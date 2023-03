Cable News Ratings Monday March 27: Hannity’s Interview With Trump Scores Over 3 Million Viewers

Sean Hannity raked in an impressive 3.04 million total viewers on Monday night with his sit-down with former President Donald Trump.

Fox News’s The Five still won the day in total viewers with 3.78 million, while Tucker Carlson came in second place with 3.34 million.

Hannity won its time slot, however, topping The Rachel Maddow Show’s 2.39 million total viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

787 CNN THIS MORNING:

273 MORNING JOE:

878 WENDY BELL COMMON SENSE:

34 EARLY MORNING:

13 7a FOX AND FRIENDS:

1100 CNN THIS MORNING:

315 — WAKE UP AMERICA:

89 MORNING IN AMERICA:

39 8a FOX AND FRIENDS:

1388 CNN THIS MORNING:

392 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1494 CNN NEWSROOM:

476 MORNING JOE:

929 NATIONAL REPORT:

133 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1579 CNN NEWSROOM:

536 MSNBC REPORTS- LIVE:

689 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

35 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1595 AT THIS HOUR:

542 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

585 — — 12p OUTNUMBERED:

1780 INSIDE POLITICS:

728 ANDREA MITCHELL REPORTS:

712 JOHN BACHMAN NOW:

120 — 1p AMERICA REPORTS:

1953 CNN NEWSROOM:

907 CHRIS JANSING REPORTS:

956 — BLUE BLOODS:

110 2p AMERICA REPORTS:

1847 CNN NEWSROOM:

1022 — AMERICAN AGENDA:

157 BLUE BLOODS:

198 3p STORY, THE:

1858 CNN NEWSROOM:

1027 KATY TUR REPORTS:

1067 — BLUE BLOODS:

199 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1979 LEAD WITH JAKE TAPPER:

958 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1562 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

190 BLUE BLOODS:

263 5p FIVE, THE:

3780 [5:26 PM-5:59 PM] SITUATION ROOM:

1040 — SPICER & CO:

194 NEWSNATION: RUSH HOUR:

102 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2490 SITUATION ROOM:

779 BEAT W/ARI MELBER:

1651 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

200 NEWSNATION: RUSH HOUR:

65 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2738 ERIN BURNETT OUTFRONT:

784 REIDOUT:

1177 ROB SCHMITT TONIGHT:

258 ON BALANCE W/ VITTERT:

61 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3342 ANDERSON COOPER 360:

796 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1332 ERIC BOLLING THE BALANCE:

142 CUOMO:

151 9p HANNITY:

3041 ERIN BURNETT OUTFRONT:

637 RACHEL MADDOW SHOW:

2393 PRIME NEWS:

108 DAN ABRAMS LIVE:

66 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2379 CNN TONIGHT:

534 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1817 GREG KELLY REPORTS:

178 BANFIELD:

71 11p GUTFELD!:

1981 CNN TONIGHT:

395 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1070 ROB SCHMITT TONIGHT:

122 CUOMO:

50

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

142 CNN THIS MORNING:

52 MORNING JOE:

108 WENDY BELL COMMON SENSE:

1 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

169 CNN THIS MORNING:

62 — WAKE UP AMERICA:

7 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

192 CNN THIS MORNING:

92 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

189 CNN NEWSROOM:

92 MORNING JOE:

120 NATIONAL REPORT:

13 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

200 CNN NEWSROOM:

101 MSNBC REPORTS- LIVE:

74 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

203 AT THIS HOUR:

103 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

81 — — 12p OUTNUMBERED:

212 INSIDE POLITICS:

131 ANDREA MITCHELL REPORTS:

91 JOHN BACHMAN NOW:

8 — 1p AMERICA REPORTS:

254 CNN NEWSROOM:

189 CHRIS JANSING REPORTS:

124 — BLUE BLOODS:

9 2p AMERICA REPORTS:

264 CNN NEWSROOM:

208 — AMERICAN AGENDA:

17 BLUE BLOODS:

19 3p STORY, THE:

257 CNN NEWSROOM:

202 KATY TUR REPORTS:

125 — BLUE BLOODS:

17 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

282 LEAD WITH JAKE TAPPER:

238 DEADLINE:WHITE HOUSE:

171 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

14 BLUE BLOODS:

18 5p FIVE, THE:

466 [5:26 PM-5:59 PM] SITUATION ROOM:

236 — SPICER & CO:

11 NEWSNATION: RUSH HOUR:

9 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

323 SITUATION ROOM:

192 BEAT W/ARI MELBER:

180 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

10 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

309 ERIN BURNETT OUTFRONT:

195 REIDOUT:

142 ROB SCHMITT TONIGHT:

6 ON BALANCE W/ VITTERT:

8 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

441 ANDERSON COOPER 360:

220 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

147 ERIC BOLLING THE BALANCE:

10 CUOMO:

27 9p HANNITY:

358 ERIN BURNETT OUTFRONT:

172 RACHEL MADDOW SHOW:

226 PRIME NEWS:

10 DAN ABRAMS LIVE:

21 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

349 CNN TONIGHT:

138 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

169 GREG KELLY REPORTS:

13 BANFIELD:

16 11p GUTFELD!:

275 CNN TONIGHT:

118 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

105 ROB SCHMITT TONIGHT:

11 CUOMO:

8

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 614,000

Fox News: 1.88 million

MSNBC: 1.08 million

25-54 Demo:

CNN: 139,000

Fox News: 252,000

MSNBC: 122,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 656,000

Fox News: 2.92 million

MSNBC: 1.85 million

25-54 Demo:

CNN: 177,000

Fox News: 383,000

MSNBC: 181,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

