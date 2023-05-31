Cable News Ratings Monday May 29: CNN Beats MSNBC, Fox News On Top For Memorial Day

By Mediaite StaffMay 31st, 2023, 4:34 pm
 

Modern Warriors

Fox News topped the cable news ratings for Memorial Day, bringing in a total day average of 916,000 total viewers and 104,000 viewers in the key 25-54 age demographic.

CNN came in second place for the day with 482,000 total average viewers and 74,000 demo viewers. MSNBC came in third with 433,000 total average day viewers and 55, 000 demo viewers. All three networks ran special programming, particularly in prime time.

CNN saw a boost in prime time with an HBO Documentary Films production called The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart. CNN brought in 730,000 average viewers during the 8 p.m. hour with the HBO production. Fox still won the hour with Modern Warriors, bringing in 847,000 total average viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:
596		 CNN THIS MORNING:
273		 MORNING JOE WEEKEND:
437		 WENDY BELL COMMON SENSE:
23		 EARLY MORNING:
18
7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:
960		 CNN THIS MORNING:
353		 WAKE UP AMERICA:
117		 MORNING IN AMERICA:
33
8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:
1187		 CNN THIS MORNING:
340		 MORNING JOE-SPC:
693
9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:
1152		 CNN NEWS CENTRAL:
416		 NATIONAL REPORT:
197
10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:
1191		 CNN NEWS CENTRAL:
521		 YASMIN VOSSOUGHIAN RPT SP:
680		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
34
11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:
1101		 CNN NEWS CENTRAL:
562
12p OUTNUMBERED SPECIAL:
964		 INSIDE POLITICS:
537		 CHRIS JANSING REPORTS SPC:
566		 JOHN BACHMAN NOW:
128
1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:
903		 CNN NEWS CENTRAL:
520		 NEWSNATION NOW:
28
2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:
762		 CNN NEWS CENTRAL:
433		 KATY TUR RPTS SPCL:
557		 AMERICAN AGENDA:
147
3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:
736		 CNN NEWS CENTRAL:
397		 NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
27
4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:
693		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
555		 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
487		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
131
5p FIVE, THE SPCL:
1354		 SITUATION ROOM:
607		 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
524		 CARL HIGBIE FRONTLINE:
116		 HILL, THE:
38
6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:
1162		 SITUATION ROOM:
613		 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
440		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
153		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
41
7p J. WATTERS PRIMETIME SPCL:
1393		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
556		 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
534		 ROB SCHMITT TONIGHT:
243		 ON BALANCE W/ VITTERT:
32
8p MODERN WARRIORS:
847		 HBO FILM:
730		 LEGUIZAMO DOES AMERICA:
306		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
243		 CUOMO:
121
9p HANNITY SPECIAL:
921		 LEGUIZAMO DOES AMERICA:
255		 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
146		 DAN ABRAMS LIVE:
68
10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:
984		 HBO FILM:
524 [10:15 PM-12:29 AM]		 LEGUIZAMO DOES AMERICA:
190		 GREG KELLY REPORTS:
196		 BANFIELD:
59
11p GUTFELD SPECIAL:
1131		 LEGUIZAMO DOES AMERICA:
180		 ROB SCHMITT TONIGHT:
124		 CUOMO:
34

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:
58		 CNN THIS MORNING:
46		 MORNING JOE WEEKEND:
42		 WENDY BELL COMMON SENSE:
1		 EARLY MORNING:
2
7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:
110		 CNN THIS MORNING:
53		 WAKE UP AMERICA:
12		 MORNING IN AMERICA:
6
8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:
124		 CNN THIS MORNING:
53		 MORNING JOE-SPC:
87
9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:
118		 CNN NEWS CENTRAL:
66		 NATIONAL REPORT:
12
10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:
134		 CNN NEWS CENTRAL:
83		 YASMIN VOSSOUGHIAN RPT SP:
82		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
1
11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:
150		 CNN NEWS CENTRAL:
70
12p OUTNUMBERED SPECIAL:
132		 INSIDE POLITICS:
105		 CHRIS JANSING REPORTS SPC:
59		 JOHN BACHMAN NOW:
20
1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:
134		 CNN NEWS CENTRAL:
140		 NEWSNATION NOW:
6
2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:
97		 CNN NEWS CENTRAL:
106		 KATY TUR RPTS SPCL:
62		 AMERICAN AGENDA:
19
3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:
97		 CNN NEWS CENTRAL:
97		 NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
3
4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:
97		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
87		 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
58		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
13
5p FIVE, THE SPCL:
130		 SITUATION ROOM:
87		 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
69		 CARL HIGBIE FRONTLINE:
17		 HILL, THE:
5
6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:
102		 SITUATION ROOM:
90		 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
65		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
17		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
4
7p J. WATTERS PRIMETIME SPCL:
102		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
81		 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
69		 ROB SCHMITT TONIGHT:
25		 ON BALANCE W/ VITTERT:
2
8p MODERN WARRIORS:
70		 HBO FILM: BEE GEES
75		 LEGUIZAMO DOES AMERICA:
52		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
19		 CUOMO:
14
9p HANNITY SPECIAL:
75		 LEGUIZAMO DOES AMERICA:
53		 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
7		 DAN ABRAMS LIVE:
8
10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:
107		 HBO FILM: BEE GEES
58 [10:15 PM-12:29 AM]		 LEGUIZAMO DOES AMERICA:
32		 GREG KELLY REPORTS:
8		 BANFIELD:
15
11p GUTFELD SPECIAL:
147		 LEGUIZAMO DOES AMERICA:
40		 ROB SCHMITT TONIGHT:
7		 CUOMO:
5

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 482,000

Fox News: 916,000

MSNBC: 433,000

25-54 Demo:

CNN: 74,000

Fox News: 104,000

MSNBC: 55,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 627,000

Fox News: 917,000

MSNBC: 250,000

25-54 Demo:

CNN: 67,000

Fox News: 84,000

MSNBC: 46,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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