CNN saw a boost in ratings as the Highland Park mass shooting brought in viewers attuned to the breaking news on the 4th of July.

The network’s viewership in the key 25-54 age demographic more than doubled MSNBC for the day, while Fox News remained on top of the ratings.

CNN brought in 155,000 average demo viewers for the day, while MSNBC came in third place with only 74,000 viewers in the demo.

Fox won the day with 190,000 demo viewers and 1.31 million total viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

738 NEW DAY SPECIAL:

264 MORNING JOE-SPC:

454 WENDY BELL COMMON SENSE:

11 EARLY MORNING:

22 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1084 NEW DAY SPECIAL:

327 — WAKE UP AMERICA:

81 MORNING IN AMERICA:

34 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1356 NEW DAY SPECIAL:

367 MSNBC REPORTS- LIVE:

526 — — 9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1475 CNN NEWSROOM SPCL:

524 MSNBC REPORTS- LIVE:

564 NATIONAL REPORT:

111 — 10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1556 CNN NEWSROOM SPCL:

663 MSNBC REPORTS- LIVE:

455 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

125 11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1526 AT THIS HOUR SPCL:

626 MSNBC REPORTS- LIVE:

450 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

186 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

1634 INSIDE POLITICS SPECIAL:

583 MSNBC REPORTS- LIVE:

519 JOHN BACHMAN NOW:

157 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

247 1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1574 CNN NEWSROOM SPCL:

737 MSNBC REPORTS- LIVE:

580 — BLUE BLOODS:

210 2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1667 CNN NEWSROOM SPCL:

1058 HALLIE JACKSON RPTS SPCL:

773 AMERICAN AGENDA:

134 BLUE BLOODS:

252 3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1485 CNN NEWSROOM SPCL:

987 — — BLUE BLOODS:

293 4p BREAKING NEWS COVERAGE:

1530 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

1045 DEADLINE: WH SPECIAL:

954 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

179 BLUE BLOODS:

310 5p BREAKING NEWS COVERAGE:

1902 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

1050 — SPICER & CO:

168 NEWSNATION: RUSH HOUR:

146 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

1859 SITUATION ROOM SPCL:

957 ALL IN W. C HAYES SPEC:

933 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

118 NEWSNATION: RUSH HOUR:

78 7p JESSE WATTERS SPECIAL:

1964 SITUATION ROOM SPCL:

981 — ROB SCHMITT TONIGHT:

154 NEWSNATION PRIME:

68 8p INDEPENDENCE DAY SPECIAL:

1575 CNNS 4TH IN AMERICA:

852 MSNBC REPORTS- LIVE:

930 ERIC BOLLING THE BALANCE:

166 NEWSNATION PRIME:

60 9p — CNNS 4TH IN AMERICA:

1197 MSNBC REPORTS- LIVE:

741 PRIME NEWS:

113 DAN ABRAMS LIVE:

49 10p FIVE, THE SPCL:

1162 CNNS 4TH IN AMERICA:

919 MSNBC REPORTS- LIVE:

678 GREG KELLY REPORTS:

123 NEWSNATION PRIME:

60 11p INDEPENDENCE DAY SPECIAL:

629 CNNS 4TH IN AMERICA:

724 MSNBC REPORTS- LIVE:

561 ROB SCHMITT TONIGHT:

92 NEWSNATION PRIME:

56

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

148 NEW DAY SPECIAL:

41 MORNING JOE-SPC:

40 WENDY BELL COMMON SENSE:

0 EARLY MORNING:

3 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

178 NEW DAY SPECIAL:

45 — WAKE UP AMERICA:

6 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

213 NEW DAY SPECIAL:

56 MSNBC REPORTS- LIVE:

52 — — 9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

187 CNN NEWSROOM SPCL:

98 MSNBC REPORTS- LIVE:

65 NATIONAL REPORT:

17 — 10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

201 CNN NEWSROOM SPCL:

120 MSNBC REPORTS- LIVE:

49 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

13 11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

207 AT THIS HOUR SPCL:

111 MSNBC REPORTS- LIVE:

63 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

33 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

253 INSIDE POLITICS SPECIAL:

110 MSNBC REPORTS- LIVE:

65 JOHN BACHMAN NOW:

23 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

39 1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

252 CNN NEWSROOM SPCL:

142 MSNBC REPORTS- LIVE:

76 — BLUE BLOODS:

38 2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

265 CNN NEWSROOM SPCL:

212 HALLIE JACKSON RPTS SPCL:

95 AMERICAN AGENDA:

11 BLUE BLOODS:

39 3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

214 CNN NEWSROOM SPCL:

207 — — BLUE BLOODS:

43 4p BREAKING NEWS COVERAGE:

216 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

198 DEADLINE: WH SPECIAL:

121 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

8 BLUE BLOODS:

43 5p BREAKING NEWS COVERAGE:

304 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

212 — SPICER & CO:

15 NEWSNATION: RUSH HOUR:

36 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

298 SITUATION ROOM SPCL:

237 ALL IN W. C HAYES SPEC:

111 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

10 NEWSNATION: RUSH HOUR:

26 7p JESSE WATTERS SPECIAL:

238 SITUATION ROOM SPCL:

248 — ROB SCHMITT TONIGHT:

7 NEWSNATION PRIME:

19 8p INDEPENDENCE DAY SPECIAL:

196 CNNS 4TH IN AMERICA:

221 MSNBC REPORTS- LIVE:

107 ERIC BOLLING THE BALANCE:

10 NEWSNATION PRIME:

15 9p — CNNS 4TH IN AMERICA:

279 MSNBC REPORTS- LIVE:

75 PRIME NEWS:

17 DAN ABRAMS LIVE:

11 10p FIVE, THE SPCL:

137 CNNS 4TH IN AMERICA:

244 MSNBC REPORTS- LIVE:

69 GREG KELLY REPORTS:

16 NEWSNATION PRIME:

7 11p INDEPENDENCE DAY SPECIAL:

95 CNNS 4TH IN AMERICA:

192 MSNBC REPORTS- LIVE:

83 ROB SCHMITT TONIGHT:

15 NEWSNATION PRIME:

1

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 715,000

Fox News: 1.31 million

MSNBC: 620,000

25-54 Demo:

CNN: 155,000

Fox News: 190,000

MSNBC: 74,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 989,000

Fox News: 1.44 million

MSNBC: 783,000

25-54 Demo:

CNN: 248,000

Fox News: 176,000

MSNBC: 84,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

