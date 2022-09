Fox News’s top-rated show, The Five, landed in first place in both the key 25-54 age demographic and in the demo on Friday.

The Five brought in a total of 2.9 million viewers, besting its nearest competition Tucker Carlson Tonight, which brought in some 2.76 million total viewers.

In the demo, The Five scored 371,000 viewers, while Carlson brought in 310,000 demo viewers for second place.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

976 NEW DAY:

331 MORNING JOE:

877 CONVERSATIONS WITH NANCY:

30 EARLY MORNING:

11 7a FOX AND FRIENDS:

1415 NEW DAY:

421 — WAKE UP AMERICA:

114 MORNING IN AMERICA:

24 8a FOX AND FRIENDS:

1671 NEW DAY:

495 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1636 CNN NEWSROOM:

620 MORNING JOE:

923 NATIONAL REPORT:

163 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1733 CNN NEWSROOM:

685 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

738 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

30 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1773 AT THIS HOUR:

692 MSNBC REPORTS- LIVE:

691 — — 12p OUTNUMBERED:

1853 INSIDE POLITICS:

747 ANDREA MITCHELL REPORTS:

769 JOHN BACHMAN NOW:

181 BLUE BLOODS:

80 1p AMERICA REPORTS:

1413 CNN NEWSROOM:

777 CHRIS JANSING REPORTS:

845 — BLUE BLOODS:

151 2p AMERICA REPORTS:

1284 CNN NEWSROOM:

824 KATY TUR REPORTS:

772 AMERICAN AGENDA:

150 BLUE BLOODS:

196 3p STORY, THE:

1435 CNN NEWSROOM:

745 HALLIE JACKSON REPORTS:

791 — BLUE BLOODS:

228 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1475 LEAD WITH JAKE TAPPER:

749 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1608 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

232 BLUE BLOODS:

223 5p FIVE, THE:

2906 SITUATION ROOM:

731 — SPICER & CO:

198 NEWSNATION: RUSH HOUR:

131 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2103 SITUATION ROOM:

645 BEAT W/ARI MELBER:

1563 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

205 NEWSNATION: RUSH HOUR:

82 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2317 ERIN BURNETT OUTFRONT:

722 REIDOUT:

1243 TRUMP RALLY PRE SHOW:

405 ON BALANCE W/ VITTERT:

48 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2756 ANDERSON COOPER 360:

792 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1520 — NEWSNATION PRIME:

30 9p HANNITY:

2284 CNN TONIGHT:

621 ALEX WAGNER TONIGHT:

1506 — DAN ABRAMS LIVE:

39 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1802 DON LEMON TONIGHT:

757 FIELD REPORT/ PAOLA RAMOS:

602 GREG KELLY REPORTS:

261 BANFIELD:

33 11p GUTFELD!:

2012 DON LEMON TONIGHT:

553 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

787 SPICER & CO:

59 NEWSNATION PRIME:

32

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

158 NEW DAY:

56 MORNING JOE:

95 CONVERSATIONS WITH NANCY:

2 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

263 NEW DAY:

83 — WAKE UP AMERICA:

19 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS:

291 NEW DAY:

108 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

237 CNN NEWSROOM:

110 MORNING JOE:

79 NATIONAL REPORT:

12 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

267 CNN NEWSROOM:

107 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

58 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

5 11a FAULKNER FOCUS, THE:

254 AT THIS HOUR:

105 MSNBC REPORTS- LIVE:

49 — — 12p OUTNUMBERED:

272 INSIDE POLITICS:

131 ANDREA MITCHELL REPORTS:

55 JOHN BACHMAN NOW:

17 BLUE BLOODS:

5 1p AMERICA REPORTS:

210 CNN NEWSROOM:

144 CHRIS JANSING REPORTS:

77 — BLUE BLOODS:

15 2p AMERICA REPORTS:

221 CNN NEWSROOM:

131 KATY TUR REPORTS:

62 AMERICAN AGENDA:

20 BLUE BLOODS:

30 3p STORY, THE:

251 CNN NEWSROOM:

121 HALLIE JACKSON REPORTS:

70 — BLUE BLOODS:

25 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

246 LEAD WITH JAKE TAPPER:

150 DEADLINE:WHITE HOUSE:

132 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

23 BLUE BLOODS:

17 5p FIVE, THE:

371 SITUATION ROOM:

153 — SPICER & CO:

26 NEWSNATION: RUSH HOUR:

8 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

289 SITUATION ROOM:

161 BEAT W/ARI MELBER:

112 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

13 NEWSNATION: RUSH HOUR:

9 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

294 ERIN BURNETT OUTFRONT:

162 REIDOUT:

114 TRUMP RALLY PRE SHOW:

21 ON BALANCE W/ VITTERT:

4 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

310 ANDERSON COOPER 360:

162 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

125 — NEWSNATION PRIME:

5 9p HANNITY:

241 CNN TONIGHT:

101 ALEX WAGNER TONIGHT:

102 — DAN ABRAMS LIVE:

5 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

195 DON LEMON TONIGHT:

119 FIELD REPORT/ PAOLA RAMOS:

55 GREG KELLY REPORTS:

19 BANFIELD:

3 11p GUTFELD!:

352 DON LEMON TONIGHT:

103 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

80 SPICER & CO:

9 NEWSNATION PRIME:

7

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 617,000

Fox News: 1.67 million

MSNBC: 937,000

25-54 Demo:

CNN: 114,000

Fox News: 244,000

MSNBC: 82,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 723,000

Fox News: 2.28 million

MSNBC: 1.21 million

25-54 Demo:

CNN: 128,000

Fox News: 249,000

MSNBC: 94,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

