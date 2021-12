Fox News beat CNN and MSNBC combined in total viewers and in the key 25-54 age demographic on both Tuesday and Wednesday.

On Tuesday, Fox News’ 1.51 million total day viewers beat out CNN’s 507,000 and MSNBC’s 725,000 – combined. The same was true for the demo and during prime time.

Fox’s prime time total viewership of 2.22 million significantly eclipsed CNN’s 685,000 and MSNBC’s 1.07 million total viewers.

On Wednesday, CNN’s 500,000 total day viewers plus MSNBC’s 727,000 fell far short of Fox’s 1.48 million.

Fox News’ 2.12 million total viewers in prime time also well out-paced CNN’s 547,000 combined with MSNBC’s 1.17 million total viewers.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show (Scroll down for Wednesday):

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

897 NEW DAY:

239 MORNING JOE:

673 ROB CARSONS WHAT IN THE:

11 MURDER, SHE WROTE:

48 7a FOX AND FRIENDS:

1195 NEW DAY:

391 — WAKE UP AMERICA:

58 MORNING IN AMERICA:

23 8a FOX AND FRIENDS:

1533 NEW DAY:

435 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1694 CNN NEWSROOM:

590 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

616 NATIONAL REPORT:

118 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1570 CNN NEWSROOM:

637 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

594 — JAG:

118 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1471 AT THIS HOUR:

585 CRAIG MELVIN REPORTS:

548 — JAG:

143 12p OUTNUMBERED:

1578 INSIDE POLITICS:

525 ANDREA MITCHELL REPORTS:

558 JOHN BACHMAN NOW:

177 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

156 1p AMERICA REPORTS:

1296 CNN NEWSROOM:

593 MTP DAILY:

557 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

193 2p AMERICA REPORTS:

1256 CNN NEWSROOM:

533 KATY TUR REPORTS:

558 AMERICAN AGENDA:

144 BLUE BLOODS:

233 3p STORY, THE:

1358 CNN NEWSROOM:

621 HALLIE JACKSON REPORTS:

567 — BLUE BLOODS:

340 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1459 LEAD WITH JAKE TAPPER:

642 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1161 ERIC BOLLING THE BALANCE:

207 BLUE BLOODS:

431 5p FIVE, THE:

2940 LEAD WITH JAKE TAPPER:

583 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

218 NEWSNATION: RUSH HOUR:

211 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2193 SITUATION ROOM:

609 BEAT W/ARI MELBER:

1066 SPICER & CO:

269 DONLON REPORT, THE:

61 7p FOX NEWS PRIMETIME:

1713 ERIN BURNETT OUTFRONT:

606 REIDOUT:

927 GREG KELLY REPORTS:

290 ON BALANCE W/ VITTERT:

49 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2690 ANDERSON COOPER 360:

729 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1052 STINCHFIELD:

181 DAN ABRAMS LIVE:

47 9p HANNITY:

2325 CNN TONIGHT:

725 RACHEL MADDOW SHOW:

1267 CORTES & PELLEGRINO:

117 NEWSNATION PRIME:

33 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1636 DON LEMON TONIGHT:

600 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

898 ROB SCHMITT TONIGHT:

143 BANFIELD:

24 11p GUTFELD!:

1335 ANDERSON COOPER 360:

376 11TH HOUR:

596 GREG KELLY REPORTS:

90 ON BALANCE W/ VITTERT:

17

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

150 NEW DAY:

30 MORNING JOE:

57 ROB CARSONS WHAT IN THE:

3 MURDER, SHE WROTE:

11 7a FOX AND FRIENDS:

192 NEW DAY:

50 — WAKE UP AMERICA:

6 MORNING IN AMERICA:

7 8a FOX AND FRIENDS:

210 NEW DAY:

54 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

296 CNN NEWSROOM:

78 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

73 NATIONAL REPORT:

12 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

273 CNN NEWSROOM:

81 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

79 — JAG:

28 11a FAULKNER FOCUS, THE:

238 AT THIS HOUR:

91 CRAIG MELVIN REPORTS:

75 — JAG:

28 12p OUTNUMBERED:

228 INSIDE POLITICS:

105 ANDREA MITCHELL REPORTS:

54 JOHN BACHMAN NOW:

19 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

29 1p AMERICA REPORTS:

184 CNN NEWSROOM:

96 MTP DAILY:

54 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

36 2p AMERICA REPORTS:

207 CNN NEWSROOM:

107 KATY TUR REPORTS:

73 AMERICAN AGENDA:

20 BLUE BLOODS:

37 3p STORY, THE:

183 CNN NEWSROOM:

123 HALLIE JACKSON REPORTS:

66 — BLUE BLOODS:

49 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

230 LEAD WITH JAKE TAPPER:

139 DEADLINE:WHITE HOUSE:

119 ERIC BOLLING THE BALANCE:

30 BLUE BLOODS:

72 5p FIVE, THE:

379 LEAD WITH JAKE TAPPER:

135 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

35 NEWSNATION: RUSH HOUR:

13 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

302 SITUATION ROOM:

127 BEAT W/ARI MELBER:

135 SPICER & CO:

32 DONLON REPORT, THE:

9 7p FOX NEWS PRIMETIME:

234 ERIN BURNETT OUTFRONT:

118 REIDOUT:

149 GREG KELLY REPORTS:

22 ON BALANCE W/ VITTERT:

6 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

361 ANDERSON COOPER 360:

143 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

126 STINCHFIELD:

29 DAN ABRAMS LIVE:

7 9p HANNITY:

334 CNN TONIGHT:

172 RACHEL MADDOW SHOW:

124 CORTES & PELLEGRINO:

7 NEWSNATION PRIME:

9 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

234 DON LEMON TONIGHT:

118 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

87 ROB SCHMITT TONIGHT:

12 BANFIELD:

4 11p GUTFELD!:

212 ANDERSON COOPER 360:

83 11TH HOUR:

81 GREG KELLY REPORTS:

7 ON BALANCE W/ VITTERT:

4

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 507,000

Fox: 1.51 million

MSNBC: 725,000

25-54 Demo:

CNN: 93,000

Fox News: 228,000

MSNBC: 86,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 685,000

Fox News: 2.22 million

MSNBC: 1.07 million

25-54 Demo:

CNN: 144,000

Fox News: 310,000

MSNBC: 112,000

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

763 NEW DAY:

279 MORNING JOE:

647 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

31 MURDER, SHE WROTE:

26 7a FOX AND FRIENDS:

1189 NEW DAY:

298 — WAKE UP AMERICA:

88 MORNING IN AMERICA:

16 8a FOX AND FRIENDS:

1453 NEW DAY:

346 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1569 CNN NEWSROOM:

469 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

668 NATIONAL REPORT:

151 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1637 CNN NEWSROOM:

574 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

576 — JAG:

123 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1604 AT THIS HOUR:

598 CRAIG MELVIN REPORTS:

538 — JAG:

169 12p OUTNUMBERED:

1669 INSIDE POLITICS:

581 ANDREA MITCHELL REPORTS:

603 JOHN BACHMAN NOW:

113 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

209 1p AMERICA REPORTS:

1313 CNN NEWSROOM:

554 MTP DAILY:

588 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

252 2p AMERICA REPORTS:

1112 CNN NEWSROOM:

656 KATY TUR REPORTS:

612 AMERICAN AGENDA:

172 BLUE BLOODS:

239 3p STORY, THE:

1233 CNN NEWSROOM:

612 HALLIE JACKSON REPORTS:

617 — BLUE BLOODS:

217 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1340 LEAD WITH JAKE TAPPER:

692 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1120 ERIC BOLLING THE BALANCE:

229 BLUE BLOODS:

286 5p FIVE, THE:

3015 LEAD WITH JAKE TAPPER:

822 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

227 NEWSNATION: RUSH HOUR:

119 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1899 SITUATION ROOM:

666 BEAT W/ARI MELBER:

959 MIKE HUCKABEE?S CHRISTMAS:

148 DONLON REPORT, THE:

51 7p FOX NEWS PRIMETIME:

1631 ERIN BURNETT OUTFRONT:

671 REIDOUT:

811 GREG KELLY REPORTS:

261 ON BALANCE W/ VITTERT:

42 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2519 ANDERSON COOPER 360:

676 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1076 STINCHFIELD:

203 DAN ABRAMS LIVE:

61 9p HANNITY:

2104 WEED 6:

502 RACHEL MADDOW SHOW:

1432 CORTES & PELLEGRINO:

121 NEWSNATION PRIME:

37 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1744 DON LEMON TONIGHT:

462 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1006 ROB SCHMITT TONIGHT:

104 BANFIELD:

32 11p GUTFELD!:

1615 ANDERSON COOPER 360:

327 11TH HOUR:

648 GREG KELLY REPORTS:

79 ON BALANCE W/ VITTERT:

32

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

114 NEW DAY:

35 MORNING JOE:

63 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

3 MURDER, SHE WROTE:

9 7a FOX AND FRIENDS:

186 NEW DAY:

49 — WAKE UP AMERICA:

9 MORNING IN AMERICA:

2 8a FOX AND FRIENDS:

192 NEW DAY:

42 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

215 CNN NEWSROOM:

56 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

70 NATIONAL REPORT:

19 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

233 CNN NEWSROOM:

88 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

59 — JAG:

23 11a FAULKNER FOCUS, THE:

259 AT THIS HOUR:

83 CRAIG MELVIN REPORTS:

70 — JAG:

38 12p OUTNUMBERED:

261 INSIDE POLITICS:

112 ANDREA MITCHELL REPORTS:

71 JOHN BACHMAN NOW:

26 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

19 1p AMERICA REPORTS:

231 CNN NEWSROOM:

99 MTP DAILY:

64 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

28 2p AMERICA REPORTS:

191 CNN NEWSROOM:

127 KATY TUR REPORTS:

57 AMERICAN AGENDA:

28 BLUE BLOODS:

32 3p STORY, THE:

182 CNN NEWSROOM:

145 HALLIE JACKSON REPORTS:

72 — BLUE BLOODS:

32 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

201 LEAD WITH JAKE TAPPER:

135 DEADLINE:WHITE HOUSE:

134 ERIC BOLLING THE BALANCE:

21 BLUE BLOODS:

40 5p FIVE, THE:

397 LEAD WITH JAKE TAPPER:

173 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

28 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

273 SITUATION ROOM:

133 BEAT W/ARI MELBER:

99 MIKE HUCKABEE?S CHRISTMAS:

19 DONLON REPORT, THE:

1 7p FOX NEWS PRIMETIME:

248 ERIN BURNETT OUTFRONT:

131 REIDOUT:

91 GREG KELLY REPORTS:

26 ON BALANCE W/ VITTERT:

3 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

344 ANDERSON COOPER 360:

139 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

99 STINCHFIELD:

40 DAN ABRAMS LIVE:

8 9p HANNITY:

273 WEED 6:

123 RACHEL MADDOW SHOW:

129 CORTES & PELLEGRINO:

17 NEWSNATION PRIME:

1 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

251 DON LEMON TONIGHT:

97 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

72 ROB SCHMITT TONIGHT:

14 BANFIELD:

0 11p GUTFELD!:

309 ANDERSON COOPER 360:

72 11TH HOUR:

57 GREG KELLY REPORTS:

7 ON BALANCE W/ VITTERT:

6

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 500,000

Fox: 1.48 million

MSNBC: 727,000

25-54 Demo:

CNN: 95,000

Fox News: 226,000

MSNBC: 77,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 547,000

Fox News: 2.12 million

MSNBC: 1.17 million

25-54 Demo:

CNN: 119,000

Fox News: 289,000

MSNBC: 100,000

