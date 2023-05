Cable News Ratings Monday May 29: CNN Beats MSNBC, Fox News On Top For Memorial Day

Fox News topped the cable news ratings for Memorial Day, bringing in a total day average of 916,000 total viewers and 104,000 viewers in the key 25-54 age demographic.

CNN came in second place for the day with 482,000 total average viewers and 74,000 demo viewers. MSNBC came in third with 433,000 total average day viewers and 55, 000 demo viewers. All three networks ran special programming, particularly in prime time.

CNN saw a boost in prime time with an HBO Documentary Films production called The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart. CNN brought in 730,000 average viewers during the 8 p.m. hour with the HBO production. Fox still won the hour with Modern Warriors, bringing in 847,000 total average viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

596 CNN THIS MORNING:

273 MORNING JOE WEEKEND:

437 WENDY BELL COMMON SENSE:

23 EARLY MORNING:

18 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

960 CNN THIS MORNING:

353 — WAKE UP AMERICA:

117 MORNING IN AMERICA:

33 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1187 CNN THIS MORNING:

340 MORNING JOE-SPC:

693 — — 9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1152 CNN NEWS CENTRAL:

416 — NATIONAL REPORT:

197 — 10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1191 CNN NEWS CENTRAL:

521 YASMIN VOSSOUGHIAN RPT SP:

680 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

34 11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1101 CNN NEWS CENTRAL:

562 — — — 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

964 INSIDE POLITICS:

537 CHRIS JANSING REPORTS SPC:

566 JOHN BACHMAN NOW:

128 — 1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

903 CNN NEWS CENTRAL:

520 — — NEWSNATION NOW:

28 2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

762 CNN NEWS CENTRAL:

433 KATY TUR RPTS SPCL:

557 AMERICAN AGENDA:

147 — 3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

736 CNN NEWS CENTRAL:

397 — — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

27 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

693 LEAD WITH JAKE TAPPER:

555 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:

487 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

131 — 5p FIVE, THE SPCL:

1354 SITUATION ROOM:

607 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:

524 CARL HIGBIE FRONTLINE:

116 HILL, THE:

38 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

1162 SITUATION ROOM:

613 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:

440 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

153 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

41 7p J. WATTERS PRIMETIME SPCL:

1393 ERIN BURNETT OUTFRONT:

556 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:

534 ROB SCHMITT TONIGHT:

243 ON BALANCE W/ VITTERT:

32 8p MODERN WARRIORS:

847 HBO FILM:

730 LEGUIZAMO DOES AMERICA:

306 ERIC BOLLING THE BALANCE:

243 CUOMO:

121 9p HANNITY SPECIAL:

921 — LEGUIZAMO DOES AMERICA:

255 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

146 DAN ABRAMS LIVE:

68 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

984 HBO FILM:

524 [10:15 PM-12:29 AM] LEGUIZAMO DOES AMERICA:

190 GREG KELLY REPORTS:

196 BANFIELD:

59 11p GUTFELD SPECIAL:

1131 — LEGUIZAMO DOES AMERICA:

180 ROB SCHMITT TONIGHT:

124 CUOMO:

34

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

58 CNN THIS MORNING:

46 MORNING JOE WEEKEND:

42 WENDY BELL COMMON SENSE:

1 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

110 CNN THIS MORNING:

53 — WAKE UP AMERICA:

12 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

124 CNN THIS MORNING:

53 MORNING JOE-SPC:

87 — — 9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

118 CNN NEWS CENTRAL:

66 — NATIONAL REPORT:

12 — 10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

134 CNN NEWS CENTRAL:

83 YASMIN VOSSOUGHIAN RPT SP:

82 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

1 11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

150 CNN NEWS CENTRAL:

70 — — — 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

132 INSIDE POLITICS:

105 CHRIS JANSING REPORTS SPC:

59 JOHN BACHMAN NOW:

20 — 1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

134 CNN NEWS CENTRAL:

140 — — NEWSNATION NOW:

6 2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

97 CNN NEWS CENTRAL:

106 KATY TUR RPTS SPCL:

62 AMERICAN AGENDA:

19 — 3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

97 CNN NEWS CENTRAL:

97 — — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

3 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

97 LEAD WITH JAKE TAPPER:

87 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:

58 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

13 — 5p FIVE, THE SPCL:

130 SITUATION ROOM:

87 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:

69 CARL HIGBIE FRONTLINE:

17 HILL, THE:

5 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

102 SITUATION ROOM:

90 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:

65 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

17 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

4 7p J. WATTERS PRIMETIME SPCL:

102 ERIN BURNETT OUTFRONT:

81 WHEN TRUTH ISNT TRUTH:

69 ROB SCHMITT TONIGHT:

25 ON BALANCE W/ VITTERT:

2 8p MODERN WARRIORS:

70 HBO FILM: BEE GEES

75 LEGUIZAMO DOES AMERICA:

52 ERIC BOLLING THE BALANCE:

19 CUOMO:

14 9p HANNITY SPECIAL:

75 — LEGUIZAMO DOES AMERICA:

53 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

7 DAN ABRAMS LIVE:

8 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

107 HBO FILM: BEE GEES

58 [10:15 PM-12:29 AM] LEGUIZAMO DOES AMERICA:

32 GREG KELLY REPORTS:

8 BANFIELD:

15 11p GUTFELD SPECIAL:

147 — LEGUIZAMO DOES AMERICA:

40 ROB SCHMITT TONIGHT:

7 CUOMO:

5

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 482,000

Fox News: 916,000

MSNBC: 433,000

25-54 Demo:

CNN: 74,000

Fox News: 104,000

MSNBC: 55,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 627,000

Fox News: 917,000

MSNBC: 250,000

25-54 Demo:

CNN: 67,000

Fox News: 84,000

MSNBC: 46,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

