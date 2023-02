Cable News Ratings Friday February 24: Ari Melber Leads MSNBC in Demo and Total Viewers

Ari Melber topped MSNBC in both the key 25-54 age demographic and in total viewers on Friday.

Melber brought in 1.31 million total viewers, beating out Nicolle Wallace’s 1.1 million total viewers for first place.

In the demo, Melber led his network with 142,000 viewers, again topping second place Wallace, who had 119,000 demo viewers.

Fox News’s Bret Baier won the 6 p.m. hour in both total viewers and the demo.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

851 CNN THIS MORNING:

245 MORNING JOE:

875 CONVERSATIONS WITH NANCY:

16 EARLY MORNING:

7 7a FOX AND FRIENDS:

1174 CNN THIS MORNING:

315 — WAKE UP AMERICA:

81 MORNING IN AMERICA:

27 8a FOX AND FRIENDS:

1566 CNN THIS MORNING:

449 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1732 CNN NEWSROOM:

555 MORNING JOE:

1007 NATIONAL REPORT:

144 — 10a SR/MURDAUGH TRIAL CVG.:

1369 CNN NEWSROOM:

663 — — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

59 11a SR/MURDAUGH TRIAL CVG.:

1537 AT THIS HOUR:

631 — — — 12p SR/MURDAUGH TRIAL CVG.:

1570 INSIDE POLITICS:

680 — JOHN BACHMAN NOW:

137 BLUE BLOODS:

130 1p AMERICA REPORTS:

1418 CNN NEWSROOM:

669 CHRIS JANSING REPORTS:

769 — BLUE BLOODS:

155 2p AMERICA REPORTS:

1519 CNN NEWSROOM:

679 — AMERICAN AGENDA:

137 BLUE BLOODS:

185 3p SR/MURDAUGH TRIAL CVG.:

1576 CNN NEWSROOM:

705 — — BLUE BLOODS:

267 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1414 LEAD WITH JAKE TAPPER:

828 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1100 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

174 BLUE BLOODS:

303 5p FIVE, THE:

3012 SITUATION ROOM:

640 — SPICER & CO:

135 NEWSNATION: RUSH HOUR:

120 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2046 SITUATION ROOM:

498 BEAT W/ARI MELBER:

1313 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

166 NEWSNATION: RUSH HOUR:

77 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2497 ERIN BURNETT OUTFRONT:

521 REIDOUT:

1046 ROB SCHMITT TONIGHT:

182 ON BALANCE W/ VITTERT:

54 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2822 ANDERSON COOPER 360:

598 ALL IN SPECIAL REPORT:

969 ERIC BOLLING THE BALANCE:

87 CUOMO:

96 9p HANNITY:

2236 CNN SPECIAL REPORT:

463 ALEX WAGNER TONIGHT:

1064 PRIME NEWS:

63 DAN ABRAMS LIVE:

94 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1629 CNN TONIGHT:

385 RICHARD ENGEL ON ASSIGNMT:

819 GREG KELLY REPORTS:

155 BANFIELD:

111 11p GUTFELD!:

1736 CNN TONIGHT:

295 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

631 ROB SCHMITT TONIGHT:

60 CUOMO:

30

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

107 CNN THIS MORNING:

57 MORNING JOE:

110 CONVERSATIONS WITH NANCY:

3 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

161 CNN THIS MORNING:

75 — WAKE UP AMERICA:

5 MORNING IN AMERICA:

8 8a FOX AND FRIENDS:

192 CNN THIS MORNING:

94 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

195 CNN NEWSROOM:

98 MORNING JOE:

110 NATIONAL REPORT:

4 — 10a SR/MURDAUGH TRIAL CVG.:

171 CNN NEWSROOM:

117 — — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

10 11a SR/MURDAUGH TRIAL CVG.:

197 AT THIS HOUR:

111 — — — 12p SR/MURDAUGH TRIAL CVG.:

219 INSIDE POLITICS:

115 — JOHN BACHMAN NOW:

5 BLUE BLOODS:

14 1p AMERICA REPORTS:

189 CNN NEWSROOM:

110 CHRIS JANSING REPORTS:

107 — BLUE BLOODS:

19 2p AMERICA REPORTS:

203 CNN NEWSROOM:

127 — AMERICAN AGENDA:

10 BLUE BLOODS:

27 3p SR/MURDAUGH TRIAL CVG.:

247 CNN NEWSROOM:

126 — — BLUE BLOODS:

43 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

206 LEAD WITH JAKE TAPPER:

163 DEADLINE:WHITE HOUSE:

119 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

12 BLUE BLOODS:

46 5p FIVE, THE:

307 SITUATION ROOM:

155 — SPICER & CO:

17 NEWSNATION: RUSH HOUR:

23 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

218 SITUATION ROOM:

121 BEAT W/ARI MELBER:

142 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

9 NEWSNATION: RUSH HOUR:

20 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

243 ERIN BURNETT OUTFRONT:

121 REIDOUT:

117 ROB SCHMITT TONIGHT:

11 ON BALANCE W/ VITTERT:

12 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

279 ANDERSON COOPER 360:

100 ALL IN SPECIAL REPORT:

98 ERIC BOLLING THE BALANCE:

8 CUOMO:

23 9p HANNITY:

237 CNN SPECIAL REPORT:

74 ALEX WAGNER TONIGHT:

73 PRIME NEWS:

5 DAN ABRAMS LIVE:

17 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

181 CNN TONIGHT:

79 RICHARD ENGEL ON ASSIGNMT:

48 GREG KELLY REPORTS:

15 BANFIELD:

11 11p GUTFELD!:

235 CNN TONIGHT:

63 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

48 ROB SCHMITT TONIGHT:

7 CUOMO:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 498,000

Fox News: 1.60 million

MSNBC: 816,000

25-54 Demo:

CNN: 99,000

Fox News: 196,000

MSNBC: 92,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 482,000

Fox News: 2.23 million

MSNBC: 951,000

25-54 Demo:

CNN: 84,000

Fox News: 233,000

MSNBC: 73,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com