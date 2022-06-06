Cable News Ratings Friday June 3: Chris Hayes Leads MSNBC in Demo and Total Viewers
MSNBC’s Chris Hayes landed in the top spot on his network on Friday in both the key 25-54 age demographic and in terms of total viewers.
Hayes raked in 1.22 million total viewers at 8 p.m., putting him ahead of The Beat With Ari Melber and MSNBC Prime, which brought in 1.14 and 1.13 million total viewers — respectively.
In the demo, Hayes scored 100,000 viewers, which was enough to beat MSNBC Prime’s 96,000 and Joy Reid’s 94,000 demo viewers.
Fox News still dominated the ratings on Friday, beating MSNBC and CNN combined across both day time and prime time in the demo and total viewers.
Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
803
|NEW DAY:
316
|MORNING JOE:
646
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
35
|ELEMENTARY:
25
|7a
|JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
1189
|NEW DAY:
308
|—
|WAKE UP AMERICA:
122
|MORNING IN AMERICA:
29
|8a
|JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
1418
|NEW DAY:
387
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1397
|CNN NEWSROOM:
360
|MORNING JOE:
634
|NATIONAL REPORT:
119
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1315
|CNN NEWSROOM:
412
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
465
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
103
|11a
|—
|AT THIS HOUR:
520
|MSNBC REPORTS- LIVE:
452
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
159
|12p
|OUTNUMBERED:
1440
|INSIDE POLITICS:
542
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
591
|JOHN BACHMAN NOW:
129
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
178
|1p
|AMERICA REPORTS:
1337
|CNN NEWSROOM:
585
|CHRIS JANSING REPORTS:
630
|—
|BLUE BLOODS:
144
|2p
|AMERICA REPORTS:
1231
|CNN NEWSROOM:
595
|KATY TUR REPORTS:
630
|AMERICAN AGENDA:
164
|BLUE BLOODS:
150
|3p
|STORY, THE:
1338
|CNN NEWSROOM:
624
|HALLIE JACKSON REPORTS:
736
|—
|BLUE BLOODS:
187
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1511
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
620
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1071
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
173
|BLUE BLOODS:
227
|5p
|FIVE, THE:
3095
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
592
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
164
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
106
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2170
|SITUATION ROOM:
561
|BEAT W/ARI MELBER:
1141
|SPICER & CO:
185
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
70
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2132
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
551
|REIDOUT:
995
|GREG KELLY REPORTS:
221
|ON BALANCE W/ VITTERT:
21
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
2705
|ANDERSON COOPER 360:
529
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1222
|STINCHFIELD:
197
|NEWSNATION PRIME:
24
|9p
|HANNITY:
2153
|CNN TONIGHT:
403
|MSNBC PRIME:
1127
|PRIME NEWS:
94
|DAN ABRAMS LIVE:
31
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1758
|CNN SPECIAL REPORT:
349
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1009
|ROB SCHMITT TONIGHT:
87
|BANFIELD:
30
|11p
|GUTFELD!:
1802
|ANDERSON COOPER 360:
422
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
714
|GREG KELLY REPORTS:
77
|NN PRIME: SPECIAL REPORT:
31
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
137
|NEW DAY:
73
|MORNING JOE:
81
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
1
|ELEMENTARY:
1
|7a
|JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
194
|NEW DAY:
73
|—
|WAKE UP AMERICA:
22
|MORNING IN AMERICA:
5
|8a
|JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:
189
|NEW DAY:
79
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
193
|CNN NEWSROOM:
71
|MORNING JOE:
65
|NATIONAL REPORT:
9
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
209
|CNN NEWSROOM:
109
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
50
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
14
|11a
|—
|AT THIS HOUR:
119
|MSNBC REPORTS- LIVE:
73
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
13
|12p
|OUTNUMBERED:
216
|INSIDE POLITICS:
115
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
59
|JOHN BACHMAN NOW:
1
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
17
|1p
|AMERICA REPORTS:
226
|CNN NEWSROOM:
139
|CHRIS JANSING REPORTS:
47
|—
|BLUE BLOODS:
26
|2p
|AMERICA REPORTS:
211
|CNN NEWSROOM:
112
|KATY TUR REPORTS:
39
|AMERICAN AGENDA:
10
|BLUE BLOODS:
33
|3p
|STORY, THE:
229
|CNN NEWSROOM:
133
|HALLIE JACKSON REPORTS:
59
|—
|BLUE BLOODS:
30
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
257
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
94
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
59
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
15
|BLUE BLOODS:
28
|5p
|FIVE, THE:
450
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
115
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
23
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
23
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
255
|SITUATION ROOM:
122
|BEAT W/ARI MELBER:
65
|SPICER & CO:
15
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
22
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
231
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
123
|REIDOUT:
94
|GREG KELLY REPORTS:
15
|ON BALANCE W/ VITTERT:
6
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
330
|ANDERSON COOPER 360:
105
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
100
|STINCHFIELD:
24
|NEWSNATION PRIME:
3
|9p
|HANNITY:
271
|CNN TONIGHT:
83
|MSNBC PRIME:
96
|PRIME NEWS:
19
|DAN ABRAMS LIVE:
8
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
277
|CNN SPECIAL REPORT:
74
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
75
|ROB SCHMITT TONIGHT:
21
|BANFIELD:
4
|11p
|GUTFELD!:
265
|ANDERSON COOPER 360:
74
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
65
|GREG KELLY REPORTS:
13
|NN PRIME: SPECIAL REPORT:
3
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 452,000
Fox News: 1.54 million
MSNBC: 735,000
25-54 Demo:
CNN: 92,000
Fox News: 229,000
MSNBC: 65,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 427,000
Fox News: 2.21 million
MSNBC: 1.12 million
25-54 Demo:
CNN: 87,000
Fox News: 293,000
MSNBC: 90,000
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