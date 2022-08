CNN’s John King, host of Inside Politics, more than doubled MSNBC’s Andrea Mitchell in the advertiser-coveted 25-54 age demographic on Monday.

Inside Politics, which airs at noon on CNN, drew 128,000 in the demo, while Andrea Mitchell Reports, in the same timeslot, drew 60,000 viewers.

King also beat Mitchell in total viewers — a metric MSNBC typically beats CNN in — drawing 605,000 viewers to her 580,000 viewers.

Both King and Mitchell lost to Fox News, of course. Outnumbered, the network’s fiery noon panel show, won both total viewers and the demo, drawing 1.76 million and 220,000 respectively.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

870 NEW DAY:

288 MORNING JOE:

837 WENDY BELL COMMON SENSE:

18 EARLY MORNING:

8 7a FOX AND FRIENDS:

1259 NEW DAY:

290 — WAKE UP AMERICA:

80 MORNING IN AMERICA:

34 8a FOX AND FRIENDS:

1476 NEW DAY:

396 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1542 CNN NEWSROOM:

433 MORNING JOE:

991 NATIONAL REPORT:

138 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1596 CNN NEWSROOM:

538 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

642 — BLUE BLOODS:

69 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1546 AT THIS HOUR:

579 MSNBC REPORTS- LIVE:

540 — BLUE BLOODS:

150 12p OUTNUMBERED:

1768 INSIDE POLITICS:

605 ANDREA MITCHELL REPORTS:

580 JOHN BACHMAN NOW:

152 BLUE BLOODS:

171 1p AMERICA REPORTS:

1526 CNN NEWSROOM:

590 CHRIS JANSING REPORTS:

641 — BLUE BLOODS:

235 2p AMERICA REPORTS:

1553 CNN NEWSROOM:

644 KATY TUR REPORTS:

642 AMERICAN AGENDA:

165 BLUE BLOODS:

262 3p STORY, THE:

1569 CNN NEWSROOM:

593 HALLIE JACKSON REPORTS:

726 — BLUE BLOODS:

307 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1526 LEAD WITH JAKE TAPPER:

653 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1404 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

215 BLUE BLOODS:

359 5p FIVE, THE:

3156 SITUATION ROOM:

561 — SPICER & CO:

237 NEWSNATION: RUSH HOUR:

137 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2163 SITUATION ROOM:

655 BEAT W/ARI MELBER:

1319 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

240 NEWSNATION: RUSH HOUR:

66 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2799 ERIN BURNETT OUTFRONT:

996 REIDOUT:

1347 ROB SCHMITT TONIGHT:

264 ON BALANCE W/ VITTERT:

62 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3198 ANDERSON COOPER 360:

968 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1218 ERIC BOLLING THE BALANCE:

240 NEWSNATION PRIME:

48 9p HANNITY:

2550 CNN TONIGHT:

601 RACHEL MADDOW SHOW:

2155 PRIME NEWS:

175 DAN ABRAMS LIVE:

56 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1969 DON LEMON TONIGHT:

649 DECISION 2022:

1049 GREG KELLY REPORTS:

188 BANFIELD:

62 11p GUTFELD!:

1932 DON LEMON TONIGHT:

484 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

768 ROB SCHMITT TONIGHT:

95 NEWSNATION TONIGHT:

22

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

141 NEW DAY:

38 MORNING JOE:

113 WENDY BELL COMMON SENSE:

3 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

199 NEW DAY:

36 — WAKE UP AMERICA:

15 MORNING IN AMERICA:

7 8a FOX AND FRIENDS:

192 NEW DAY:

55 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

176 CNN NEWSROOM:

70 MORNING JOE:

120 NATIONAL REPORT:

14 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

153 CNN NEWSROOM:

102 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

90 — BLUE BLOODS:

9 11a FAULKNER FOCUS, THE:

157 AT THIS HOUR:

116 MSNBC REPORTS- LIVE:

76 — BLUE BLOODS:

23 12p OUTNUMBERED:

220 INSIDE POLITICS:

128 ANDREA MITCHELL REPORTS:

60 JOHN BACHMAN NOW:

23 BLUE BLOODS:

29 1p AMERICA REPORTS:

181 CNN NEWSROOM:

119 CHRIS JANSING REPORTS:

65 — BLUE BLOODS:

25 2p AMERICA REPORTS:

204 CNN NEWSROOM:

127 KATY TUR REPORTS:

77 AMERICAN AGENDA:

25 BLUE BLOODS:

31 3p STORY, THE:

195 CNN NEWSROOM:

98 HALLIE JACKSON REPORTS:

82 — BLUE BLOODS:

29 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

196 LEAD WITH JAKE TAPPER:

130 DEADLINE:WHITE HOUSE:

141 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

30 BLUE BLOODS:

52 5p FIVE, THE:

438 SITUATION ROOM:

104 — SPICER & CO:

25 NEWSNATION: RUSH HOUR:

23 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

264 SITUATION ROOM:

172 BEAT W/ARI MELBER:

136 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

23 NEWSNATION: RUSH HOUR:

12 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

331 ERIN BURNETT OUTFRONT:

250 REIDOUT:

198 ROB SCHMITT TONIGHT:

35 ON BALANCE W/ VITTERT:

14 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

478 ANDERSON COOPER 360:

208 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

153 ERIC BOLLING THE BALANCE:

22 NEWSNATION PRIME:

7 9p HANNITY:

333 CNN TONIGHT:

152 RACHEL MADDOW SHOW:

190 PRIME NEWS:

35 DAN ABRAMS LIVE:

7 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

266 DON LEMON TONIGHT:

128 DECISION 2022:

147 GREG KELLY REPORTS:

24 BANFIELD:

15 11p GUTFELD!:

281 DON LEMON TONIGHT:

100 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

120 ROB SCHMITT TONIGHT:

12 NEWSNATION TONIGHT:

1

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 539,000

Fox News: 1.71 million

MSNBC: 917,000

25-54 Demo:

CNN: 110,000

Fox News: 229,000

MSNBC: 112,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 739,000

Fox News: 2.57 million

MSNBC: 1.47 million

25-54 Demo:

CNN: 163,000

Fox News: 359,000

MSNBC: 164,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

