Cable News Ratings Monday May 2: Gutfeld! Tops CNN and MSNBC Prime Time Despite SCOTUS News

Fox News’s late-night talk show Gutfeld! topped all of MSNBC and CNN’s prime time line-up on Monday night, including The Rachel Maddow Show.

Greg Gutfeld brought in some 2.147 million total viewers on an evening dominated by the news of a leaked Supreme Court draft decision signaling the overturn of Roe v. Wade. Gutfeld broadcast Monday night with a live audience and from a new studio.

Despite the bombshell news Maddow only brought in 1.94 million total viewers to lead MSNBC in the ratings.

Meanwhile, Don Lemon Tonight led CNN with 689,000 total viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1098 NEW DAY:

320 MORNING JOE:

738 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

12 ELEMENTARY:

19 7a FOX AND FRIENDS:

1456 NEW DAY:

414 — WAKE UP AMERICA:

72 MORNING IN AMERICA:

39 8a FOX AND FRIENDS:

1722 NEW DAY:

446 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1734 CNN NEWSROOM:

514 MORNING JOE:

802 NATIONAL REPORT:

126 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1779 CNN NEWSROOM:

578 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

505 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

106 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1721 AT THIS HOUR:

637 MSNBC REPORTS- LIVE:

513 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

134 12p OUTNUMBERED:

1809 INSIDE POLITICS:

609 ANDREA MITCHELL REPORTS:

577 JOHN BACHMAN NOW:

130 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

157 1p AMERICA REPORTS:

1647 CNN NEWSROOM:

647 MTP DAILY:

559 — BLUE BLOODS:

168 2p AMERICA REPORTS:

1512 CNN NEWSROOM:

621 KATY TUR REPORTS:

620 AMERICAN AGENDA:

174 BLUE BLOODS:

256 3p STORY, THE:

1593 CNN NEWSROOM:

673 HALLIE JACKSON REPORTS:

657 TRUMP NEBRASKA RALLY RECA:

203 BLUE BLOODS:

339 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1544 LEAD WITH JAKE TAPPER:

686 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1211 ERIC BOLLING THE BALANCE:

242 BLUE BLOODS:

374 5p FIVE, THE:

3371 LEAD WITH JAKE TAPPER:

628 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

257 NEWSNATION: RUSH HOUR:

153 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2556 SITUATION ROOM:

577 BEAT W/ARI MELBER:

1104 SPICER & CO:

273 NEWSNATION: RUSH HOUR:

76 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2492 ERIN BURNETT OUTFRONT:

589 REIDOUT:

978 GREG KELLY REPORTS:

364 ON BALANCE W/ VITTERT:

47 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3188 ANDERSON COOPER 360:

602 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1088 STINCHFIELD:

289 NEWSNATION PRIME:

64 9p HANNITY:

2791 ANDERSON COOPER 360:

660 RACHEL MADDOW SHOW:

1941 PRIME NEWS:

164 DAN ABRAMS LIVE:

43 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2403 DON LEMON TONIGHT:

689 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1451 ROB SCHMITT TONIGHT:

160 BANFIELD:

58 11p GUTFELD!:

2147 DON LEMON TONIGHT:

517 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

826 GREG KELLY REPORTS:

101 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

38

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

228 NEW DAY:

56 MORNING JOE:

78 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

2 ELEMENTARY:

5 7a FOX AND FRIENDS:

287 NEW DAY:

82 — WAKE UP AMERICA:

6 MORNING IN AMERICA:

7 8a FOX AND FRIENDS:

311 NEW DAY:

62 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

300 CNN NEWSROOM:

69 MORNING JOE:

91 NATIONAL REPORT:

21 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

285 CNN NEWSROOM:

92 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

55 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

13 11a FAULKNER FOCUS, THE:

322 AT THIS HOUR:

101 MSNBC REPORTS- LIVE:

70 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

15 12p OUTNUMBERED:

308 INSIDE POLITICS:

133 ANDREA MITCHELL REPORTS:

44 JOHN BACHMAN NOW:

25 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

26 1p AMERICA REPORTS:

250 CNN NEWSROOM:

130 MTP DAILY:

42 — BLUE BLOODS:

24 2p AMERICA REPORTS:

230 CNN NEWSROOM:

134 KATY TUR REPORTS:

51 AMERICAN AGENDA:

47 BLUE BLOODS:

39 3p STORY, THE:

245 CNN NEWSROOM:

127 HALLIE JACKSON REPORTS:

52 TRUMP NEBRASKA RALLY RECA:

44 BLUE BLOODS:

54 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

211 LEAD WITH JAKE TAPPER:

127 DEADLINE:WHITE HOUSE:

104 ERIC BOLLING THE BALANCE:

35 BLUE BLOODS:

49 5p FIVE, THE:

445 LEAD WITH JAKE TAPPER:

152 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

39 NEWSNATION: RUSH HOUR:

30 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

376 SITUATION ROOM:

150 BEAT W/ARI MELBER:

91 SPICER & CO:

40 NEWSNATION: RUSH HOUR:

19 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

340 ERIN BURNETT OUTFRONT:

146 REIDOUT:

116 GREG KELLY REPORTS:

45 ON BALANCE W/ VITTERT:

11 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

553 ANDERSON COOPER 360:

130 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

108 STINCHFIELD:

31 NEWSNATION PRIME:

20 9p HANNITY:

425 ANDERSON COOPER 360:

164 RACHEL MADDOW SHOW:

228 PRIME NEWS:

23 DAN ABRAMS LIVE:

7 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

389 DON LEMON TONIGHT:

211 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

188 ROB SCHMITT TONIGHT:

25 BANFIELD:

11 11p GUTFELD!:

382 DON LEMON TONIGHT:

152 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

111 GREG KELLY REPORTS:

9 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

6

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 539,000

Fox News: 1.87 million

MSNBC: 828,000

25-54 Demo:

CNN: 118,000

Fox News: 311,000

MSNBC: 89,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 650,000

Fox News: 2.79 million

MSNBC: 1.49 million

25-54 Demo:

CNN: 168,000

Fox News: 456,000

MSNBC: 175,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com