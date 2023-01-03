Cable News Ratings Friday December 30: ‘The Five’ Wins in Total Viewers and the Demo

By Mediaite StaffJan 3rd, 2023, 4:34 pm
 

The Five

Fox News’s top-rated program, The Five, topped the cable news ratings on the Friday going into New Year’s Eve weekend.

The 5 p.m. panel show, with five guest hosts, brought in 2.64 million total viewers and 301,000 viewers in the key 25-54 age demographic on Friday.

Special news coverage of the press conference on the Idaho murders arrest drove Your World With Neil Cavuto into second place, while Jesse Watters Prime Time came in third — both with guest hosts.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
670		 CNN THIS MORNING:
305		 MORNING JOE:
705		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
9		 EARLY MORNING:
19
7a FOX AND FRIENDS:
1040		 CNN THIS MORNING:
376		 WAKE UP AMERICA:
70		 MORNING IN AMERICA:
35
8a FOX AND FRIENDS:
1338		 CNN THIS MORNING:
465
9a AMERICAS NEWSROOM:
1379		 CNN NEWSROOM:
616		 MORNING JOE:
823		 NATIONAL REPORT:
125
10a AMERICAS NEWSROOM:
1449		 CNN NEWSROOM:
716		 MSNBC REPORTS- LIVE:
756		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
45
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1381		 AT THIS HOUR:
697		 MSNBC REPORTS- LIVE:
782
12p OUTNUMBERED:
1545		 AT THIS HOUR:
791		 ALEX WITT REPORTS:
753		 JOHN BACHMAN NOW:
118		 NEWSNATION BREAKING:
109
1p AMERICA REPORTS:
1355		 CNN NEWSROOM:
773		 ALEX WITT REPORTS:
737		 NEWSNATION BREAKING:
109
2p AMERICA REPORTS:
1301		 CNN NEWSROOM:
765		 MSNBC REPORTS- LIVE:
762		 AMERICAN AGENDA:
127		 NEWSNATION BREAKING:
116
3p STORY, THE:
1547		 CNN NEWSROOM:
857		 MSNBC REPORTS- LIVE:
784		 NEWSNATION BREAKING:
151
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
2084		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
1160		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1217		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
144		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
152
5p FIVE, THE:
2641		 SITUATION ROOM:
910		 SPICER & CO:
156		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
87
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
1967		 SITUATION ROOM:
786		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1117		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
167		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
83
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
1973		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
660		 ROB SCHMITT TONIGHT:
199		 CUOMO:
103
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
1778		 ANDERSON COOPER 360:
768		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
935		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
136		 CUOMO:
186
9p HANNITY:
1429		 ANDERSON COOPER 360:
591		 FBI: ABUSE OF POWER:
76		 BANFIELD:
131
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1375		 CNN TONIGHT:
547		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
719		 GREG KELLY REPORTS:
97		 BANFIELD:
100
11p GUTFELD!:
1440		 CNN TONIGHT:
364		 ROB SCHMITT TONIGHT:
92		 CUOMO:
101

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
65		 CNN THIS MORNING:
57		 MORNING JOE:
76		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
0		 EARLY MORNING:
7
7a FOX AND FRIENDS:
122		 CNN THIS MORNING:
68		 WAKE UP AMERICA:
9		 MORNING IN AMERICA:
4
8a FOX AND FRIENDS:
177		 CNN THIS MORNING:
126
9a AMERICAS NEWSROOM:
156		 CNN NEWSROOM:
125		 MORNING JOE:
81		 NATIONAL REPORT:
9
10a AMERICAS NEWSROOM:
147		 CNN NEWSROOM:
141		 MSNBC REPORTS- LIVE:
87		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
10
11a FAULKNER FOCUS, THE:
173		 AT THIS HOUR:
124		 MSNBC REPORTS- LIVE:
80
12p OUTNUMBERED:
174		 AT THIS HOUR:
167		 ALEX WITT REPORTS:
86		 JOHN BACHMAN NOW:
8		 NEWSNATION BREAKING:
19
1p AMERICA REPORTS:
161		 CNN NEWSROOM:
155		 ALEX WITT REPORTS:
105		 NEWSNATION BREAKING:
32
2p AMERICA REPORTS:
167		 CNN NEWSROOM:
144		 MSNBC REPORTS- LIVE:
101		 AMERICAN AGENDA:
10		 NEWSNATION BREAKING:
31
3p STORY, THE:
218		 CNN NEWSROOM:
164		 MSNBC REPORTS- LIVE:
156		 NEWSNATION BREAKING:
24
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
296		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
222		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
128		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
13		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
21
5p FIVE, THE:
301		 SITUATION ROOM:
185		 SPICER & CO:
15		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
23
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
238		 SITUATION ROOM:
155		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
114		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
17		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
25
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
213		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
114		 ROB SCHMITT TONIGHT:
20		 CUOMO:
30
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
190		 ANDERSON COOPER 360:
135		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
100		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
11		 CUOMO:
40
9p HANNITY:
154		 ANDERSON COOPER 360:
98		 FBI: ABUSE OF POWER:
3		 BANFIELD:
25
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
149		 CNN TONIGHT:
105		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
70		 GREG KELLY REPORTS:
0		 BANFIELD:
22
11p GUTFELD!:
192		 CNN TONIGHT:
63		 ROB SCHMITT TONIGHT:
3		 CUOMO:
26

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 610,000

Fox News: 1.4 million

MSNBC: 811,000

25-54 Demo:

CNN: 116,000

Fox News: 167,000

MSNBC: 91,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 635,000

Fox News: 1.53 million

MSNBC: 827,000

25-54 Demo:

CNN: 113,000

Fox News: 165,000

MSNBC: 85,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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