Fox News landed each of its shows over the million viewer mark on Monday, despite the Memorial Day holiday.

While the 6 a.m. hour of Fox & Friends came in with 767,000 total viewers, a major holiday dip, the show’s other two hours both crossed the million viewer mark. A Tucker Carlson Special pulled in over 2 million viewers at 8 p.m.

Meanwhile, the top-rated show on MNSBC and CNN was MSNBC Live at 6 p.m., bringing in 690,000 total viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

767 NEW DAY SPECIAL:

267 MORNING JOE-SPC:

529 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

16 ELEMENTARY:

31 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1111 NEW DAY SPECIAL:

272 — WAKE UP AMERICA:

69 MORNING IN AMERICA:

25 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1483 NEW DAY SPECIAL:

370 MSNBC REPORTS- LIVE:

548 — — 9a FOX NEWS LIVE:

1503 CNN NEWSROOM SPCL:

525 MSNBC REPORTS- LIVE:

570 NATIONAL REPORT:

116 — 10a FOX NEWS LIVE:

1398 CNN NEWSROOM SPCL:

498 MSNBC REPORTS- LIVE:

557 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

126 11a FOX NEWS LIVE:

1233 AT THIS HOUR SPCL:

543 MSNBC REPORTS- LIVE:

497 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

219 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

1253 INSIDE POLITICS SPECIAL:

468 MSNBC REPORTS- LIVE:

557 JOHN BACHMAN NOW:

86 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

218 1p FOX NEWS LIVE:

1109 CNN NEWSROOM SPCL:

510 CHRIS JANSING REPORTS:

576 — BLUE BLOODS:

230 2p FOX NEWS LIVE:

1083 CNN NEWSROOM SPCL:

461 KATY TUR REPORTS:

517 AMERICAN AGENDA:

87 BLUE BLOODS:

300 3p FOX NEWS LIVE:

1000 CNN NEWSROOM SPCL:

463 MSNBC REPORTS- LIVE:

542 — BLUE BLOODS:

338 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

1015 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

475 MSNBC LIVE:

625 ERIC BOLLING THE BALANCE:

178 BLUE BLOODS:

381 5p FIVE, THE SPCL:

1964 SITUATION ROOM SPCL:

506 MSNBC LIVE:

670 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

160 NEWSNATION: RUSH HOUR:

183 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

1625 SITUATION ROOM SPCL:

468 MSNBC LIVE:

690 SPICER & CO:

147 NEWSNATION: RUSH HOUR:

73 7p J. WATTERS PRIMETIME SPCL:

2056 ERIN BURNETT OUTFRNT SPCL:

441 MSNBC LIVE:

654 GREG KELLY REPORTS:

118 ON BALANCE W/ VITTERT:

38 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

2183 CNN FILMS:

646 LOVE AND THE CONSTITUTION:

526 STINCHFIELD:

169 NEWSNATION PRIME:

44 9p HANNITY SPECIAL:

1607 — — PRIME NEWS:

139 DAN ABRAMS LIVE:

56 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

1483 — CIVIL WAR:

375 ROB SCHMITT TONIGHT:

76 BANFIELD:

36 11p GUTFELD SPECIAL:

1512 — — GREG KELLY REPORTS:

85 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

27

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

96 NEW DAY SPECIAL:

57 MORNING JOE-SPC:

42 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

0 ELEMENTARY:

4 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

156 NEW DAY SPECIAL:

46 — WAKE UP AMERICA:

1 MORNING IN AMERICA:

2 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

189 NEW DAY SPECIAL:

62 MSNBC REPORTS- LIVE:

52 — — 9a FOX NEWS LIVE:

185 CNN NEWSROOM SPCL:

95 MSNBC REPORTS- LIVE:

54 NATIONAL REPORT:

9 — 10a FOX NEWS LIVE:

162 CNN NEWSROOM SPCL:

90 MSNBC REPORTS- LIVE:

50 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

11 11a FOX NEWS LIVE:

95 AT THIS HOUR SPCL:

81 MSNBC REPORTS- LIVE:

54 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

27 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

135 INSIDE POLITICS SPECIAL:

86 MSNBC REPORTS- LIVE:

60 JOHN BACHMAN NOW:

7 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

39 1p FOX NEWS LIVE:

159 CNN NEWSROOM SPCL:

106 CHRIS JANSING REPORTS:

62 — BLUE BLOODS:

49 2p FOX NEWS LIVE:

161 CNN NEWSROOM SPCL:

94 KATY TUR REPORTS:

57 AMERICAN AGENDA:

13 BLUE BLOODS:

68 3p FOX NEWS LIVE:

135 CNN NEWSROOM SPCL:

100 MSNBC REPORTS- LIVE:

44 — BLUE BLOODS:

58 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

130 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

110 MSNBC LIVE:

56 ERIC BOLLING THE BALANCE:

14 BLUE BLOODS:

46 5p FIVE, THE SPCL:

198 SITUATION ROOM SPCL:

115 MSNBC LIVE:

74 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

13 NEWSNATION: RUSH HOUR:

16 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

194 SITUATION ROOM SPCL:

95 MSNBC LIVE:

68 SPICER & CO:

15 NEWSNATION: RUSH HOUR:

13 7p J. WATTERS PRIMETIME SPCL:

275 ERIN BURNETT OUTFRNT SPCL:

100 MSNBC LIVE:

66 GREG KELLY REPORTS:

13 ON BALANCE W/ VITTERT:

5 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

293 CNN FILMS:

106 LOVE AND THE CONSTITUTION:

48 STINCHFIELD:

9 NEWSNATION PRIME:

5 9p HANNITY SPECIAL:

236 — — PRIME NEWS:

12 DAN ABRAMS LIVE:

5 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

227 — CIVIL WAR:

38 ROB SCHMITT TONIGHT:

13 BANFIELD:

8 11p GUTFELD SPECIAL:

222 — — GREG KELLY REPORTS:

6 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 424,000

Fox News: 1.29 million

MSNBC: 506,000

25-54 Demo:

CNN: 82,000

Fox News: 170,000

MSNBC: 49,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 533,000

Fox News: 1.76 million

MSNBC: 446,000

25-54 Demo:

CNN: 94,000

Fox News: 252,000

MSNBC: 43,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

