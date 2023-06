Cable News Ratings Friday June 9: MSNBC Dominates Fox News and CNN In Total Day and Prime Time

MSNBC topped cable news across the board on Friday, winning in both the total day and prime time averages of total viewers and in the key 25-54 age demographic.

MSNBC scored 1.46 million total day viewers and 179,000 demo viewers for first place. Fox News came in second with 1.28 million total day viewers and 136,000 demo viewers.

CNN, meanwhile, was in third place with 710,000 total viewers and 125,000 average total day demo viewers.

Fox News’s The Five was still the top rated show on Friday with 2.56 million total viewers, while Nicolle Wallace’s Deadline: White House came in second with 2.27 million total viewers. Wallace topped the demo with 270,000 viewers.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

827 CNN THIS MORNING:

326 MORNING JOE:

1240 CONVERSATIONS WITH NANCY:

36 EARLY MORNING:

13 7a FOX AND FRIENDS:

1089 CNN THIS MORNING:

384 — WAKE UP AMERICA:

181 MORNING IN AMERICA:

37 8a FOX AND FRIENDS:

1205 CNN THIS MORNING:

485 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1325 CNN NEWS CENTRAL:

619 MORNING JOE:

1234 NATIONAL REPORT:

236 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1288 CNN NEWS CENTRAL:

643 ANA CABRERA REPORTS:

962 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

28 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1241 CNN NEWS CENTRAL:

644 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

923 — — 12p OUTNUMBERED:

1285 INSIDE POLITICS:

712 ANDREA MITCHELL REPORTS:

1043 JOHN BACHMAN NOW:

211 — 1p AMERICA REPORTS:

1195 CNN NEWS CENTRAL:

748 CHRIS JANSING REPORTS:

1393 — NEWSNATION NOW:

29 2p AMERICA REPORTS:

1201 CNN NEWS CENTRAL:

877 — AMERICAN AGENDA:

196 — 3p STORY, THE:

1250 CNN NEWS CENTRAL:

1179 DEADLINE:WHITE HOUSE:

2119 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

47 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1225 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1053 DEADLINE:WHITE HOUSE:

2271 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

282 — 5p FIVE, THE:

2579 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1016 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

241 HILL, THE:

49 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1572 SITUATION ROOM:

944 BEAT W/ARI MELBER:

2047 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

231 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

56 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

1842 ERIN BURNETT OUTFRONT:

938 REIDOUT:

1687 ROB SCHMITT TONIGHT:

380 ON BALANCE W/ VITTERT:

68 8p FOX NEWS TONIGHT:

1524 ANDERSON COOPER 360:

984 INDICTMENT OF DONALDTRUMP:

2037 ERIC BOLLING THE BALANCE:

388 CUOMO:

159 9p HANNITY:

1706 ANDERSON COOPER 360:

825 INDICTMENT OF DONALDTRUMP:

1857 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

201 DAN ABRAMS LIVE:

85 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1349 CNN TONIGHT:

630 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1950 GREG KELLY REPORTS:

272 BANFIELD:

87 11p GUTFELD!:

1486 CNN TONIGHT:

586 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1445 ROB SCHMITT TONIGHT:

163 CUOMO:

86

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

118 CNN THIS MORNING:

74 MORNING JOE:

148 CONVERSATIONS WITH NANCY:

1 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

122 CNN THIS MORNING:

75 — WAKE UP AMERICA:

18 MORNING IN AMERICA:

8 8a FOX AND FRIENDS:

124 CNN THIS MORNING:

108 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

154 CNN NEWS CENTRAL:

102 MORNING JOE:

141 NATIONAL REPORT:

15 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

145 CNN NEWS CENTRAL:

104 ANA CABRERA REPORTS:

119 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

162 CNN NEWS CENTRAL:

102 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

121 — — 12p OUTNUMBERED:

146 INSIDE POLITICS:

129 ANDREA MITCHELL REPORTS:

109 JOHN BACHMAN NOW:

14 — 1p AMERICA REPORTS:

124 CNN NEWS CENTRAL:

129 CHRIS JANSING REPORTS:

156 — NEWSNATION NOW:

4 2p AMERICA REPORTS:

114 CNN NEWS CENTRAL:

134 — AMERICAN AGENDA:

18 — 3p STORY, THE:

121 CNN NEWS CENTRAL:

210 DEADLINE:WHITE HOUSE:

263 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

7 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

146 LEAD WITH JAKE TAPPER:

172 DEADLINE:WHITE HOUSE:

270 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

28 — 5p FIVE, THE:

230 LEAD WITH JAKE TAPPER:

190 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

12 HILL, THE:

11 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

166 SITUATION ROOM:

194 BEAT W/ARI MELBER:

269 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

9 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

10 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

130 ERIN BURNETT OUTFRONT:

167 REIDOUT:

236 ROB SCHMITT TONIGHT:

37 ON BALANCE W/ VITTERT:

14 8p FOX NEWS TONIGHT:

109 ANDERSON COOPER 360:

129 INDICTMENT OF DONALDTRUMP:

237 ERIC BOLLING THE BALANCE:

34 CUOMO:

14 9p HANNITY:

127 ANDERSON COOPER 360:

124 INDICTMENT OF DONALDTRUMP:

253 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

17 DAN ABRAMS LIVE:

10 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

112 CNN TONIGHT:

109 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

230 GREG KELLY REPORTS:

25 BANFIELD:

16 11p GUTFELD!:

213 CNN TONIGHT:

106 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

184 ROB SCHMITT TONIGHT:

16 CUOMO:

18

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 710,000

Fox News: 1.28 million

MSNBC: 1.46 million

25-54 Demo:

CNN: 125,000

Fox News: 136,000

MSNBC: 179,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 813,000

Fox News: 1.53 million

MSNBC: 1.95 million

25-54 Demo:

CNN: 120,000

Fox News: 116,000

MSNBC: 240,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

