Cable News Ratings March 31: Rachel Maddow Scores 2 Million Viewers on Friday Night

Rachel Maddow was back hosting on Friday night at her old time slot, filling in for Alex Wagner who was on vacation, and brought in nearly 2 million total viewers.

Fox News’s Hannity still won the 9 p.m. hour with 2.28 million viewers.

Maddow helped to lift MSNBC’s prime time to an average of 1.74 million total viewers for a solid second-place finish behind Fox News’s 2.29 million average viewers.

CNN landed in third place with 544,000 average prime time viewers.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

954 CNN THIS MORNING:

329 MORNING JOE:

1213 CONVERSATIONS WITH NANCY:

18 EARLY MORNING:

7 7a FOX AND FRIENDS:

1314 CNN THIS MORNING:

424 — WAKE UP AMERICA:

92 MORNING IN AMERICA:

32 8a FOX AND FRIENDS:

1528 CNN THIS MORNING:

590 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1640 CNN NEWSROOM:

676 MORNING JOE:

1305 NATIONAL REPORT:

162 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1533 CNN NEWSROOM:

748 MSNBC REPORTS- LIVE:

1055 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

28 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1617 AT THIS HOUR:

724 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

937 — — 12p OUTNUMBERED:

1780 INSIDE POLITICS:

713 ANDREA MITCHELL REPORTS:

928 JOHN BACHMAN NOW:

143 — 1p AMERICA REPORTS:

1521 CNN NEWSROOM:

718 CHRIS JANSING REPORTS:

919 — BLUE BLOODS:

140 2p AMERICA REPORTS:

1410 CNN NEWSROOM:

725 — AMERICAN AGENDA:

173 BLUE BLOODS:

216 3p STORY, THE:

1390 CNN NEWSROOM:

813 KATY TUR REPORTS:

1038 — BLUE BLOODS:

274 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1362 LEAD WITH JAKE TAPPER:

771 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1687 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

220 BLUE BLOODS:

253 5p FIVE, THE:

2924 SITUATION ROOM:

773 — SPICER & CO:

166 NEWSNATION: RUSH HOUR:

103 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2106 SITUATION ROOM:

689 BEAT W/ARI MELBER:

1789 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

180 NEWSNATION: RUSH HOUR:

58 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2108 ERIN BURNETT OUTFRONT:

726 REIDOUT:

1488 ROB SCHMITT TONIGHT:

286 ON BALANCE W/ VITTERT:

44 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2783 ANDERSON COOPER 360:

691 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1450 ERIC BOLLING THE BALANCE:

179 CUOMO:

152 9p HANNITY:

2280 CNN PRIMETIME:

532 RACHEL MADDOW SHOW:

1998 PRIME NEWS:

110 DAN ABRAMS LIVE:

100 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1796 CNN TONIGHT:

408 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1771 GREG KELLY REPORTS:

100 BANFIELD:

131 11p GUTFELD!:

1883 CNN TONIGHT:

335 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1143 ROB SCHMITT TONIGHT:

114 CUOMO:

66

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

150 CNN THIS MORNING:

56 MORNING JOE:

154 CONVERSATIONS WITH NANCY:

4 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

213 CNN THIS MORNING:

89 — WAKE UP AMERICA:

16 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

222 CNN THIS MORNING:

137 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

224 CNN NEWSROOM:

180 MORNING JOE:

171 NATIONAL REPORT:

15 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

234 CNN NEWSROOM:

187 MSNBC REPORTS- LIVE:

154 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

4 11a FAULKNER FOCUS, THE:

235 AT THIS HOUR:

187 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

149 — — 12p OUTNUMBERED:

256 INSIDE POLITICS:

130 ANDREA MITCHELL REPORTS:

103 JOHN BACHMAN NOW:

12 — 1p AMERICA REPORTS:

195 CNN NEWSROOM:

154 CHRIS JANSING REPORTS:

112 — BLUE BLOODS:

22 2p AMERICA REPORTS:

203 CNN NEWSROOM:

150 — AMERICAN AGENDA:

16 BLUE BLOODS:

16 3p STORY, THE:

205 CNN NEWSROOM:

163 KATY TUR REPORTS:

113 — BLUE BLOODS:

24 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

203 LEAD WITH JAKE TAPPER:

138 DEADLINE:WHITE HOUSE:

202 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

21 BLUE BLOODS:

17 5p FIVE, THE:

331 SITUATION ROOM:

162 — SPICER & CO:

24 NEWSNATION: RUSH HOUR:

14 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

234 SITUATION ROOM:

158 BEAT W/ARI MELBER:

211 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

19 NEWSNATION: RUSH HOUR:

13 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

206 ERIN BURNETT OUTFRONT:

145 REIDOUT:

195 ROB SCHMITT TONIGHT:

31 ON BALANCE W/ VITTERT:

6 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

324 ANDERSON COOPER 360:

153 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

170 ERIC BOLLING THE BALANCE:

27 CUOMO:

25 9p HANNITY:

239 CNN PRIMETIME:

96 RACHEL MADDOW SHOW:

203 PRIME NEWS:

16 DAN ABRAMS LIVE:

12 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

221 CNN TONIGHT:

100 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

198 GREG KELLY REPORTS:

11 BANFIELD:

37 11p GUTFELD!:

313 CNN TONIGHT:

83 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

158 ROB SCHMITT TONIGHT:

12 CUOMO:

10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 584,000

Fox News: 1.62 million

MSNBC: 1.21 million

25-54 Demo:

CNN: 124,000

Fox News: 216,000

MSNBC: 156,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 544,000

Fox News: 2.29 million

MSNBC: 1.74 million

25-54 Demo:

CNN: 116,000

Fox News: 262,000

MSNBC: 190,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

