Cable News Ratings Friday November 25: Nicolle Wallace Leads MSNBC in the Ratings

Nicolle Wallace led MSNBC on the Friday after Thanksgiving with 890,000 total viewers.

Wallace’s Deadline: White House was the highest-rated non-Fox News show on Friday as The Five and Tucker Carlson Tonight topped the charts. Many cable news programs on Friday were specials looking back at old interviews and highlighting past segments.

The Beat with Ari Melber landed in second place on MSNBC, followed by the Reid Out.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

784 CNN THIS MORNING:

267 DEADLINE: WH SPECIAL:

360 CONVERSATIONS WITH NANCY:

14 EARLY MORNING:

16 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1056 CNN THIS MORNING:

386 — WAKE UP AMERICA:

69 MORNING IN AMERICA:

27 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1430 CNN THIS MORNING:

447 MORNING JOE-SPC:

579 — — 9a AMERICAS NEWSROOM SPCL:

1647 CNN NEWSROOM:

540 MORNING JOE-SPC:

565 NATIONAL REPORT:

150 — 10a AMERICAS NEWSROOM SPCL:

1693 CNN NEWSROOM:

655 MSNBC REPORTS- LIVE:

510 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

32 11a FAULKNER FOCUS SPECIAL:

1486 AT THIS HOUR:

647 MSNBC REPORTS- LIVE:

528 — — 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

1451 AT THIS HOUR:

616 MSNBC REPORTS- LIVE:

530 JOHN BACHMAN NOW:

120 BLUE BLOODS:

110 1p AMERICA REPORTS SPECIAL:

1129 CNN NEWSROOM:

571 MSNBC REPORTS- LIVE:

554 — BLUE BLOODS:

175 2p AMERICA REPORTS SPECIAL:

984 CNN NEWSROOM:

537 MSNBC REPORTS- LIVE:

529 AMERICAN AGENDA:

107 BLUE BLOODS:

196 3p STORY SPECIAL, THE:

896 CNN NEWSROOM:

505 MSNBC REPORTS- LIVE:

544 — BLUE BLOODS:

233 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

1089 LEAD WITH JAKE TAPPER:

597 DEADLINE: WH SPECIAL:

890 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

137 BLUE BLOODS:

296 5p FIVE, THE SPCL:

2275 SITUATION ROOM:

720 — SPICER & CO:

122 NEWSNATION: RUSH HOUR:

141 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

1550 SITUATION ROOM:

595 BEAT W/ ARI MELBER SPEC:

827 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

103 NEWSNATION: RUSH HOUR:

111 7p J. WATTERS PRIMETIME SPCL:

1528 PARTS UNKNOWN:

365 REIDOUT SPECIAL:

791 ROB SCHMITT TONIGHT:

137 ON BALANCE W/ VITTERT:

66 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

1890 PARTS UNKNOWN:

291 DEADLINE: WH SPECIAL:

631 ERIC BOLLING THE BALANCE:

113 CUOMO:

68 9p HANNITY SPECIAL:

1443 CNN FILMS:

318 — PRIME NEWS:

99 DAN ABRAMS LIVE:

67 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

1153 — BEAT W/ ARI MELBER SPEC:

524 GREG KELLY REPORTS:

99 BANFIELD:

84 11p GUTFELD SPECIAL:

1382 PARTS UNKNOWN:

167 REIDOUT SPECIAL:

341 ROB SCHMITT TONIGHT:

57 CUOMO:

58

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

105 CNN THIS MORNING:

44 DEADLINE: WH SPECIAL:

30 CONVERSATIONS WITH NANCY:

0 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

150 CNN THIS MORNING:

57 — WAKE UP AMERICA:

2 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

230 CNN THIS MORNING:

81 MORNING JOE-SPC:

44 — — 9a AMERICAS NEWSROOM SPCL:

216 CNN NEWSROOM:

112 MORNING JOE-SPC:

61 NATIONAL REPORT:

3 — 10a AMERICAS NEWSROOM SPCL:

194 CNN NEWSROOM:

131 MSNBC REPORTS- LIVE:

50 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS SPECIAL:

195 AT THIS HOUR:

141 MSNBC REPORTS- LIVE:

60 — — 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

163 AT THIS HOUR:

144 MSNBC REPORTS- LIVE:

45 JOHN BACHMAN NOW:

4 BLUE BLOODS:

22 1p AMERICA REPORTS SPECIAL:

137 CNN NEWSROOM:

154 MSNBC REPORTS- LIVE:

35 — BLUE BLOODS:

48 2p AMERICA REPORTS SPECIAL:

137 CNN NEWSROOM:

140 MSNBC REPORTS- LIVE:

48 AMERICAN AGENDA:

9 BLUE BLOODS:

37 3p STORY SPECIAL, THE:

105 CNN NEWSROOM:

134 MSNBC REPORTS- LIVE:

38 — BLUE BLOODS:

43 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

123 LEAD WITH JAKE TAPPER:

120 DEADLINE: WH SPECIAL:

75 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

10 BLUE BLOODS:

60 5p FIVE, THE SPCL:

231 SITUATION ROOM:

129 — SPICER & CO:

16 NEWSNATION: RUSH HOUR:

22 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

122 SITUATION ROOM:

115 BEAT W/ ARI MELBER SPEC:

64 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

14 NEWSNATION: RUSH HOUR:

8 7p J. WATTERS PRIMETIME SPCL:

131 PARTS UNKNOWN:

105 REIDOUT SPECIAL:

52 ROB SCHMITT TONIGHT:

10 ON BALANCE W/ VITTERT:

2 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

201 PARTS UNKNOWN:

70 DEADLINE: WH SPECIAL:

45 ERIC BOLLING THE BALANCE:

12 CUOMO:

8 9p HANNITY SPECIAL:

124 CNN FILMS:

70 — PRIME NEWS:

19 DAN ABRAMS LIVE:

18 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

122 — BEAT W/ ARI MELBER SPEC:

35 GREG KELLY REPORTS:

11 BANFIELD:

9 11p GUTFELD SPECIAL:

183 PARTS UNKNOWN:

63 REIDOUT SPECIAL:

39 ROB SCHMITT TONIGHT:

3 CUOMO:

9

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 425,000

Fox News: 1.27 million

MSNBC: 538,000

25-54 Demo:

CNN: 98,000

Fox News: 151,000

MSNBC: 46,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 309,000

Fox News: 1.49 million

MSNBC: 596,000

25-54 Demo:

CNN: 70,000

Fox News: 149,000

MSNBC: 42,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com