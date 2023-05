Cable News Ratings Friday May 5: Maddow Beats Fox News and CNN at 9 P.M.

MSNBC’s Rachel Maddow won the 9 p.m. hour on Monday with 2.3 million total viewers.

Maddow topped Fox’s Hannity, which brought in 1.98 million total viewers, and CNN Prime Time’s 431,000 total viewers.

In the key 25-54 age demographic, Maddow scored 210,000 viewers, beating Hannity’s 171,000. CNN came in thrid with 107,000 demo viewers.

While Maddow led MSNBC on Monday, Fox News still scored wins across the board in both total day and prime time averages in both total viewers and the demo.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

819 CNN THIS MORNING:

357 MORNING JOE:

855 WENDY BELL COMMON SENSE:

49 EARLY MORNING:

11 7a FOX AND FRIENDS:

1213 CNN THIS MORNING:

418 — WAKE UP AMERICA:

191 MORNING IN AMERICA:

30 8a FOX AND FRIENDS:

1349 CNN THIS MORNING:

460 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1399 CNN NEWS CENTRAL:

546 MORNING JOE:

826 NATIONAL REPORT:

258 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1352 CNN NEWS CENTRAL:

562 ANA CABRERA REPORTS:

676 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

40 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1298 CNN NEWS CENTRAL:

537 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

587 — — 12p OUTNUMBERED:

1435 INSIDE POLITICS:

567 ANDREA MITCHELL REPORTS:

658 JOHN BACHMAN NOW:

234 — 1p AMERICA REPORTS:

1118 CNN NEWS CENTRAL:

556 CHRIS JANSING REPORTS:

644 — NEWSNATION NOW:

51 2p AMERICA REPORTS:

1083 CNN NEWS CENTRAL:

477 — AMERICAN AGENDA:

237 — 3p STORY, THE:

1191 CNN NEWS CENTRAL:

461 KATY TUR REPORTS:

852 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

68 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1191 LEAD WITH JAKE TAPPER:

505 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1486 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

273 — 5p FIVE, THE:

2838 LEAD WITH JAKE TAPPER:

564 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

259 HILL, THE:

30 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2029 SITUATION ROOM:

549 BEAT W/ARI MELBER:

1459 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

276 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

52 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2210 ERIN BURNETT OUTFRONT:

590 REIDOUT:

1197 ROB SCHMITT TONIGHT:

439 ON BALANCE W/ VITTERT:

62 8p FOX NEWS TONIGHT:

1557 ANDERSON COOPER 360:

575 JOE SCARBOROUGH PRESENTS:

1063 ERIC BOLLING THE BALANCE:

543 CUOMO:

104 9p HANNITY:

1981 CNN PRIMETIME:

431 RACHEL MADDOW SHOW:

2289 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

416 DAN ABRAMS LIVE:

79 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1561 CNN TONIGHT:

405 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1616 GREG KELLY REPORTS:

353 BANFIELD:

120 11p GUTFELD!:

1602 CNN TONIGHT:

298 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

860 ROB SCHMITT TONIGHT:

212 CUOMO:

55

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

114 CNN THIS MORNING:

75 MORNING JOE:

99 WENDY BELL COMMON SENSE:

13 EARLY MORNING:

3 7a FOX AND FRIENDS:

185 CNN THIS MORNING:

98 — WAKE UP AMERICA:

21 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

168 CNN THIS MORNING:

95 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

192 CNN NEWS CENTRAL:

124 MORNING JOE:

100 NATIONAL REPORT:

27 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

187 CNN NEWS CENTRAL:

130 ANA CABRERA REPORTS:

88 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

5 11a FAULKNER FOCUS, THE:

188 CNN NEWS CENTRAL:

108 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

66 — — 12p OUTNUMBERED:

175 INSIDE POLITICS:

116 ANDREA MITCHELL REPORTS:

72 JOHN BACHMAN NOW:

34 — 1p AMERICA REPORTS:

145 CNN NEWS CENTRAL:

96 CHRIS JANSING REPORTS:

66 — NEWSNATION NOW:

3 2p AMERICA REPORTS:

150 CNN NEWS CENTRAL:

84 — AMERICAN AGENDA:

31 — 3p STORY, THE:

154 CNN NEWS CENTRAL:

73 KATY TUR REPORTS:

85 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

10 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

126 LEAD WITH JAKE TAPPER:

82 DEADLINE:WHITE HOUSE:

125 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

26 — 5p FIVE, THE:

306 LEAD WITH JAKE TAPPER:

105 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

31 HILL, THE:

8 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

210 SITUATION ROOM:

95 BEAT W/ARI MELBER:

126 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

32 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

10 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

199 ERIN BURNETT OUTFRONT:

113 REIDOUT:

122 ROB SCHMITT TONIGHT:

41 ON BALANCE W/ VITTERT:

20 8p FOX NEWS TONIGHT:

161 ANDERSON COOPER 360:

131 JOE SCARBOROUGH PRESENTS:

103 ERIC BOLLING THE BALANCE:

49 CUOMO:

17 9p HANNITY:

171 CNN PRIMETIME:

107 RACHEL MADDOW SHOW:

210 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

36 DAN ABRAMS LIVE:

7 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

169 CNN TONIGHT:

95 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

129 GREG KELLY REPORTS:

43 BANFIELD:

32 11p GUTFELD!:

198 CNN TONIGHT:

56 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

120 ROB SCHMITT TONIGHT:

36 CUOMO:

2

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 450,000

Fox News: 1.38 million

MSNBC: 973,000

25-54 Demo:

CNN: 90,000

Fox News: 166,000

MSNBC: 101,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 470,000

Fox News: 1.70 million

MSNBC: 1.66 million

25-54 Demo:

CNN: 111,000

Fox News: 167,000

MSNBC: 147,000

