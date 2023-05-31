Cable News Ratings Monday May 29: CNN Beats MSNBC, Fox News On Top For Memorial Day
Fox News topped the cable news ratings for Memorial Day, bringing in a total day average of 916,000 total viewers and 104,000 viewers in the key 25-54 age demographic.
CNN came in second place for the day with 482,000 total average viewers and 74,000 demo viewers. MSNBC came in third with 433,000 total average day viewers and 55, 000 demo viewers. All three networks ran special programming, particularly in prime time.
CNN saw a boost in prime time with an HBO Documentary Films production called The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart. CNN brought in 730,000 average viewers during the 8 p.m. hour with the HBO production. Fox still won the hour with Modern Warriors, bringing in 847,000 total average viewers.
Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS SPECIAL:
596
|CNN THIS MORNING:
273
|MORNING JOE WEEKEND:
437
|WENDY BELL COMMON SENSE:
23
|EARLY MORNING:
18
|7a
|FOX AND FRIENDS SPECIAL:
960
|CNN THIS MORNING:
353
|—
|WAKE UP AMERICA:
117
|MORNING IN AMERICA:
33
|8a
|FOX AND FRIENDS SPECIAL:
1187
|CNN THIS MORNING:
340
|MORNING JOE-SPC:
693
|—
|—
|9a
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
1152
|CNN NEWS CENTRAL:
416
|—
|NATIONAL REPORT:
197
|—
|10a
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
1191
|CNN NEWS CENTRAL:
521
|YASMIN VOSSOUGHIAN RPT SP:
680
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
34
|11a
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
1101
|CNN NEWS CENTRAL:
562
|—
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED SPECIAL:
964
|INSIDE POLITICS:
537
|CHRIS JANSING REPORTS SPC:
566
|JOHN BACHMAN NOW:
128
|—
|1p
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
903
|CNN NEWS CENTRAL:
520
|—
|—
|NEWSNATION NOW:
28
|2p
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
762
|CNN NEWS CENTRAL:
433
|KATY TUR RPTS SPCL:
557
|AMERICAN AGENDA:
147
|—
|3p
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
736
|CNN NEWS CENTRAL:
397
|—
|—
|NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
27
|4p
|YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:
693
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
555
|WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
487
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
131
|—
|5p
|FIVE, THE SPCL:
1354
|SITUATION ROOM:
607
|WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
524
|CARL HIGBIE FRONTLINE:
116
|HILL, THE:
38
|6p
|SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:
1162
|SITUATION ROOM:
613
|WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
440
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
153
|ELIZABETH VARGAS REPORTS:
41
|7p
|J. WATTERS PRIMETIME SPCL:
1393
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
556
|WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
534
|ROB SCHMITT TONIGHT:
243
|ON BALANCE W/ VITTERT:
32
|8p
|MODERN WARRIORS:
847
|HBO FILM:
730
|LEGUIZAMO DOES AMERICA:
306
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
243
|CUOMO:
121
|9p
|HANNITY SPECIAL:
921
|—
|LEGUIZAMO DOES AMERICA:
255
|CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
146
|DAN ABRAMS LIVE:
68
|10p
|INGRAHAM ANGLE SPECIAL:
984
|HBO FILM:
524 [10:15 PM-12:29 AM]
|LEGUIZAMO DOES AMERICA:
190
|GREG KELLY REPORTS:
196
|BANFIELD:
59
|11p
|GUTFELD SPECIAL:
1131
|—
|LEGUIZAMO DOES AMERICA:
180
|ROB SCHMITT TONIGHT:
124
|CUOMO:
34
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS SPECIAL:
58
|CNN THIS MORNING:
46
|MORNING JOE WEEKEND:
42
|WENDY BELL COMMON SENSE:
1
|EARLY MORNING:
2
|7a
|FOX AND FRIENDS SPECIAL:
110
|CNN THIS MORNING:
53
|—
|WAKE UP AMERICA:
12
|MORNING IN AMERICA:
6
|8a
|FOX AND FRIENDS SPECIAL:
124
|CNN THIS MORNING:
53
|MORNING JOE-SPC:
87
|—
|—
|9a
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
118
|CNN NEWS CENTRAL:
66
|—
|NATIONAL REPORT:
12
|—
|10a
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
134
|CNN NEWS CENTRAL:
83
|YASMIN VOSSOUGHIAN RPT SP:
82
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
1
|11a
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
150
|CNN NEWS CENTRAL:
70
|—
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED SPECIAL:
132
|INSIDE POLITICS:
105
|CHRIS JANSING REPORTS SPC:
59
|JOHN BACHMAN NOW:
20
|—
|1p
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
134
|CNN NEWS CENTRAL:
140
|—
|—
|NEWSNATION NOW:
6
|2p
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
97
|CNN NEWS CENTRAL:
106
|KATY TUR RPTS SPCL:
62
|AMERICAN AGENDA:
19
|—
|3p
|FOX NEWS LIVE SPECIAL:
97
|CNN NEWS CENTRAL:
97
|—
|—
|NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
3
|4p
|YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:
97
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
87
|WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
58
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
13
|—
|5p
|FIVE, THE SPCL:
130
|SITUATION ROOM:
87
|WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
69
|CARL HIGBIE FRONTLINE:
17
|HILL, THE:
5
|6p
|SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:
102
|SITUATION ROOM:
90
|WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
65
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
17
|ELIZABETH VARGAS REPORTS:
4
|7p
|J. WATTERS PRIMETIME SPCL:
102
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
81
|WHEN TRUTH ISNT TRUTH:
69
|ROB SCHMITT TONIGHT:
25
|ON BALANCE W/ VITTERT:
2
|8p
|MODERN WARRIORS:
70
|HBO FILM: BEE GEES
75
|LEGUIZAMO DOES AMERICA:
52
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
19
|CUOMO:
14
|9p
|HANNITY SPECIAL:
75
|—
|LEGUIZAMO DOES AMERICA:
53
|CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
7
|DAN ABRAMS LIVE:
8
|10p
|INGRAHAM ANGLE SPECIAL:
107
|HBO FILM: BEE GEES
58 [10:15 PM-12:29 AM]
|LEGUIZAMO DOES AMERICA:
32
|GREG KELLY REPORTS:
8
|BANFIELD:
15
|11p
|GUTFELD SPECIAL:
147
|—
|LEGUIZAMO DOES AMERICA:
40
|ROB SCHMITT TONIGHT:
7
|CUOMO:
5
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 482,000
Fox News: 916,000
MSNBC: 433,000
25-54 Demo:
CNN: 74,000
Fox News: 104,000
MSNBC: 55,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 627,000
Fox News: 917,000
MSNBC: 250,000
25-54 Demo:
CNN: 67,000
Fox News: 84,000
MSNBC: 46,000
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