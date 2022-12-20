Cable News Ratings Monday December 19: Jan. 6 Committee Meeting Boosts MSNBC to #1 Across Prime Time, Fox News Still Wins the Day
MSNBC saw a major boost in the ratings on Monday as the final meeting of the House Jan. 6 committee was aired live across all three major cable networks.
While Fox News still won in the total day average, MSNBC scored a rare win in the prime time average as special coverage of the hearings brought in viewers.
MSNBC scored 2.094 million total viewers across prime time, just topping Fox News’s 2.065 million average prime time viewers.
MSNBC also won in the key 25-54 age demographic in prime time.
Fox News’s 1.52 million total day viewers was still enough, however, to win the day — just beating MSNBC’s 1.417 average million total day viewers. Fox News also won in the total day demo.
Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
796
|CNN THIS MORNING:
284
|MORNING JOE:
842
|WENDY BELL COMMON SENSE:
29
|EARLY MORNING:
27
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1113
|CNN THIS MORNING:
321
|—
|WAKE UP AMERICA:
89
|MORNING IN AMERICA:
39
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1418
|CNN THIS MORNING:
437
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1490
|CNN NEWSROOM:
560
|MORNING JOE:
908
|NATIONAL REPORT:
164
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1400
|CNN NEWSROOM:
774
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
766
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
42
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1395
|AT THIS HOUR:
833
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
809
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1613
|ATTACK ON DEMOCRACY:
1213
|JANUARY 6TH HEARINGS:
1558
|JOHN BACHMAN NOW:
144
|BLUE BLOODS:
102
|1p
|JANUARY 6TH HEARING:
1041
|ATTACK ON DEMOCRACY:
1964 [1:07 PM-2:16 PM]
|JANUARY 6TH HEARINGS:
2665 [1:07 PM-2:16 PM]
|—
|BLUE BLOODS:
198
|2p
|JANUARY 6TH HEARING:
922
|ATTACK ON DEMOCRACY:
1516 [2:17 PM-3:59 PM]
|JANUARY 6TH HEARINGS:
2039 [2:17 PM-3:59 PM]
|AMERICAN AGENDA:
160
|BLUE BLOODS:
236
|3p
|STORY, THE:
1211
|—
|—
|—
|BLUE BLOODS:
284
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1421
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
1122
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1809
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
190
|BLUE BLOODS:
346
|5p
|FIVE, THE:
3075
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
952
|—
|SPICER & CO:
201
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
140
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2311
|SITUATION ROOM:
776
|BEAT W/ARI MELBER:
1822
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
168
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
92
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2634
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
819
|REIDOUT:
1620
|ROB SCHMITT TONIGHT:
213
|ON BALANCE W/ VITTERT:
85
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
2749
|AC360 SPECIAL:
803
|JANUARY 6TH HEARINGS:
2208
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
153
|CUOMO:
124
|9p
|HANNITY:
1919
|AC360 SPECIAL:
673
|JANUARY 6TH HEARINGS:
2240
|PRIME NEWS:
96
|DAN ABRAMS LIVE:
85
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1527
|CNN TONIGHT:
531
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1834
|GREG KELLY REPORTS:
155
|BANFIELD:
69
|11p
|GUTFELD!:
1741
|CNN TONIGHT:
441
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1159
|ROB SCHMITT TONIGHT:
104
|CUOMO:
53
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
111
|CNN THIS MORNING:
51
|MORNING JOE:
86
|WENDY BELL COMMON SENSE:
1
|EARLY MORNING:
9
|7a
|FOX AND FRIENDS:
153
|CNN THIS MORNING:
72
|—
|WAKE UP AMERICA:
10
|MORNING IN AMERICA:
7
|8a
|FOX AND FRIENDS:
163
|CNN THIS MORNING:
87
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
164
|CNN NEWSROOM:
70
|MORNING JOE:
77
|NATIONAL REPORT:
11
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
143
|CNN NEWSROOM:
105
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
78
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
6
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
150
|AT THIS HOUR:
117
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
100
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
160
|ATTACK ON DEMOCRACY:
173
|JANUARY 6TH HEARINGS:
189
|JOHN BACHMAN NOW:
12
|BLUE BLOODS:
13
|1p
|JANUARY 6TH HEARING:
102
|ATTACK ON DEMOCRACY:
332 [1:07 PM-2:16 PM]
|JANUARY 6TH HEARINGS:
317 [1:07 PM-2:16 PM]
|—
|BLUE BLOODS:
32
|2p
|JANUARY 6TH HEARING:
106
|ATTACK ON DEMOCRACY:
250 [2:17 PM-3:59 PM]
|JANUARY 6TH HEARINGS:
218 [2:17 PM-3:59 PM]
|AMERICAN AGENDA:
14
|BLUE BLOODS:
30
|3p
|STORY, THE:
145
|—
|—
|—
|BLUE BLOODS:
39
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
171
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
201
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
190
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
13
|BLUE BLOODS:
45
|5p
|FIVE, THE:
381
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
204
|—
|SPICER & CO:
12
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
9
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
280
|SITUATION ROOM:
182
|BEAT W/ARI MELBER:
227
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
9
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
12
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
254
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
168
|REIDOUT:
209
|ROB SCHMITT TONIGHT:
23
|ON BALANCE W/ VITTERT:
11
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
303
|AC360 SPECIAL:
144
|JANUARY 6TH HEARINGS:
266
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
25
|CUOMO:
7
|9p
|HANNITY:
212
|AC360 SPECIAL:
114
|JANUARY 6TH HEARINGS:
262
|PRIME NEWS:
23
|DAN ABRAMS LIVE:
17
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
192
|CNN TONIGHT:
84
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
199
|GREG KELLY REPORTS:
20
|BANFIELD:
11
|11p
|GUTFELD!:
248
|CNN TONIGHT:
87
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
167
|ROB SCHMITT TONIGHT:
22
|CUOMO:
11
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 777,000
Fox News: 1.52 million
MSNBC: 1.42 million
25-54 Demo:
CNN: 135,000
Fox News: 180,000
MSNBC: 171,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 669,000
Fox News: 2.065 million
MSNBC: 2.094 million
25-54 Demo:
CNN: 114,000
Fox News: 236,000
MSNBC: 242,000
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