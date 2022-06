MSNBC’s Chris Hayes landed in the top spot on his network on Friday in both the key 25-54 age demographic and in terms of total viewers.

Hayes raked in 1.22 million total viewers at 8 p.m., putting him ahead of The Beat With Ari Melber and MSNBC Prime, which brought in 1.14 and 1.13 million total viewers — respectively.

In the demo, Hayes scored 100,000 viewers, which was enough to beat MSNBC Prime’s 96,000 and Joy Reid’s 94,000 demo viewers.

Fox News still dominated the ratings on Friday, beating MSNBC and CNN combined across both day time and prime time in the demo and total viewers.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

803 NEW DAY:

316 MORNING JOE:

646 CONVERSATIONS WITH NANCY:

35 ELEMENTARY:

25 7a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

1189 NEW DAY:

308 — WAKE UP AMERICA:

122 MORNING IN AMERICA:

29 8a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

1418 NEW DAY:

387 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1397 CNN NEWSROOM:

360 MORNING JOE:

634 NATIONAL REPORT:

119 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1315 CNN NEWSROOM:

412 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

465 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

103 11a — AT THIS HOUR:

520 MSNBC REPORTS- LIVE:

452 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

159 12p OUTNUMBERED:

1440 INSIDE POLITICS:

542 ANDREA MITCHELL REPORTS:

591 JOHN BACHMAN NOW:

129 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

178 1p AMERICA REPORTS:

1337 CNN NEWSROOM:

585 CHRIS JANSING REPORTS:

630 — BLUE BLOODS:

144 2p AMERICA REPORTS:

1231 CNN NEWSROOM:

595 KATY TUR REPORTS:

630 AMERICAN AGENDA:

164 BLUE BLOODS:

150 3p STORY, THE:

1338 CNN NEWSROOM:

624 HALLIE JACKSON REPORTS:

736 — BLUE BLOODS:

187 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1511 LEAD WITH JAKE TAPPER:

620 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1071 ERIC BOLLING THE BALANCE:

173 BLUE BLOODS:

227 5p FIVE, THE:

3095 LEAD WITH JAKE TAPPER:

592 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

164 NEWSNATION: RUSH HOUR:

106 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2170 SITUATION ROOM:

561 BEAT W/ARI MELBER:

1141 SPICER & CO:

185 NEWSNATION: RUSH HOUR:

70 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2132 ERIN BURNETT OUTFRONT:

551 REIDOUT:

995 GREG KELLY REPORTS:

221 ON BALANCE W/ VITTERT:

21 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2705 ANDERSON COOPER 360:

529 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1222 STINCHFIELD:

197 NEWSNATION PRIME:

24 9p HANNITY:

2153 CNN TONIGHT:

403 MSNBC PRIME:

1127 PRIME NEWS:

94 DAN ABRAMS LIVE:

31 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1758 CNN SPECIAL REPORT:

349 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1009 ROB SCHMITT TONIGHT:

87 BANFIELD:

30 11p GUTFELD!:

1802 ANDERSON COOPER 360:

422 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

714 GREG KELLY REPORTS:

77 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

31

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

137 NEW DAY:

73 MORNING JOE:

81 CONVERSATIONS WITH NANCY:

1 ELEMENTARY:

1 7a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

194 NEW DAY:

73 — WAKE UP AMERICA:

22 MORNING IN AMERICA:

5 8a JUBILIEE/QUEEN ELIZABETH:

189 NEW DAY:

79 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

193 CNN NEWSROOM:

71 MORNING JOE:

65 NATIONAL REPORT:

9 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

209 CNN NEWSROOM:

109 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

50 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

14 11a — AT THIS HOUR:

119 MSNBC REPORTS- LIVE:

73 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

13 12p OUTNUMBERED:

216 INSIDE POLITICS:

115 ANDREA MITCHELL REPORTS:

59 JOHN BACHMAN NOW:

1 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

17 1p AMERICA REPORTS:

226 CNN NEWSROOM:

139 CHRIS JANSING REPORTS:

47 — BLUE BLOODS:

26 2p AMERICA REPORTS:

211 CNN NEWSROOM:

112 KATY TUR REPORTS:

39 AMERICAN AGENDA:

10 BLUE BLOODS:

33 3p STORY, THE:

229 CNN NEWSROOM:

133 HALLIE JACKSON REPORTS:

59 — BLUE BLOODS:

30 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

257 LEAD WITH JAKE TAPPER:

94 DEADLINE:WHITE HOUSE:

59 ERIC BOLLING THE BALANCE:

15 BLUE BLOODS:

28 5p FIVE, THE:

450 LEAD WITH JAKE TAPPER:

115 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

23 NEWSNATION: RUSH HOUR:

23 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

255 SITUATION ROOM:

122 BEAT W/ARI MELBER:

65 SPICER & CO:

15 NEWSNATION: RUSH HOUR:

22 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

231 ERIN BURNETT OUTFRONT:

123 REIDOUT:

94 GREG KELLY REPORTS:

15 ON BALANCE W/ VITTERT:

6 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

330 ANDERSON COOPER 360:

105 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

100 STINCHFIELD:

24 NEWSNATION PRIME:

3 9p HANNITY:

271 CNN TONIGHT:

83 MSNBC PRIME:

96 PRIME NEWS:

19 DAN ABRAMS LIVE:

8 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

277 CNN SPECIAL REPORT:

74 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

75 ROB SCHMITT TONIGHT:

21 BANFIELD:

4 11p GUTFELD!:

265 ANDERSON COOPER 360:

74 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

65 GREG KELLY REPORTS:

13 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 452,000

Fox News: 1.54 million

MSNBC: 735,000

25-54 Demo:

CNN: 92,000

Fox News: 229,000

MSNBC: 65,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 427,000

Fox News: 2.21 million

MSNBC: 1.12 million

25-54 Demo:

CNN: 87,000

Fox News: 293,000

MSNBC: 90,000

