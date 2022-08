MSNBC’s Nicolle Wallace returned from an extended summer vacation Monday with 1.54 million total viewers for her show Deadline: White House.

Wallace’s strong return put her just behind Fox News’s Neil Cavuto who brought in 1.55 million total viewers. Wallace’s numbers, notably, are an average of her two-hour program from 4 to 6 p.m. During the 5 to 6 p.m. hour, Fox’s The Five beat Wallace with a whopping 3.43 million total viewers.

Cavuto and Wallace both well outpaced CNN’s Jake Tapper at 4 p.m., who brought in 754,000 total viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 563,000

Fox News: 1.84 million

MSNBC: 1.07 million

25-54 Demo:

CNN: 108,000

Fox News: 267,000

MSNBC: 118,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 652,000

Fox News: 2.81 million

MSNBC: 1.97 million

25-54 Demo:

CNN: 148,000

Fox News: 392,000

MSNBC: 188,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

