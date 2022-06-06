Cable News Ratings Friday June 3: Chris Hayes Leads MSNBC in Demo and Total Viewers

By Mediaite StaffJun 6th, 2022, 5:24 pm
 

MSNBC’s Chris Hayes landed in the top spot on his network on Friday in both the key 25-54 age demographic and in terms of total viewers.

Hayes raked in 1.22 million total viewers at 8 p.m., putting him ahead of The Beat With Ari Melber and MSNBC Prime, which brought in 1.14 and 1.13 million total viewers — respectively.

In the demo, Hayes scored 100,000 viewers, which was enough to beat MSNBC Prime’s 96,000 and Joy Reid’s 94,000 demo viewers.

Fox News still dominated the ratings on Friday, beating MSNBC and CNN combined across both day time and prime time in the demo and total viewers.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
803		 NEW DAY:
316		 MORNING JOE:
646		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
35		 ELEMENTARY:
25
7a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
1189		 NEW DAY:
308		 WAKE UP AMERICA:
122		 MORNING IN AMERICA:
29
8a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
1418		 NEW DAY:
387
9a AMERICAS NEWSROOM:
1397		 CNN NEWSROOM:
360		 MORNING JOE:
634		 NATIONAL REPORT:
119
10a AMERICAS NEWSROOM:
1315		 CNN NEWSROOM:
412		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
465		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
103
11a AT THIS HOUR:
520		 MSNBC REPORTS- LIVE:
452		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
159
12p OUTNUMBERED:
1440		 INSIDE POLITICS:
542		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
591		 JOHN BACHMAN NOW:
129		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
178
1p AMERICA REPORTS:
1337		 CNN NEWSROOM:
585		 CHRIS JANSING REPORTS:
630		 BLUE BLOODS:
144
2p AMERICA REPORTS:
1231		 CNN NEWSROOM:
595		 KATY TUR REPORTS:
630		 AMERICAN AGENDA:
164		 BLUE BLOODS:
150
3p STORY, THE:
1338		 CNN NEWSROOM:
624		 HALLIE JACKSON REPORTS:
736		 BLUE BLOODS:
187
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1511		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
620		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1071		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
173		 BLUE BLOODS:
227
5p FIVE, THE:
3095		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
592		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
164		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
106
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2170		 SITUATION ROOM:
561		 BEAT W/ARI MELBER:
1141		 SPICER & CO:
185		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
70
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2132		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
551		 REIDOUT:
995		 GREG KELLY REPORTS:
221		 ON BALANCE W/ VITTERT:
21
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2705		 ANDERSON COOPER 360:
529		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1222		 STINCHFIELD:
197		 NEWSNATION PRIME:
24
9p HANNITY:
2153		 CNN TONIGHT:
403		 MSNBC PRIME:
1127		 PRIME NEWS:
94		 DAN ABRAMS LIVE:
31
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1758		 CNN SPECIAL REPORT:
349		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1009		 ROB SCHMITT TONIGHT:
87		 BANFIELD:
30
11p GUTFELD!:
1802		 ANDERSON COOPER 360:
422		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
714		 GREG KELLY REPORTS:
77		 NN PRIME: SPECIAL REPORT:
31

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
137		 NEW DAY:
73		 MORNING JOE:
81		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
1		 ELEMENTARY:
1
7a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
194		 NEW DAY:
73		 WAKE UP AMERICA:
22		 MORNING IN AMERICA:
5
8a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
189		 NEW DAY:
79
9a AMERICAS NEWSROOM:
193		 CNN NEWSROOM:
71		 MORNING JOE:
65		 NATIONAL REPORT:
9
10a AMERICAS NEWSROOM:
209		 CNN NEWSROOM:
109		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
50		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
14
11a AT THIS HOUR:
119		 MSNBC REPORTS- LIVE:
73		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
13
12p OUTNUMBERED:
216		 INSIDE POLITICS:
115		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
59		 JOHN BACHMAN NOW:
1		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
17
1p AMERICA REPORTS:
226		 CNN NEWSROOM:
139		 CHRIS JANSING REPORTS:
47		 BLUE BLOODS:
26
2p AMERICA REPORTS:
211		 CNN NEWSROOM:
112		 KATY TUR REPORTS:
39		 AMERICAN AGENDA:
10		 BLUE BLOODS:
33
3p STORY, THE:
229		 CNN NEWSROOM:
133		 HALLIE JACKSON REPORTS:
59		 BLUE BLOODS:
30
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
257		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
94		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
59		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
15		 BLUE BLOODS:
28
5p FIVE, THE:
450		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
115		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
23		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
23
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
255		 SITUATION ROOM:
122		 BEAT W/ARI MELBER:
65		 SPICER & CO:
15		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
22
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
231		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
123		 REIDOUT:
94		 GREG KELLY REPORTS:
15		 ON BALANCE W/ VITTERT:
6
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
330		 ANDERSON COOPER 360:
105		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
100		 STINCHFIELD:
24		 NEWSNATION PRIME:
3
9p HANNITY:
271		 CNN TONIGHT:
83		 MSNBC PRIME:
96		 PRIME NEWS:
19		 DAN ABRAMS LIVE:
8
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
277		 CNN SPECIAL REPORT:
74		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
75		 ROB SCHMITT TONIGHT:
21		 BANFIELD:
4
11p GUTFELD!:
265		 ANDERSON COOPER 360:
74		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
65		 GREG KELLY REPORTS:
13		 NN PRIME: SPECIAL REPORT:
3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 452,000

Fox News: 1.54 million

MSNBC: 735,000

25-54 Demo:

CNN: 92,000

Fox News: 229,000

MSNBC: 65,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 427,000

Fox News: 2.21 million

MSNBC: 1.12 million

25-54 Demo:

CNN: 87,000

Fox News: 293,000

MSNBC: 90,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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