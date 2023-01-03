Cable News Ratings Friday December 30: ‘The Five’ Wins in Total Viewers and the Demo
Fox News’s top-rated program, The Five, topped the cable news ratings on the Friday going into New Year’s Eve weekend.
The 5 p.m. panel show, with five guest hosts, brought in 2.64 million total viewers and 301,000 viewers in the key 25-54 age demographic on Friday.
Special news coverage of the press conference on the Idaho murders arrest drove Your World With Neil Cavuto into second place, while Jesse Watters Prime Time came in third — both with guest hosts.
Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
670
|CNN THIS MORNING:
305
|MORNING JOE:
705
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
9
|EARLY MORNING:
19
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1040
|CNN THIS MORNING:
376
|—
|WAKE UP AMERICA:
70
|MORNING IN AMERICA:
35
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1338
|CNN THIS MORNING:
465
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1379
|CNN NEWSROOM:
616
|MORNING JOE:
823
|NATIONAL REPORT:
125
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1449
|CNN NEWSROOM:
716
|MSNBC REPORTS- LIVE:
756
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
45
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1381
|AT THIS HOUR:
697
|MSNBC REPORTS- LIVE:
782
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1545
|AT THIS HOUR:
791
|ALEX WITT REPORTS:
753
|JOHN BACHMAN NOW:
118
|NEWSNATION BREAKING:
109
|1p
|AMERICA REPORTS:
1355
|CNN NEWSROOM:
773
|ALEX WITT REPORTS:
737
|—
|NEWSNATION BREAKING:
109
|2p
|AMERICA REPORTS:
1301
|CNN NEWSROOM:
765
|MSNBC REPORTS- LIVE:
762
|AMERICAN AGENDA:
127
|NEWSNATION BREAKING:
116
|3p
|STORY, THE:
1547
|CNN NEWSROOM:
857
|MSNBC REPORTS- LIVE:
784
|—
|NEWSNATION BREAKING:
151
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
2084
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
1160
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1217
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
144
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
152
|5p
|FIVE, THE:
2641
|SITUATION ROOM:
910
|—
|SPICER & CO:
156
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
87
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
1967
|SITUATION ROOM:
786
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1117
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
167
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
83
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
1973
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
660
|—
|ROB SCHMITT TONIGHT:
199
|CUOMO:
103
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
1778
|ANDERSON COOPER 360:
768
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
935
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
136
|CUOMO:
186
|9p
|HANNITY:
1429
|ANDERSON COOPER 360:
591
|—
|FBI: ABUSE OF POWER:
76
|BANFIELD:
131
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1375
|CNN TONIGHT:
547
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
719
|GREG KELLY REPORTS:
97
|BANFIELD:
100
|11p
|GUTFELD!:
1440
|CNN TONIGHT:
364
|—
|ROB SCHMITT TONIGHT:
92
|CUOMO:
101
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
65
|CNN THIS MORNING:
57
|MORNING JOE:
76
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
0
|EARLY MORNING:
7
|7a
|FOX AND FRIENDS:
122
|CNN THIS MORNING:
68
|—
|WAKE UP AMERICA:
9
|MORNING IN AMERICA:
4
|8a
|FOX AND FRIENDS:
177
|CNN THIS MORNING:
126
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
156
|CNN NEWSROOM:
125
|MORNING JOE:
81
|NATIONAL REPORT:
9
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
147
|CNN NEWSROOM:
141
|MSNBC REPORTS- LIVE:
87
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
10
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
173
|AT THIS HOUR:
124
|MSNBC REPORTS- LIVE:
80
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
174
|AT THIS HOUR:
167
|ALEX WITT REPORTS:
86
|JOHN BACHMAN NOW:
8
|NEWSNATION BREAKING:
19
|1p
|AMERICA REPORTS:
161
|CNN NEWSROOM:
155
|ALEX WITT REPORTS:
105
|—
|NEWSNATION BREAKING:
32
|2p
|AMERICA REPORTS:
167
|CNN NEWSROOM:
144
|MSNBC REPORTS- LIVE:
101
|AMERICAN AGENDA:
10
|NEWSNATION BREAKING:
31
|3p
|STORY, THE:
218
|CNN NEWSROOM:
164
|MSNBC REPORTS- LIVE:
156
|—
|NEWSNATION BREAKING:
24
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
296
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
222
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
128
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
13
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
21
|5p
|FIVE, THE:
301
|SITUATION ROOM:
185
|—
|SPICER & CO:
15
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
23
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
238
|SITUATION ROOM:
155
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
114
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
17
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
25
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
213
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
114
|—
|ROB SCHMITT TONIGHT:
20
|CUOMO:
30
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
190
|ANDERSON COOPER 360:
135
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
100
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
11
|CUOMO:
40
|9p
|HANNITY:
154
|ANDERSON COOPER 360:
98
|—
|FBI: ABUSE OF POWER:
3
|BANFIELD:
25
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
149
|CNN TONIGHT:
105
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
70
|GREG KELLY REPORTS:
0
|BANFIELD:
22
|11p
|GUTFELD!:
192
|CNN TONIGHT:
63
|—
|ROB SCHMITT TONIGHT:
3
|CUOMO:
26
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 610,000
Fox News: 1.4 million
MSNBC: 811,000
25-54 Demo:
CNN: 116,000
Fox News: 167,000
MSNBC: 91,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 635,000
Fox News: 1.53 million
MSNBC: 827,000
25-54 Demo:
CNN: 113,000
Fox News: 165,000
MSNBC: 85,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.
Have a tip we should know? tips@mediaite.com