Cable News Ratings Friday, October 1: Ari Melber More Than Doubles Wolf Blitzer Overall, But Situation Room Takes Demo

MSNBC’s Ari Melber more than doubled the total viewer ratings of 6 p.m. CNN rival Wolf Blitzer on Friday.

Melber’s The Beat drew 1.16 million total viewers, while Blitzer’s Situation Room drew 567,000 viewers. Blitzer, however, triumphed in the advertiser-coveted 25-54 demographic, with 154,000 to Melber’s 133,000.

Fox News host Bret Baier easily bested both of them, with 1.96 million viewers overall and 256,000 in the demo.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

958 NEW DAY:

235 MORNING JOE:

794 CONVERSATIONS WITH NANCY:

7 MURDER, SHE WROTE:

22 7a FOX AND FRIENDS:

1325 NEW DAY:

345 — WAKE UP AMERICA:

89 MORNING IN AMERICA:

18 8a FOX AND FRIENDS:

1624 NEW DAY:

458 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1747 CNN NEWSROOM:

574 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

733 NATIONAL REPORT:

153 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1704 CNN NEWSROOM:

666 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

592 — JAG:

129 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1707 AT THIS HOUR:

705 CRAIG MELVIN REPORTS:

577 — JAG:

139 12p OUTNUMBERED:

1764 INSIDE POLITICS:

638 ANDREA MITCHELL REPORTS:

742 JOHN BACHMAN NOW:

148 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

225 1p AMERICA REPORTS:

1615 CNN NEWSROOM:

662 MTP DAILY:

717 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

262 2p AMERICA REPORTS:

1630 CNN NEWSROOM:

721 KATY TUR REPORTS:

799 AMERICAN AGENDA:

167 BLUE BLOODS:

263 3p STORY, THE:

1844 CNN NEWSROOM:

748 HALLIE JACKSON REPORTS:

846 — BLUE BLOODS:

310 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1706 LEAD WITH JAKE TAPPER:

731 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1266 ERIC BOLLING THE BALANCE:

210 BLUE BLOODS:

329 5p FIVE, THE:

2857 LEAD WITH JAKE TAPPER:

646 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

225 NEWSNATION: RUSH HOUR:

161 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1963 SITUATION ROOM:

567 BEAT W/ARI MELBER:

1156 SPICER & CO:

275 DONLON REPORT, THE:

70 7p FOX NEWS PRIMETIME:

1817 ERIN BURNETT OUTFRONT:

602 REIDOUT:

979 GREG KELLY REPORTS:

367 ON BALANCE W/ VITTERT:

40 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2601 ANDERSON COOPER 360:

638 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1214 STINCHFIELD:

223 DAN ABRAMS LIVE:

22 9p HANNITY:

2343 ANDERSON COOPER 360:

570 RACHEL MADDOW SHOW:

1507 CORTES & PELLEGRINO:

145 NEWSNATION PRIME:

19 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1915 DON LEMON TONIGHT:

528 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

830 ROB SCHMITT TONIGHT:

151 BANFIELD:

14 11p GUTFELD!:

1878 DON LEMON TONIGHT:

400 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:

815 GREG KELLY REPORTS:

183 ON BALANCE W/ VITTERT:

12

25-54 Demo (thousands)



ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

148 NEW DAY:

43 MORNING JOE:

111 CONVERSATIONS WITH NANCY:

0 MURDER, SHE WROTE:

2 7a FOX AND FRIENDS:

201 NEW DAY:

62 — WAKE UP AMERICA:

9 MORNING IN AMERICA:

1 8a FOX AND FRIENDS:

231 NEW DAY:

74 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

303 CNN NEWSROOM:

118 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

89 NATIONAL REPORT:

12 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

286 CNN NEWSROOM:

140 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

64 — JAG:

5 11a FAULKNER FOCUS, THE:

262 AT THIS HOUR:

110 CRAIG MELVIN REPORTS:

74 — JAG:

12 12p OUTNUMBERED:

249 INSIDE POLITICS:

129 ANDREA MITCHELL REPORTS:

88 JOHN BACHMAN NOW:

11 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

6 1p AMERICA REPORTS:

243 CNN NEWSROOM:

143 MTP DAILY:

94 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

15 2p AMERICA REPORTS:

245 CNN NEWSROOM:

158 KATY TUR REPORTS:

113 AMERICAN AGENDA:

18 BLUE BLOODS:

16 3p STORY, THE:

272 CNN NEWSROOM:

164 HALLIE JACKSON REPORTS:

119 — BLUE BLOODS:

28 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

253 LEAD WITH JAKE TAPPER:

157 DEADLINE:WHITE HOUSE:

127 ERIC BOLLING THE BALANCE:

22 BLUE BLOODS:

32 5p FIVE, THE:

378 LEAD WITH JAKE TAPPER:

128 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

22 NEWSNATION: RUSH HOUR:

9 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

256 SITUATION ROOM:

154 BEAT W/ARI MELBER:

133 SPICER & CO:

25 DONLON REPORT, THE:

7 7p FOX NEWS PRIMETIME:

244 ERIN BURNETT OUTFRONT:

123 REIDOUT:

144 GREG KELLY REPORTS:

30 ON BALANCE W/ VITTERT:

3 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

384 ANDERSON COOPER 360:

123 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

154 STINCHFIELD:

23 DAN ABRAMS LIVE:

6 9p HANNITY:

358 ANDERSON COOPER 360:

116 RACHEL MADDOW SHOW:

142 CORTES & PELLEGRINO:

20 NEWSNATION PRIME:

6 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

352 DON LEMON TONIGHT:

128 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

76 ROB SCHMITT TONIGHT:

29 BANFIELD:

1 11p GUTFELD!:

370 DON LEMON TONIGHT:

130 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:

82 GREG KELLY REPORTS:

28 ON BALANCE W/ VITTERT:

1

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 535,000

Fox News: 1.67 million

MSNBC: 839,000

25-54 Demo:

CNN: 113,000

Fox News: 265,000

MSNBC: 101,000

Here are the prime time averages— encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 579,000

Fox News: 2.28 million

MSNBC: 1.18 million

25-54 Demo:

CNN: 122,000

Fox News: 365,000

MSNBC: 124,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

