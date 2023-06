Cable News Ratings May 29 to June 2: The Five Continues to Dominate Cable News

Mediaite’s daily ratings are back after a technical disruption created a significant delay in last week’s numbers getting to us. We apologize for the delay and will be back to our regular postings, below you can find all the delayed ratings charts for the past week — Tuesday through Friday.

On Friday, Fox News’s The Five remained the top-rated show on cable news with 2.29 million total viewers — the only program over the 2 million viewer mark. The Five was also the top-rated show on Tuesday, Wednesday, and Thursday. Jesse Watters had the second highest-rated show Friday with 1.79 million total viewers, while Sean Hannity landed third with 1.75 million total viewers.

Fox won the day in both total day and prime time averages, while MSNBC came in second and CNN landed third. MSNBC was led by Joy Reid, whose show brought in 1.43 million viewers as President Biden addressed the nation. CNN’s Erin Burnett scored 599,000 total viewers during the same hour to lead her network.

Here is a full breakdown of Tuesday’s (May 29th) cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

751 CNN THIS MORNING:

266 MORNING JOE:

860 ROB CARSONS WHAT IN THE:

56 EARLY MORNING:

12 7a FOX AND FRIENDS:

1014 CNN THIS MORNING:

355 — WAKE UP AMERICA:

159 MORNING IN AMERICA:

32 8a FOX AND FRIENDS:

1175 CNN THIS MORNING:

384 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1325 CNN NEWS CENTRAL:

456 MORNING JOE:

850 NATIONAL REPORT:

195 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1240 CNN NEWS CENTRAL:

513 ANA CABRERA REPORTS:

668 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

35 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1273 CNN NEWS CENTRAL:

482 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

578 — — 12p OUTNUMBERED:

1338 INSIDE POLITICS:

492 ANDREA MITCHELL REPORTS:

583 JOHN BACHMAN NOW:

176 — 1p AMERICA REPORTS:

1158 CNN NEWS CENTRAL:

446 CHRIS JANSING REPORTS:

627 — NEWSNATION NOW:

31 2p AMERICA REPORTS:

1115 CNN NEWS CENTRAL:

439 — AMERICAN AGENDA:

167 — 3p STORY, THE:

1127 CNN NEWS CENTRAL:

513 KATY TUR REPORTS:

778 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

29 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1206 LEAD WITH JAKE TAPPER:

571 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1401 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

256 — 5p FIVE, THE:

2667 LEAD WITH JAKE TAPPER:

529 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

183 HILL, THE:

15 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1736 SITUATION ROOM:

511 BEAT W/ARI MELBER:

1316 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

245 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

25 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2079 ERIN BURNETT OUTFRONT:

559 REIDOUT:

1162 ROB SCHMITT TONIGHT:

341 ON BALANCE W/ VITTERT:

37 8p FOX NEWS TONIGHT:

1546 ANDERSON COOPER 360:

591 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1449 ERIC BOLLING THE BALANCE:

404 CUOMO:

133 9p HANNITY:

1740 CNN PRIMETIME:

442 ALEX WAGNER TONIGHT:

1455 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

202 DAN ABRAMS LIVE:

95 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1403 CNN TONIGHT:

457 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1607 GREG KELLY REPORTS:

283 BANFIELD:

90 11p GUTFELD!:

1619 CNN TONIGHT:

318 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1053 ROB SCHMITT TONIGHT:

149 CUOMO:

89

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

121 CNN THIS MORNING:

49 MORNING JOE:

91 ROB CARSONS WHAT IN THE:

10 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

143 CNN THIS MORNING:

60 — WAKE UP AMERICA:

23 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

143 CNN THIS MORNING:

79 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

138 CNN NEWS CENTRAL:

115 MORNING JOE:

88 NATIONAL REPORT:

28 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

139 CNN NEWS CENTRAL:

104 ANA CABRERA REPORTS:

83 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

5 11a FAULKNER FOCUS, THE:

174 CNN NEWS CENTRAL:

107 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

71 — — 12p OUTNUMBERED:

181 INSIDE POLITICS:

86 ANDREA MITCHELL REPORTS:

77 JOHN BACHMAN NOW:

29 — 1p AMERICA REPORTS:

140 CNN NEWS CENTRAL:

90 CHRIS JANSING REPORTS:

74 — NEWSNATION NOW:

4 2p AMERICA REPORTS:

124 CNN NEWS CENTRAL:

81 — AMERICAN AGENDA:

21 — 3p STORY, THE:

122 CNN NEWS CENTRAL:

90 KATY TUR REPORTS:

74 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

5 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

147 LEAD WITH JAKE TAPPER:

116 DEADLINE:WHITE HOUSE:

146 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

31 — 5p FIVE, THE:

279 LEAD WITH JAKE TAPPER:

93 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

23 HILL, THE:

2 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

191 SITUATION ROOM:

85 BEAT W/ARI MELBER:

153 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

18 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

1 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

211 ERIN BURNETT OUTFRONT:

100 REIDOUT:

144 ROB SCHMITT TONIGHT:

33 ON BALANCE W/ VITTERT:

7 8p FOX NEWS TONIGHT:

151 ANDERSON COOPER 360:

119 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

184 ERIC BOLLING THE BALANCE:

46 CUOMO:

18 9p HANNITY:

168 CNN PRIMETIME:

89 ALEX WAGNER TONIGHT:

156 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

17 DAN ABRAMS LIVE:

25 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

169 CNN TONIGHT:

89 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

122 GREG KELLY REPORTS:

19 BANFIELD:

22 11p GUTFELD!:

216 CNN TONIGHT:

80 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

86 ROB SCHMITT TONIGHT:

21 CUOMO:

8

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 395,000

Fox News: 1.18 million

MSNBC: 851,000

25-54 Demo:

CNN: 80,000

Fox News: 143,000

MSNBC: 92,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 497,000

Fox News: 1.56 million

MSNBC: 1.50 million

25-54 Demo:

CNN: 99,000

Fox News: 162,000

MSNBC: 154,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

786 CNN THIS MORNING:

278 MORNING JOE:

826 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

32 EARLY MORNING:

13 7a FOX AND FRIENDS:

1007 CNN THIS MORNING:

349 — WAKE UP AMERICA:

161 MORNING IN AMERICA:

42 8a FOX AND FRIENDS:

1212 CNN THIS MORNING:

422 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1326 CNN NEWS CENTRAL:

458 MORNING JOE:

754 NATIONAL REPORT:

196 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1315 CNN NEWS CENTRAL:

528 ANA CABRERA REPORTS:

712 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

24 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1279 CNN NEWS CENTRAL:

532 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

647 — — 12p OUTNUMBERED:

1312 INSIDE POLITICS:

553 ANDREA MITCHELL REPORTS:

662 JOHN BACHMAN NOW:

177 — 1p AMERICA REPORTS:

1054 CNN NEWS CENTRAL:

452 CHRIS JANSING REPORTS:

624 — NEWSNATION NOW:

28 2p AMERICA REPORTS:

1097 CNN NEWS CENTRAL:

456 — AMERICAN AGENDA:

238 — 3p STORY, THE:

1186 CNN NEWS CENTRAL:

539 KATY TUR REPORTS:

680 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

36 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1194 LEAD WITH JAKE TAPPER:

583 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1408 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

257 — 5p FIVE, THE:

2604 LEAD WITH JAKE TAPPER:

677 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

233 HILL, THE:

23 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1706 SITUATION ROOM:

696 BEAT W/ARI MELBER:

1250 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

232 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

26 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

1816 ERIN BURNETT OUTFRONT:

669 REIDOUT:

1193 ROB SCHMITT TONIGHT:

342 ON BALANCE W/ VITTERT:

28 8p FOX NEWS TONIGHT:

1499 ANDERSON COOPER 360:

685 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1402 ERIC BOLLING THE BALANCE:

421 CUOMO:

141 9p HANNITY:

1935 CNN PRIMETIME:

660 ALEX WAGNER TONIGHT:

1675 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

263 DAN ABRAMS LIVE:

92 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1419 CNN TONIGHT:

633 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1603 GREG KELLY REPORTS:

252 BANFIELD:

77 11p GUTFELD!:

1591 CNN TONIGHT:

422 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

996 ROB SCHMITT TONIGHT:

179 CUOMO:

65

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

114 CNN THIS MORNING:

53 MORNING JOE:

99 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

5 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

119 CNN THIS MORNING:

86 — WAKE UP AMERICA:

20 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS:

120 CNN THIS MORNING:

90 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

158 CNN NEWS CENTRAL:

74 MORNING JOE:

62 NATIONAL REPORT:

22 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

167 CNN NEWS CENTRAL:

96 ANA CABRERA REPORTS:

82 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

161 CNN NEWS CENTRAL:

74 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

90 — — 12p OUTNUMBERED:

161 INSIDE POLITICS:

78 ANDREA MITCHELL REPORTS:

90 JOHN BACHMAN NOW:

32 — 1p AMERICA REPORTS:

120 CNN NEWS CENTRAL:

75 CHRIS JANSING REPORTS:

87 — NEWSNATION NOW:

5 2p AMERICA REPORTS:

103 CNN NEWS CENTRAL:

78 — AMERICAN AGENDA:

28 — 3p STORY, THE:

101 CNN NEWS CENTRAL:

113 KATY TUR REPORTS:

93 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

7 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

112 LEAD WITH JAKE TAPPER:

96 DEADLINE:WHITE HOUSE:

152 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

19 — 5p FIVE, THE:

271 LEAD WITH JAKE TAPPER:

125 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

27 HILL, THE:

6 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

167 SITUATION ROOM:

131 BEAT W/ARI MELBER:

162 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

23 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

9 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

140 ERIN BURNETT OUTFRONT:

114 REIDOUT:

164 ROB SCHMITT TONIGHT:

29 ON BALANCE W/ VITTERT:

5 8p FOX NEWS TONIGHT:

158 ANDERSON COOPER 360:

109 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

163 ERIC BOLLING THE BALANCE:

46 CUOMO:

17 9p HANNITY:

176 CNN PRIMETIME:

104 ALEX WAGNER TONIGHT:

189 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

20 DAN ABRAMS LIVE:

12 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

159 CNN TONIGHT:

124 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

167 GREG KELLY REPORTS:

18 BANFIELD:

13 11p GUTFELD!:

231 CNN TONIGHT:

80 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

108 ROB SCHMITT TONIGHT:

38 CUOMO:

10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 465,000

Fox News: 1.17 million

MSNBC: 843,000

25-54 Demo:

CNN: 84,000

Fox News: 131,000

MSNBC: 101,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 659,000

Fox News: 1.62 million

MSNBC: 1.56 million

25-54 Demo:

CNN: 112,000

Fox News: 165,000

MSNBC: 173,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

788 CNN THIS MORNING:

297 MORNING JOE:

983 DICK MORRIS DEMOCRACY:

34 EARLY MORNING:

13 7a FOX AND FRIENDS:

1114 CNN THIS MORNING:

361 — WAKE UP AMERICA:

162 MORNING IN AMERICA:

32 8a FOX AND FRIENDS:

1204 CNN THIS MORNING:

419 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1294 CNN NEWS CENTRAL:

423 MORNING JOE:

895 NATIONAL REPORT:

184 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1266 CNN NEWS CENTRAL:

490 ANA CABRERA REPORTS:

649 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

28 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1278 CNN NEWS CENTRAL:

505 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

522 — — 12p OUTNUMBERED:

1389 INSIDE POLITICS:

544 ANDREA MITCHELL REPORTS:

621 JOHN BACHMAN NOW:

175 — 1p AMERICA REPORTS:

1118 CNN NEWS CENTRAL:

430 CHRIS JANSING REPORTS:

678 — NEWSNATION NOW:

33 2p AMERICA REPORTS:

1025 CNN NEWS CENTRAL:

459 — AMERICAN AGENDA:

174 — 3p STORY, THE:

1074 CNN NEWS CENTRAL:

480 KATY TUR REPORTS:

792 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

46 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1086 LEAD WITH JAKE TAPPER:

617 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1294 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

235 — 5p FIVE, THE:

2538 LEAD WITH JAKE TAPPER:

574 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

205 HILL, THE:

56 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1714 SITUATION ROOM:

549 BEAT W/ARI MELBER:

1330 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

224 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

67 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2106 ERIN BURNETT OUTFRONT:

582 REIDOUT:

1129 ROB SCHMITT TONIGHT:

365 ON BALANCE W/ VITTERT:

68 8p FOX NEWS TONIGHT:

1598 ANDERSON COOPER 360:

626 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1411 ERIC BOLLING THE BALANCE:

392 CUOMO:

188 9p HANNITY:

2780 CNN PRIMETIME:

506 ALEX WAGNER TONIGHT:

1307 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

223 DAN ABRAMS LIVE:

106 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1805 CNN TONIGHT:

432 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1577 GREG KELLY REPORTS:

300 BANFIELD:

128 11p GUTFELD!:

1657 CNN TONIGHT:

377 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1100 ROB SCHMITT TONIGHT:

153 CUOMO:

62

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

103 CNN THIS MORNING:

55 MORNING JOE:

101 DICK MORRIS DEMOCRACY:

9 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

143 CNN THIS MORNING:

82 — WAKE UP AMERICA:

16 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

120 CNN THIS MORNING:

82 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

159 CNN NEWS CENTRAL:

91 MORNING JOE:

91 NATIONAL REPORT:

14 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

134 CNN NEWS CENTRAL:

83 ANA CABRERA REPORTS:

87 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

148 CNN NEWS CENTRAL:

79 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

65 — — 12p OUTNUMBERED:

169 INSIDE POLITICS:

89 ANDREA MITCHELL REPORTS:

61 JOHN BACHMAN NOW:

18 — 1p AMERICA REPORTS:

123 CNN NEWS CENTRAL:

58 CHRIS JANSING REPORTS:

75 — NEWSNATION NOW:

2 2p AMERICA REPORTS:

106 CNN NEWS CENTRAL:

58 — AMERICAN AGENDA:

21 — 3p STORY, THE:

137 CNN NEWS CENTRAL:

68 KATY TUR REPORTS:

64 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

3 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

167 LEAD WITH JAKE TAPPER:

96 DEADLINE:WHITE HOUSE:

139 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

12 — 5p FIVE, THE:

263 LEAD WITH JAKE TAPPER:

101 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

12 HILL, THE:

2 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

159 SITUATION ROOM:

105 BEAT W/ARI MELBER:

122 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

26 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

3 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

179 ERIN BURNETT OUTFRONT:

107 REIDOUT:

118 ROB SCHMITT TONIGHT:

47 ON BALANCE W/ VITTERT:

4 8p FOX NEWS TONIGHT:

143 ANDERSON COOPER 360:

110 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

170 ERIC BOLLING THE BALANCE:

35 CUOMO:

23 9p HANNITY:

320 CNN PRIMETIME:

116 ALEX WAGNER TONIGHT:

106 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

13 DAN ABRAMS LIVE:

14 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

226 CNN TONIGHT:

100 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

121 GREG KELLY REPORTS:

20 BANFIELD:

19 11p GUTFELD!:

190 CNN TONIGHT:

82 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

128 ROB SCHMITT TONIGHT:

5 CUOMO:

17

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 452,000

Fox News: 1.36 million

MSNBC: 945,000

25-54 Demo:

CNN: 86,000

Fox News: 154,000

MSNBC: 99,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 521,000

Fox News: 2.06 million

MSNBC: 1.43 million

25-54 Demo:

CNN: 109,000

Fox News: 229,000

MSNBC: 132,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

832 CNN THIS MORNING:

317 MORNING JOE:

943 CONVERSATIONS WITH NANCY:

28 EARLY MORNING:

17 7a FOX AND FRIENDS:

1197 CNN THIS MORNING:

343 — WAKE UP AMERICA:

146 MORNING IN AMERICA:

30 8a FOX AND FRIENDS:

1244 CNN THIS MORNING:

396 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1265 CNN NEWS CENTRAL:

436 MORNING JOE:

971 NATIONAL REPORT:

206 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1278 CNN NEWS CENTRAL:

424 ANA CABRERA REPORTS:

699 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

29 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1304 CNN NEWS CENTRAL:

493 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

601 — — 12p OUTNUMBERED:

1374 INSIDE POLITICS:

510 ANDREA MITCHELL REPORTS:

631 JOHN BACHMAN NOW:

172 — 1p AMERICA REPORTS:

1093 CNN NEWS CENTRAL:

416 CHRIS JANSING REPORTS:

663 — NEWSNATION NOW:

31 2p AMERICA REPORTS:

999 CNN NEWS CENTRAL:

401 — AMERICAN AGENDA:

132 — 3p STORY, THE:

1032 CNN NEWS CENTRAL:

503 KATY TUR REPORTS:

758 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

51 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1057 LEAD WITH JAKE TAPPER:

495 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1396 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

238 — 5p FIVE, THE:

2288 LEAD WITH JAKE TAPPER:

469 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

182 HILL, THE:

46 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1471 SITUATION ROOM:

485 BEAT W/ARI MELBER:

1375 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

189 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

38 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

1786 ERIN BURNETT OUTFRONT:

599 REIDOUT:

1434 ROB SCHMITT TONIGHT:

260 ON BALANCE W/ VITTERT:

44 8p FOX NEWS TONIGHT:

1489 ANDERSON COOPER 360:

501 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1319 ERIC BOLLING THE BALANCE:

306 CUOMO:

163 9p HANNITY:

1750 CNN PRIMETIME:

422 ALEX WAGNER TONIGHT:

1300 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

202 DAN ABRAMS LIVE:

99 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1283 TALKING TO CHRIS WALLACE:

358 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1254 GREG KELLY REPORTS:

235 BANFIELD:

90 11p GUTFELD!:

1472 ANDERSON COOPER 360:

293 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

917 ROB SCHMITT TONIGHT:

147 CUOMO:

65

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

124 CNN THIS MORNING:

72 MORNING JOE:

108 CONVERSATIONS WITH NANCY:

1 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

174 CNN THIS MORNING:

83 — WAKE UP AMERICA:

11 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

146 CNN THIS MORNING:

97 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

138 CNN NEWS CENTRAL:

80 MORNING JOE:

139 NATIONAL REPORT:

14 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

149 CNN NEWS CENTRAL:

81 ANA CABRERA REPORTS:

97 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

1 11a FAULKNER FOCUS, THE:

175 CNN NEWS CENTRAL:

90 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

106 — — 12p OUTNUMBERED:

189 INSIDE POLITICS:

102 ANDREA MITCHELL REPORTS:

92 JOHN BACHMAN NOW:

6 — 1p AMERICA REPORTS:

128 CNN NEWS CENTRAL:

88 CHRIS JANSING REPORTS:

76 — NEWSNATION NOW:

5 2p AMERICA REPORTS:

121 CNN NEWS CENTRAL:

76 — AMERICAN AGENDA:

7 — 3p STORY, THE:

121 CNN NEWS CENTRAL:

89 KATY TUR REPORTS:

88 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

3 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

81 LEAD WITH JAKE TAPPER:

92 DEADLINE:WHITE HOUSE:

130 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

28 — 5p FIVE, THE:

224 LEAD WITH JAKE TAPPER:

71 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

22 HILL, THE:

5 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

118 SITUATION ROOM:

83 BEAT W/ARI MELBER:

119 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

26 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

1 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

152 ERIN BURNETT OUTFRONT:

111 REIDOUT:

120 ROB SCHMITT TONIGHT:

37 ON BALANCE W/ VITTERT:

8 8p FOX NEWS TONIGHT:

113 ANDERSON COOPER 360:

91 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

133 ERIC BOLLING THE BALANCE:

27 CUOMO:

19 9p HANNITY:

149 CNN PRIMETIME:

79 ALEX WAGNER TONIGHT:

133 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

27 DAN ABRAMS LIVE:

9 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

142 TALKING TO CHRIS WALLACE:

86 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

131 GREG KELLY REPORTS:

36 BANFIELD:

14 11p GUTFELD!:

227 ANDERSON COOPER 360:

69 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

108 ROB SCHMITT TONIGHT:

21 CUOMO:

10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 402,000

Fox News: 1.24 million

MSNBC: 928,000

25-54 Demo:

CNN: 79,000

Fox News: 142,000

MSNBC: 103,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 427,000

Fox News: 1.51 million

MSNBC: 1.29 million

25-54 Demo:

CNN: 85,000

Fox News: 135,000

MSNBC: 132,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com