Cable News Ratings Monday March 20: Maddow Leads MSNBC Prime Time to 2 Million Average Viewers

By Mediaite StaffMar 21st, 2023, 4:30 pm
 

Rachel Maddow

MSNBC saw a major boost on Monday night for its prime time lineup as Rachel Maddow helped boost the network to 2 million viewers across prime time.

Maddow brought in 2.537 million total viewers at 9 p.m. — just shy of Hannity’s 2.55 million total viewers on Fox News. Notably, Hannity was guest-hosted by Judge Jeanine Pirro on Monday night.

Lawrence O’Donnell, who follows Maddow, scored 1.91 million total viewers, also just shy of his Fox News competition, Laura Ingraham, who brought in 2.03 million total viewers.

Fox News won prime time overall with 2.67 million total viewers, while CNN landed a distant third with 532,000 total viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
760		 CNN THIS MORNING:
264		 MORNING JOE:
853		 WENDY BELL COMMON SENSE:
34		 EARLY MORNING:
16
7a FOX AND FRIENDS:
1025		 CNN THIS MORNING:
308		 WAKE UP AMERICA:
63		 MORNING IN AMERICA:
33
8a FOX AND FRIENDS:
1298		 CNN THIS MORNING:
418
9a AMERICAS NEWSROOM:
1521		 CNN NEWSROOM:
507		 MORNING JOE:
889		 NATIONAL REPORT:
120
10a AMERICAS NEWSROOM:
1492		 CNN NEWSROOM:
535		 MSNBC REPORTS- LIVE:
712		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
36
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1620		 AT THIS HOUR:
590		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
633
12p OUTNUMBERED:
1703		 INSIDE POLITICS:
691		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
646		 JOHN BACHMAN NOW:
87
1p AMERICA REPORTS:
1438		 CNN NEWSROOM:
653		 CHRIS JANSING REPORTS:
743		 BLUE BLOODS:
108
2p AMERICA REPORTS:
1417		 CNN NEWSROOM:
592		 AMERICAN AGENDA:
96		 BLUE BLOODS:
236
3p STORY, THE:
1319		 CNN NEWSROOM:
579		 KATY TUR REPORTS:
860		 BLUE BLOODS:
288
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1397		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
569		 BEAT W/ARI MELBER:
1436		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
170		 BLUE BLOODS:
377
5p FIVE, THE:
3128		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
591		 BEAT W/ARI MELBER:
1689		 SPICER & CO:
161		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
174
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2358		 SITUATION ROOM:
515		 BEAT W/ARI MELBER:
1970		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
190		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
60
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2769		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
664		 REIDOUT:
1386		 ROB SCHMITT TONIGHT:
270		 ON BALANCE W/ VITTERT:
56
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3408		 ANDERSON COOPER 360:
682		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1529		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
154		 CUOMO:
148
9p HANNITY:
2552		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
489		 RACHEL MADDOW SHOW:
2537		 PRIME NEWS:
127		 DAN ABRAMS LIVE:
76
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2030		 CNN TONIGHT:
426		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1907		 GREG KELLY REPORTS:
165		 BANFIELD:
67
11p GUTFELD!:
1861		 CNN TONIGHT:
356		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1028		 ROB SCHMITT TONIGHT:
124		 CUOMO:
71

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
102		 CNN THIS MORNING:
74		 MORNING JOE:
87		 WENDY BELL COMMON SENSE:
0		 EARLY MORNING:
2
7a FOX AND FRIENDS:
152		 CNN THIS MORNING:
60		 WAKE UP AMERICA:
2		 MORNING IN AMERICA:
4
8a FOX AND FRIENDS:
164		 CNN THIS MORNING:
85
9a AMERICAS NEWSROOM:
157		 CNN NEWSROOM:
83		 MORNING JOE:
77		 NATIONAL REPORT:
4
10a AMERICAS NEWSROOM:
140		 CNN NEWSROOM:
93		 MSNBC REPORTS- LIVE:
91		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
4
11a FAULKNER FOCUS, THE:
198		 AT THIS HOUR:
114		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
110
12p OUTNUMBERED:
183		 INSIDE POLITICS:
129		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
110		 JOHN BACHMAN NOW:
7
1p AMERICA REPORTS:
174		 CNN NEWSROOM:
130		 CHRIS JANSING REPORTS:
112		 BLUE BLOODS:
20
2p AMERICA REPORTS:
152		 CNN NEWSROOM:
108		 AMERICAN AGENDA:
12		 BLUE BLOODS:
43
3p STORY, THE:
145		 CNN NEWSROOM:
86		 KATY TUR REPORTS:
98		 BLUE BLOODS:
53
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
147		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
99		 BEAT W/ARI MELBER:
144		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
12		 BLUE BLOODS:
60
5p FIVE, THE:
288		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
117		 BEAT W/ARI MELBER:
160		 SPICER & CO:
10		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
30
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
230		 SITUATION ROOM:
102		 BEAT W/ARI MELBER:
179		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
6		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
274		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
149		 REIDOUT:
146		 ROB SCHMITT TONIGHT:
23		 ON BALANCE W/ VITTERT:
9
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
439		 ANDERSON COOPER 360:
162		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
154		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
13		 CUOMO:
21
9p HANNITY:
262		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
120		 RACHEL MADDOW SHOW:
249		 PRIME NEWS:
9		 DAN ABRAMS LIVE:
13
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
203		 CNN TONIGHT:
107		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
168		 GREG KELLY REPORTS:
16		 BANFIELD:
22
11p GUTFELD!:
273		 CNN TONIGHT:
103		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
123		 ROB SCHMITT TONIGHT:
5		 CUOMO:
10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 480,000

Fox News: 1.68 million

MSNBC: 1.09 million

25-54 Demo:

CNN: 100,000

Fox News: 190,000

MSNBC: 119,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 532,000

Fox News: 2.66 million

MSNBC: 1.99 million

25-54 Demo:

CNN: 130,000

Fox News: 302,000

MSNBC: 190,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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