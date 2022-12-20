Cable News Ratings Monday December 19: Jan. 6 Committee Meeting Boosts MSNBC to #1 Across Prime Time, Fox News Still Wins the Day

By Mediaite StaffDec 20th, 2022, 4:41 pm
 
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Screenshot via MSNBC

MSNBC saw a major boost in the ratings on Monday as the final meeting of the House Jan. 6 committee was aired live across all three major cable networks.

While Fox News still won in the total day average, MSNBC scored a rare win in the prime time average as special coverage of the hearings brought in viewers.

MSNBC scored 2.094 million total viewers across prime time, just topping Fox News’s 2.065 million average prime time viewers.

MSNBC also won in the key 25-54 age demographic in prime time.

Fox News’s 1.52 million total day viewers was still enough, however, to win the day — just beating MSNBC’s 1.417 average million total day viewers. Fox News also won in the total day demo.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
796		 CNN THIS MORNING:
284		 MORNING JOE:
842		 WENDY BELL COMMON SENSE:
29		 EARLY MORNING:
27
7a FOX AND FRIENDS:
1113		 CNN THIS MORNING:
321		 WAKE UP AMERICA:
89		 MORNING IN AMERICA:
39
8a FOX AND FRIENDS:
1418		 CNN THIS MORNING:
437
9a AMERICAS NEWSROOM:
1490		 CNN NEWSROOM:
560		 MORNING JOE:
908		 NATIONAL REPORT:
164
10a AMERICAS NEWSROOM:
1400		 CNN NEWSROOM:
774		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
766		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
42
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1395		 AT THIS HOUR:
833		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
809
12p OUTNUMBERED:
1613		 ATTACK ON DEMOCRACY:
1213		 JANUARY 6TH HEARINGS:
1558		 JOHN BACHMAN NOW:
144		 BLUE BLOODS:
102
1p JANUARY 6TH HEARING:
1041		 ATTACK ON DEMOCRACY:
1964 [1:07 PM-2:16 PM]		 JANUARY 6TH HEARINGS:
2665 [1:07 PM-2:16 PM]		 BLUE BLOODS:
198
2p JANUARY 6TH HEARING:
922		 ATTACK ON DEMOCRACY:
1516 [2:17 PM-3:59 PM]		 JANUARY 6TH HEARINGS:
2039 [2:17 PM-3:59 PM]		 AMERICAN AGENDA:
160		 BLUE BLOODS:
236
3p STORY, THE:
1211		 BLUE BLOODS:
284
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1421		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
1122		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1809		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
190		 BLUE BLOODS:
346
5p FIVE, THE:
3075		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
952		 SPICER & CO:
201		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
140
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2311		 SITUATION ROOM:
776		 BEAT W/ARI MELBER:
1822		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
168		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
92
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2634		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
819		 REIDOUT:
1620		 ROB SCHMITT TONIGHT:
213		 ON BALANCE W/ VITTERT:
85
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2749		 AC360 SPECIAL:
803		 JANUARY 6TH HEARINGS:
2208		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
153		 CUOMO:
124
9p HANNITY:
1919		 AC360 SPECIAL:
673		 JANUARY 6TH HEARINGS:
2240		 PRIME NEWS:
96		 DAN ABRAMS LIVE:
85
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1527		 CNN TONIGHT:
531		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1834		 GREG KELLY REPORTS:
155		 BANFIELD:
69
11p GUTFELD!:
1741		 CNN TONIGHT:
441		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1159		 ROB SCHMITT TONIGHT:
104		 CUOMO:
53

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
111		 CNN THIS MORNING:
51		 MORNING JOE:
86		 WENDY BELL COMMON SENSE:
1		 EARLY MORNING:
9
7a FOX AND FRIENDS:
153		 CNN THIS MORNING:
72		 WAKE UP AMERICA:
10		 MORNING IN AMERICA:
7
8a FOX AND FRIENDS:
163		 CNN THIS MORNING:
87
9a AMERICAS NEWSROOM:
164		 CNN NEWSROOM:
70		 MORNING JOE:
77		 NATIONAL REPORT:
11
10a AMERICAS NEWSROOM:
143		 CNN NEWSROOM:
105		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
78		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
6
11a FAULKNER FOCUS, THE:
150		 AT THIS HOUR:
117		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
100
12p OUTNUMBERED:
160		 ATTACK ON DEMOCRACY:
173		 JANUARY 6TH HEARINGS:
189		 JOHN BACHMAN NOW:
12		 BLUE BLOODS:
13
1p JANUARY 6TH HEARING:
102		 ATTACK ON DEMOCRACY:
332 [1:07 PM-2:16 PM]		 JANUARY 6TH HEARINGS:
317 [1:07 PM-2:16 PM]		 BLUE BLOODS:
32
2p JANUARY 6TH HEARING:
106		 ATTACK ON DEMOCRACY:
250 [2:17 PM-3:59 PM]		 JANUARY 6TH HEARINGS:
218 [2:17 PM-3:59 PM]		 AMERICAN AGENDA:
14		 BLUE BLOODS:
30
3p STORY, THE:
145		 BLUE BLOODS:
39
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
171		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
201		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
190		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
13		 BLUE BLOODS:
45
5p FIVE, THE:
381		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
204		 SPICER & CO:
12		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
9
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
280		 SITUATION ROOM:
182		 BEAT W/ARI MELBER:
227		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
9		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
12
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
254		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
168		 REIDOUT:
209		 ROB SCHMITT TONIGHT:
23		 ON BALANCE W/ VITTERT:
11
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
303		 AC360 SPECIAL:
144		 JANUARY 6TH HEARINGS:
266		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
25		 CUOMO:
7
9p HANNITY:
212		 AC360 SPECIAL:
114		 JANUARY 6TH HEARINGS:
262		 PRIME NEWS:
23		 DAN ABRAMS LIVE:
17
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
192		 CNN TONIGHT:
84		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
199		 GREG KELLY REPORTS:
20		 BANFIELD:
11
11p GUTFELD!:
248		 CNN TONIGHT:
87		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
167		 ROB SCHMITT TONIGHT:
22		 CUOMO:
11

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 777,000

Fox News: 1.52 million

MSNBC: 1.42 million

25-54 Demo:

CNN: 135,000

Fox News: 180,000

MSNBC: 171,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 669,000

Fox News: 2.065 million

MSNBC: 2.094 million

25-54 Demo:

CNN: 114,000

Fox News: 236,000

MSNBC: 242,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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