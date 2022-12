Cable News Ratings Monday December 12: MSNBC’s Rachel Maddow Rakes in Over 2 Million Viewers

MSNBC’s star host Rachel Maddow drew in over 2 million total viewers on Monday night to lead the network.

Maddow, who is down to hosting only once a week, is still MSNBC’s biggest ratings draw by far. Maddow crushed her CNN competition in her time slot, but still fell short of Sean Hannity’s 2.3 million viewers.

MSNBC’s Lawrence O’Donnell came in second on the network with 1.49 million total viewers, while Chris Hayes landed third with 1.35 million total viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

819 CNN THIS MORNING:

274 MORNING JOE:

834 WENDY BELL COMMON SENSE:

31 EARLY MORNING:

21 7a FOX AND FRIENDS:

1134 CNN THIS MORNING:

357 — WAKE UP AMERICA:

85 MORNING IN AMERICA:

47 8a FOX AND FRIENDS:

1572 CNN THIS MORNING:

413 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1656 CNN NEWSROOM:

507 MORNING JOE:

870 NATIONAL REPORT:

154 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1625 CNN NEWSROOM:

610 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

650 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

58 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1273 AT THIS HOUR:

593 MSNBC REPORTS- LIVE:

602 — — 12p OUTNUMBERED:

1609 INSIDE POLITICS:

648 ANDREA MITCHELL REPORTS:

664 JOHN BACHMAN NOW:

142 BLUE BLOODS:

105 1p AMERICA REPORTS:

1369 CNN NEWSROOM:

615 CHRIS JANSING REPORTS:

635 — BLUE BLOODS:

184 2p AMERICA REPORTS:

1265 CNN NEWSROOM:

655 KATY TUR REPORTS:

710 AMERICAN AGENDA:

133 BLUE BLOODS:

206 3p STORY, THE:

1291 CNN NEWSROOM:

721 HALLIE JACKSON REPORTS:

690 — BLUE BLOODS:

258 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1266 LEAD WITH JAKE TAPPER:

747 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1348 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

153 BLUE BLOODS:

323 5p FIVE, THE:

3295 LEAD WITH JAKE TAPPER:

693 — SPICER & CO:

196 NEWSNATION: RUSH HOUR:

162 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2490 SITUATION ROOM:

711 BEAT W/ARI MELBER:

1362 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

174 NEWSNATION: RUSH HOUR:

87 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2938 ERIN BURNETT OUTFRONT:

728 REIDOUT:

1169 ROB SCHMITT TONIGHT:

285 ON BALANCE W/ VITTERT:

56 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2949 ANDERSON COOPER 360:

589 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1355 ERIC BOLLING THE BALANCE:

173 CUOMO:

102 9p HANNITY:

2333 ANDERSON COOPER 360:

491 RACHEL MADDOW SHOW:

2031 PRIME NEWS:

104 DAN ABRAMS LIVE:

57 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1762 CNN TONIGHT:

423 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1496 GREG KELLY REPORTS:

205 BANFIELD:

48 11p GUTFELD!:

1809 CNN TONIGHT:

301 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

925 ROB SCHMITT TONIGHT:

110 CUOMO:

42

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

118 CNN THIS MORNING:

48 MORNING JOE:

89 WENDY BELL COMMON SENSE:

4 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

157 CNN THIS MORNING:

74 — WAKE UP AMERICA:

11 MORNING IN AMERICA:

2 8a FOX AND FRIENDS:

204 CNN THIS MORNING:

102 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

216 CNN NEWSROOM:

100 MORNING JOE:

75 NATIONAL REPORT:

20 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

194 CNN NEWSROOM:

100 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

72 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

11 11a FAULKNER FOCUS, THE:

164 AT THIS HOUR:

96 MSNBC REPORTS- LIVE:

37 — — 12p OUTNUMBERED:

193 INSIDE POLITICS:

123 ANDREA MITCHELL REPORTS:

43 JOHN BACHMAN NOW:

23 BLUE BLOODS:

25 1p AMERICA REPORTS:

177 CNN NEWSROOM:

112 CHRIS JANSING REPORTS:

46 — BLUE BLOODS:

36 2p AMERICA REPORTS:

163 CNN NEWSROOM:

112 KATY TUR REPORTS:

53 AMERICAN AGENDA:

25 BLUE BLOODS:

30 3p STORY, THE:

159 CNN NEWSROOM:

107 HALLIE JACKSON REPORTS:

53 — BLUE BLOODS:

31 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

164 LEAD WITH JAKE TAPPER:

100 DEADLINE:WHITE HOUSE:

105 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

22 BLUE BLOODS:

28 5p FIVE, THE:

408 LEAD WITH JAKE TAPPER:

134 — SPICER & CO:

19 NEWSNATION: RUSH HOUR:

22 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

283 SITUATION ROOM:

136 BEAT W/ARI MELBER:

127 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

12 NEWSNATION: RUSH HOUR:

22 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

334 ERIN BURNETT OUTFRONT:

148 REIDOUT:

140 ROB SCHMITT TONIGHT:

21 ON BALANCE W/ VITTERT:

11 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

415 ANDERSON COOPER 360:

125 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

118 ERIC BOLLING THE BALANCE:

10 CUOMO:

9 9p HANNITY:

266 ANDERSON COOPER 360:

93 RACHEL MADDOW SHOW:

161 PRIME NEWS:

7 DAN ABRAMS LIVE:

7 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

238 CNN TONIGHT:

100 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

146 GREG KELLY REPORTS:

14 BANFIELD:

3 11p GUTFELD!:

246 CNN TONIGHT:

66 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

127 ROB SCHMITT TONIGHT:

9 CUOMO:

14

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 515,000

Fox News: 1.64 million

MSNBC: 940,000

25-54 Demo:

CNN: 98,000

Fox News: 212,000

MSNBC: 89,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 501,000

Fox News: 2.35 million

MSNBC: 1.63 million

25-54 Demo:

CNN: 106,000

Fox News: 307,000

MSNBC: 142,000

