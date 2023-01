As Rep. Kevin McCarthy’s (R-CA) battle to become Speaker of the House entered the 11th hour on Friday night, cable news ratings scored by in the ratings.

Fox News at Night, special programming for the speaker votes, won in total viewers with a whopping 3.42 million total viewers at 11 p.m.

CNN Tonight, meanwhile, scored a big win in the key 25-54 age demographic. CNN raked in 575,000 demo viewers at 11 p.m. — topping Fox News’s 523,000 and MSNBC’s 388,000.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.05 million

Fox News: 2.05 million

MSNBC: 1.37 million

25-54 Demo:

CNN: 244,000

Fox News: 281,000

MSNBC: 181,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.18 million

Fox News: 2.82 million

MSNBC: 1.64 million

25-54 Demo:

CNN: 276,000

Fox News: 322,000

MSNBC: 198,000

