Cable News Ratings Monday December 12: MSNBC’s Rachel Maddow Rakes in Over 2 Million Viewers

By Mediaite StaffDec 13th, 2022, 4:55 pm
 

Rachel Maddow

MSNBC’s star host Rachel Maddow drew in over 2 million total viewers on Monday night to lead the network.

Maddow, who is down to hosting only once a week, is still MSNBC’s biggest ratings draw by far. Maddow crushed her CNN competition in her time slot, but still fell short of Sean Hannity’s 2.3 million viewers.

MSNBC’s Lawrence O’Donnell came in second on the network with 1.49 million total viewers, while Chris Hayes landed third with 1.35 million total viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
819		 CNN THIS MORNING:
274		 MORNING JOE:
834		 WENDY BELL COMMON SENSE:
31		 EARLY MORNING:
21
7a FOX AND FRIENDS:
1134		 CNN THIS MORNING:
357		 WAKE UP AMERICA:
85		 MORNING IN AMERICA:
47
8a FOX AND FRIENDS:
1572		 CNN THIS MORNING:
413
9a AMERICAS NEWSROOM:
1656		 CNN NEWSROOM:
507		 MORNING JOE:
870		 NATIONAL REPORT:
154
10a AMERICAS NEWSROOM:
1625		 CNN NEWSROOM:
610		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
650		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
58
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1273		 AT THIS HOUR:
593		 MSNBC REPORTS- LIVE:
602
12p OUTNUMBERED:
1609		 INSIDE POLITICS:
648		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
664		 JOHN BACHMAN NOW:
142		 BLUE BLOODS:
105
1p AMERICA REPORTS:
1369		 CNN NEWSROOM:
615		 CHRIS JANSING REPORTS:
635		 BLUE BLOODS:
184
2p AMERICA REPORTS:
1265		 CNN NEWSROOM:
655		 KATY TUR REPORTS:
710		 AMERICAN AGENDA:
133		 BLUE BLOODS:
206
3p STORY, THE:
1291		 CNN NEWSROOM:
721		 HALLIE JACKSON REPORTS:
690		 BLUE BLOODS:
258
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1266		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
747		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1348		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
153		 BLUE BLOODS:
323
5p FIVE, THE:
3295		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
693		 SPICER & CO:
196		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
162
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2490		 SITUATION ROOM:
711		 BEAT W/ARI MELBER:
1362		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
174		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
87
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2938		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
728		 REIDOUT:
1169		 ROB SCHMITT TONIGHT:
285		 ON BALANCE W/ VITTERT:
56
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2949		 ANDERSON COOPER 360:
589		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1355		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
173		 CUOMO:
102
9p HANNITY:
2333		 ANDERSON COOPER 360:
491		 RACHEL MADDOW SHOW:
2031		 PRIME NEWS:
104		 DAN ABRAMS LIVE:
57
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1762		 CNN TONIGHT:
423		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1496		 GREG KELLY REPORTS:
205		 BANFIELD:
48
11p GUTFELD!:
1809		 CNN TONIGHT:
301		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
925		 ROB SCHMITT TONIGHT:
110		 CUOMO:
42

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
118		 CNN THIS MORNING:
48		 MORNING JOE:
89		 WENDY BELL COMMON SENSE:
4		 EARLY MORNING:
0
7a FOX AND FRIENDS:
157		 CNN THIS MORNING:
74		 WAKE UP AMERICA:
11		 MORNING IN AMERICA:
2
8a FOX AND FRIENDS:
204		 CNN THIS MORNING:
102
9a AMERICAS NEWSROOM:
216		 CNN NEWSROOM:
100		 MORNING JOE:
75		 NATIONAL REPORT:
20
10a AMERICAS NEWSROOM:
194		 CNN NEWSROOM:
100		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
72		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
11
11a FAULKNER FOCUS, THE:
164		 AT THIS HOUR:
96		 MSNBC REPORTS- LIVE:
37
12p OUTNUMBERED:
193		 INSIDE POLITICS:
123		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
43		 JOHN BACHMAN NOW:
23		 BLUE BLOODS:
25
1p AMERICA REPORTS:
177		 CNN NEWSROOM:
112		 CHRIS JANSING REPORTS:
46		 BLUE BLOODS:
36
2p AMERICA REPORTS:
163		 CNN NEWSROOM:
112		 KATY TUR REPORTS:
53		 AMERICAN AGENDA:
25		 BLUE BLOODS:
30
3p STORY, THE:
159		 CNN NEWSROOM:
107		 HALLIE JACKSON REPORTS:
53		 BLUE BLOODS:
31
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
164		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
100		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
105		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
22		 BLUE BLOODS:
28
5p FIVE, THE:
408		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
134		 SPICER & CO:
19		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
22
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
283		 SITUATION ROOM:
136		 BEAT W/ARI MELBER:
127		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
12		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
22
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
334		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
148		 REIDOUT:
140		 ROB SCHMITT TONIGHT:
21		 ON BALANCE W/ VITTERT:
11
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
415		 ANDERSON COOPER 360:
125		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
118		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
10		 CUOMO:
9
9p HANNITY:
266		 ANDERSON COOPER 360:
93		 RACHEL MADDOW SHOW:
161		 PRIME NEWS:
7		 DAN ABRAMS LIVE:
7
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
238		 CNN TONIGHT:
100		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
146		 GREG KELLY REPORTS:
14		 BANFIELD:
3
11p GUTFELD!:
246		 CNN TONIGHT:
66		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
127		 ROB SCHMITT TONIGHT:
9		 CUOMO:
14

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 515,000

Fox News: 1.64 million

MSNBC: 940,000

25-54 Demo:

CNN: 98,000

Fox News: 212,000

MSNBC: 89,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 501,000

Fox News: 2.35 million

MSNBC: 1.63 million

25-54 Demo:

CNN: 106,000

Fox News: 307,000

MSNBC: 142,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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