Cable News Ratings Monday November 21: Erin Burnett Leads CNN in Total Viewers and in the Demo

CNN’s Erin Burnett led the network in the key 25-54 age demographic on Monday evening. Burnett brought in 164,000 demo viewers, enough to beat her MSNBC time slot competitor Joy Reid who had 143,000 demo viewers.

Fox News’s Jesse Watters dominated the hour with 347,00 demo viewers.

Burnett also topped CNN in total viewers with 769,000 total viewers. MSNBC was led by Rachel Maddow who had 1.95 million total viewers, while Fox News’s The Five landed in first place overall with 3.48 million total viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1037 CNN THIS MORNING:

340 MORNING JOE:

865 WENDY BELL COMMON SENSE:

9 EARLY MORNING:

10 7a FOX AND FRIENDS:

1334 CNN THIS MORNING:

430 — WAKE UP AMERICA:

107 MORNING IN AMERICA:

33 8a FOX AND FRIENDS:

1612 CNN THIS MORNING:

497 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1823 CNN NEWSROOM:

556 MORNING JOE:

913 NATIONAL REPORT:

158 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1844 CNN NEWSROOM:

673 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

680 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

41 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1691 AT THIS HOUR:

631 MSNBC REPORTS- LIVE:

571 — — 12p OUTNUMBERED:

1690 INSIDE POLITICS:

682 ANDREA MITCHELL REPORTS:

584 JOHN BACHMAN NOW:

137 BLUE BLOODS:

97 1p AMERICA REPORTS:

1565 CNN NEWSROOM:

640 CHRIS JANSING REPORTS:

608 — BLUE BLOODS:

173 2p AMERICA REPORTS:

1533 CNN NEWSROOM:

625 KATY TUR REPORTS:

616 AMERICAN AGENDA:

148 BLUE BLOODS:

215 3p STORY, THE:

1488 CNN NEWSROOM:

623 HALLIE JACKSON REPORTS:

738 — BLUE BLOODS:

294 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1611 LEAD WITH JAKE TAPPER:

720 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1310 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

243 BLUE BLOODS:

326 5p FIVE, THE:

3484 SITUATION ROOM:

759 MSNBC PRESS CONFERENCE:

1495 [5:35 PM-6:11 PM] SPICER & CO:

247 NEWSNATION: RUSH HOUR:

137 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2788 SITUATION ROOM:

758 BEAT W/ARI MELBER:

1183 [6:12 PM-6:59 PM] RECORD WITH GRETA VAN SUS:

186 NEWSNATION: RUSH HOUR:

89 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3040 ERIN BURNETT OUTFRONT:

769 REIDOUT:

1204 ROB SCHMITT TONIGHT:

291 ON BALANCE W/ VITTERT:

87 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3091 ANDERSON COOPER 360:

683 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1290 ERIC BOLLING THE BALANCE:

257 CUOMO:

132 9p HANNITY:

2502 CNN TONIGHT:

556 RACHEL MADDOW SHOW:

1951 PRIME NEWS:

149 DAN ABRAMS LIVE:

99 [9:07 PM-9:59 PM] 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1963 CNN TONIGHT:

475 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1645 GREG KELLY REPORTS:

183 BANFIELD:

69 11p GUTFELD!:

2145 CNN TONIGHT:

318 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

947 ROB SCHMITT TONIGHT:

105 CUOMO:

78

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

145 CNN THIS MORNING:

60 MORNING JOE:

103 WENDY BELL COMMON SENSE:

0 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

202 CNN THIS MORNING:

76 — WAKE UP AMERICA:

4 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

198 CNN THIS MORNING:

90 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

245 CNN NEWSROOM:

104 MORNING JOE:

78 NATIONAL REPORT:

18 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

207 CNN NEWSROOM:

141 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

65 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

5 11a FAULKNER FOCUS, THE:

194 AT THIS HOUR:

130 MSNBC REPORTS- LIVE:

62 — — 12p OUTNUMBERED:

183 INSIDE POLITICS:

130 ANDREA MITCHELL REPORTS:

49 JOHN BACHMAN NOW:

9 BLUE BLOODS:

25 1p AMERICA REPORTS:

191 CNN NEWSROOM:

121 CHRIS JANSING REPORTS:

83 — BLUE BLOODS:

25 2p AMERICA REPORTS:

184 CNN NEWSROOM:

111 KATY TUR REPORTS:

79 AMERICAN AGENDA:

24 BLUE BLOODS:

27 3p STORY, THE:

156 CNN NEWSROOM:

105 HALLIE JACKSON REPORTS:

73 — BLUE BLOODS:

41 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

187 LEAD WITH JAKE TAPPER:

125 DEADLINE:WHITE HOUSE:

137 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

29 BLUE BLOODS:

51 5p FIVE, THE:

385 SITUATION ROOM:

159 MSNBC PRESS CONFERENCE:

168 [5:35 PM-6:11 PM] SPICER & CO:

25 NEWSNATION: RUSH HOUR:

33 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

325 SITUATION ROOM:

153 BEAT W/ARI MELBER:

108 [6:12 PM-6:59 PM] RECORD WITH GRETA VAN SUS:

11 NEWSNATION: RUSH HOUR:

21 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

347 ERIN BURNETT OUTFRONT:

164 REIDOUT:

143 ROB SCHMITT TONIGHT:

20 ON BALANCE W/ VITTERT:

19 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

439 ANDERSON COOPER 360:

113 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

125 ERIC BOLLING THE BALANCE:

20 CUOMO:

18 9p HANNITY:

273 CNN TONIGHT:

114 RACHEL MADDOW SHOW:

180 PRIME NEWS:

16 DAN ABRAMS LIVE:

23 [9:07 PM-9:59 PM] 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

263 CNN TONIGHT:

84 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

141 GREG KELLY REPORTS:

22 BANFIELD:

13 11p GUTFELD!:

352 CNN TONIGHT:

56 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

107 ROB SCHMITT TONIGHT:

11 CUOMO:

14

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 542,000

Fox News: 1.84 million

MSNBC: 954,000

25-54 Demo:

CNN: 104,000

Fox News: 231,000

MSNBC: 103,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 572,000

Fox News: 2.52 million

MSNBC: 1.63 million

25-54 Demo:

CNN: 104,000

Fox News: 325,000

MSNBC: 149,000

