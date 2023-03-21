Cable News Ratings Monday March 20: Maddow Leads MSNBC Prime Time to 2 Million Average Viewers
MSNBC saw a major boost on Monday night for its prime time lineup as Rachel Maddow helped boost the network to 2 million viewers across prime time.
Maddow brought in 2.537 million total viewers at 9 p.m. — just shy of Hannity’s 2.55 million total viewers on Fox News. Notably, Hannity was guest-hosted by Judge Jeanine Pirro on Monday night.
Lawrence O’Donnell, who follows Maddow, scored 1.91 million total viewers, also just shy of his Fox News competition, Laura Ingraham, who brought in 2.03 million total viewers.
Fox News won prime time overall with 2.67 million total viewers, while CNN landed a distant third with 532,000 total viewers.
Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
760
|CNN THIS MORNING:
264
|MORNING JOE:
853
|WENDY BELL COMMON SENSE:
34
|EARLY MORNING:
16
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1025
|CNN THIS MORNING:
308
|—
|WAKE UP AMERICA:
63
|MORNING IN AMERICA:
33
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1298
|CNN THIS MORNING:
418
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1521
|CNN NEWSROOM:
507
|MORNING JOE:
889
|NATIONAL REPORT:
120
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1492
|CNN NEWSROOM:
535
|MSNBC REPORTS- LIVE:
712
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
36
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1620
|AT THIS HOUR:
590
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
633
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1703
|INSIDE POLITICS:
691
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
646
|JOHN BACHMAN NOW:
87
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
1438
|CNN NEWSROOM:
653
|CHRIS JANSING REPORTS:
743
|—
|BLUE BLOODS:
108
|2p
|AMERICA REPORTS:
1417
|CNN NEWSROOM:
592
|—
|AMERICAN AGENDA:
96
|BLUE BLOODS:
236
|3p
|STORY, THE:
1319
|CNN NEWSROOM:
579
|KATY TUR REPORTS:
860
|—
|BLUE BLOODS:
288
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1397
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
569
|BEAT W/ARI MELBER:
1436
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
170
|BLUE BLOODS:
377
|5p
|FIVE, THE:
3128
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
591
|BEAT W/ARI MELBER:
1689
|SPICER & CO:
161
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
174
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2358
|SITUATION ROOM:
515
|BEAT W/ARI MELBER:
1970
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
190
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
60
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2769
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
664
|REIDOUT:
1386
|ROB SCHMITT TONIGHT:
270
|ON BALANCE W/ VITTERT:
56
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3408
|ANDERSON COOPER 360:
682
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1529
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
154
|CUOMO:
148
|9p
|HANNITY:
2552
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
489
|RACHEL MADDOW SHOW:
2537
|PRIME NEWS:
127
|DAN ABRAMS LIVE:
76
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2030
|CNN TONIGHT:
426
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1907
|GREG KELLY REPORTS:
165
|BANFIELD:
67
|11p
|GUTFELD!:
1861
|CNN TONIGHT:
356
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1028
|ROB SCHMITT TONIGHT:
124
|CUOMO:
71
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
102
|CNN THIS MORNING:
74
|MORNING JOE:
87
|WENDY BELL COMMON SENSE:
0
|EARLY MORNING:
2
|7a
|FOX AND FRIENDS:
152
|CNN THIS MORNING:
60
|—
|WAKE UP AMERICA:
2
|MORNING IN AMERICA:
4
|8a
|FOX AND FRIENDS:
164
|CNN THIS MORNING:
85
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
157
|CNN NEWSROOM:
83
|MORNING JOE:
77
|NATIONAL REPORT:
4
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
140
|CNN NEWSROOM:
93
|MSNBC REPORTS- LIVE:
91
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
4
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
198
|AT THIS HOUR:
114
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
110
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
183
|INSIDE POLITICS:
129
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
110
|JOHN BACHMAN NOW:
7
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
174
|CNN NEWSROOM:
130
|CHRIS JANSING REPORTS:
112
|—
|BLUE BLOODS:
20
|2p
|AMERICA REPORTS:
152
|CNN NEWSROOM:
108
|—
|AMERICAN AGENDA:
12
|BLUE BLOODS:
43
|3p
|STORY, THE:
145
|CNN NEWSROOM:
86
|KATY TUR REPORTS:
98
|—
|BLUE BLOODS:
53
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
147
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
99
|BEAT W/ARI MELBER:
144
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
12
|BLUE BLOODS:
60
|5p
|FIVE, THE:
288
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
117
|BEAT W/ARI MELBER:
160
|SPICER & CO:
10
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
30
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
230
|SITUATION ROOM:
102
|BEAT W/ARI MELBER:
179
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
6
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
274
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
149
|REIDOUT:
146
|ROB SCHMITT TONIGHT:
23
|ON BALANCE W/ VITTERT:
9
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
439
|ANDERSON COOPER 360:
162
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
154
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
13
|CUOMO:
21
|9p
|HANNITY:
262
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
120
|RACHEL MADDOW SHOW:
249
|PRIME NEWS:
9
|DAN ABRAMS LIVE:
13
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
203
|CNN TONIGHT:
107
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
168
|GREG KELLY REPORTS:
16
|BANFIELD:
22
|11p
|GUTFELD!:
273
|CNN TONIGHT:
103
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
123
|ROB SCHMITT TONIGHT:
5
|CUOMO:
10
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 480,000
Fox News: 1.68 million
MSNBC: 1.09 million
25-54 Demo:
CNN: 100,000
Fox News: 190,000
MSNBC: 119,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 532,000
Fox News: 2.66 million
MSNBC: 1.99 million
25-54 Demo:
CNN: 130,000
Fox News: 302,000
MSNBC: 190,000
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