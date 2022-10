Part two of Tucker Carlson’s interview with rapper Kanye West did not see the same ratings boost on Friday night as part one did Thursday.

While part one landed Carlson the number one show on cable news, on Friday The Five retook that crown.

The Five brought in 3.13 million total viewers, handily beating out Carlson’s 2.83 million total viewers.

The Five also topped Carlson in the key 25-54 age demographic, bringing in 341,000 demo viewers compared to Carlson’s 325,000.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1020 NEW DAY:

249 MORNING JOE:

880 CONVERSATIONS WITH NANCY:

31 EARLY MORNING:

6 7a FOX AND FRIENDS:

1368 NEW DAY:

349 — WAKE UP AMERICA:

83 MORNING IN AMERICA:

29 8a FOX AND FRIENDS:

1697 NEW DAY:

489 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1680 CNN NEWSROOM:

570 MORNING JOE:

866 NATIONAL REPORT:

159 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1680 CNN NEWSROOM:

611 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

633 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

23 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1659 AT THIS HOUR:

679 MSNBC REPORTS- LIVE:

546 — — 12p OUTNUMBERED:

1786 INSIDE POLITICS:

693 ANDREA MITCHELL REPORTS:

618 JOHN BACHMAN NOW:

153 BLUE BLOODS:

82 1p AMERICA REPORTS:

1463 CNN NEWSROOM:

669 CHRIS JANSING REPORTS:

627 — BLUE BLOODS:

173 2p AMERICA REPORTS:

1459 CNN NEWSROOM:

632 KATY TUR REPORTS:

730 AMERICAN AGENDA:

124 BLUE BLOODS:

249 3p STORY, THE:

1419 CNN NEWSROOM:

608 HALLIE JACKSON REPORTS:

740 — BLUE BLOODS:

281 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1498 LEAD WITH JAKE TAPPER:

599 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1266 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

180 BLUE BLOODS:

279 5p FIVE, THE:

3132 LEAD WITH JAKE TAPPER:

694 — SPICER & CO:

175 NEWSNATION: RUSH HOUR:

136 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2347 SITUATION ROOM:

602 BEAT W/ARI MELBER:

1301 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

150 NEWSNATION: RUSH HOUR:

89 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2783 ERIN BURNETT OUTFRONT:

659 REIDOUT:

1125 ROB SCHMITT TONIGHT:

195 ON BALANCE W/ VITTERT:

57 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2831 ANDERSON COOPER 360:

642 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1450 ERIC BOLLING THE BALANCE:

173 CUOMO:

120 9p HANNITY:

2431 ANDERSON COOPER 360:

548 ALEX WAGNER TONIGHT:

1400 PRIME NEWS:

114 DAN ABRAMS LIVE:

52 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1669 DON LEMON TONIGHT:

473 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1280 GREG KELLY REPORTS:

166 BANFIELD:

32 11p GUTFELD!:

1940 CNN SPECIAL REPORT:

416 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

807 ROB SCHMITT TONIGHT:

96 CUOMO:

47

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

172 NEW DAY:

46 MORNING JOE:

95 CONVERSATIONS WITH NANCY:

18 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

223 NEW DAY:

60 — WAKE UP AMERICA:

15 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

215 NEW DAY:

91 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

217 CNN NEWSROOM:

127 MORNING JOE:

84 NATIONAL REPORT:

12 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

226 CNN NEWSROOM:

135 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

58 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

247 AT THIS HOUR:

151 MSNBC REPORTS- LIVE:

50 — — 12p OUTNUMBERED:

257 INSIDE POLITICS:

124 ANDREA MITCHELL REPORTS:

64 JOHN BACHMAN NOW:

15 BLUE BLOODS:

12 1p AMERICA REPORTS:

224 CNN NEWSROOM:

135 CHRIS JANSING REPORTS:

67 — BLUE BLOODS:

22 2p AMERICA REPORTS:

231 CNN NEWSROOM:

136 KATY TUR REPORTS:

66 AMERICAN AGENDA:

19 BLUE BLOODS:

29 3p STORY, THE:

212 CNN NEWSROOM:

132 HALLIE JACKSON REPORTS:

51 — BLUE BLOODS:

22 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

210 LEAD WITH JAKE TAPPER:

131 DEADLINE:WHITE HOUSE:

103 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

19 BLUE BLOODS:

19 5p FIVE, THE:

341 LEAD WITH JAKE TAPPER:

126 — SPICER & CO:

15 NEWSNATION: RUSH HOUR:

10 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

288 SITUATION ROOM:

112 BEAT W/ARI MELBER:

129 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

10 NEWSNATION: RUSH HOUR:

14 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

288 ERIN BURNETT OUTFRONT:

122 REIDOUT:

134 ROB SCHMITT TONIGHT:

19 ON BALANCE W/ VITTERT:

12 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

325 ANDERSON COOPER 360:

111 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

151 ERIC BOLLING THE BALANCE:

14 CUOMO:

14 9p HANNITY:

239 ANDERSON COOPER 360:

96 ALEX WAGNER TONIGHT:

128 PRIME NEWS:

15 DAN ABRAMS LIVE:

7 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

189 DON LEMON TONIGHT:

112 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

107 GREG KELLY REPORTS:

8 BANFIELD:

3 11p GUTFELD!:

309 CNN SPECIAL REPORT:

81 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

92 ROB SCHMITT TONIGHT:

7 CUOMO:

2

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 533,000

Fox News: 1.72 million

MSNBC: 889,000

25-54 Demo:

CNN: 106,000

Fox News: 226,000

MSNBC: 87,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 554,000

Fox News: 2.31 million

MSNBC: 1.38 million

25-54 Demo:

CNN: 106,000

Fox News: 251,000

MSNBC: 129,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

