CNN anchor Erin Burnett, who hosts the network’s 7 p.m. hour, lead in the advertiser coveted 25-54 age demographic on Monday night.

Burnett drew 191,000 demo viewers, enough to win on CNN and beat out every hour on MSNBC.

Fox News, it goes almost without saying, had a number of shows above that number, with Tucker Carlson peaking in the demo with a whopping 545,000 demo viewers. Jesse Watters topped Burnett in their time slot with 443,000 demo viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1297 CNN THIS MORNING:

325 MORNING JOE:

836 WENDY BELL COMMON SENSE:

49 EARLY MORNING:

10 7a FOX AND FRIENDS:

1780 CNN THIS MORNING:

372 — WAKE UP AMERICA:

138 MORNING IN AMERICA:

37 8a FOX AND FRIENDS:

2142 CNN THIS MORNING:

410 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

2078 CNN NEWSROOM:

469 MORNING JOE:

864 NATIONAL REPORT:

203 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1940 CNN NEWSROOM:

533 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

576 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

36 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1897 AT THIS HOUR:

565 MSNBC REPORTS- LIVE:

587 — — 12p OUTNUMBERED:

2117 INSIDE POLITICS:

595 ANDREA MITCHELL REPORTS:

616 JOHN BACHMAN NOW:

145 BLUE BLOODS:

129 1p AMERICA REPORTS:

1876 CNN NEWSROOM:

581 CHRIS JANSING REPORTS:

601 — BLUE BLOODS:

200 2p AMERICA REPORTS:

1893 CNN NEWSROOM:

643 KATY TUR REPORTS:

654 AMERICAN AGENDA:

174 BLUE BLOODS:

228 3p STORY, THE:

1873 CNN NEWSROOM:

641 HALLIE JACKSON REPORTS:

712 — BLUE BLOODS:

252 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1885 LEAD WITH JAKE TAPPER:

643 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1295 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

290 BLUE BLOODS:

328 5p FIVE, THE:

4071 SITUATION ROOM:

624 — SPICER & CO:

292 NEWSNATION: RUSH HOUR:

136 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

3137 SITUATION ROOM:

623 BEAT W/ARI MELBER:

1376 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

285 NEWSNATION: RUSH HOUR:

60 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3636 ERIN BURNETT OUTFRONT:

717 REIDOUT:

1154 ROB SCHMITT TONIGHT:

388 ON BALANCE W/ VITTERT:

44 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3971 ANDERSON COOPER 360:

910 DECISION 2022:

1320 ERIC BOLLING THE BALANCE:

421 CUOMO:

93 9p HANNITY:

3530 CNN TONIGHT:

500 DECISION 2022:

1396 PRIME NEWS:

399 DAN ABRAMS LIVE:

63 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2970 CNN TONIGHT:

344 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1240 GREG KELLY REPORTS:

467 BANFIELD:

40 11p GUTFELD!:

2542 CNN TONIGHT:

293 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

851 ROB SCHMITT TONIGHT:

149 CUOMO:

45

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

181 CNN THIS MORNING:

79 MORNING JOE:

100 WENDY BELL COMMON SENSE:

24 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

273 CNN THIS MORNING:

83 — WAKE UP AMERICA:

21 MORNING IN AMERICA:

8 8a FOX AND FRIENDS:

319 CNN THIS MORNING:

86 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

328 CNN NEWSROOM:

85 MORNING JOE:

61 NATIONAL REPORT:

18 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

297 CNN NEWSROOM:

100 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

56 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

274 AT THIS HOUR:

114 MSNBC REPORTS- LIVE:

54 — — 12p OUTNUMBERED:

291 INSIDE POLITICS:

138 ANDREA MITCHELL REPORTS:

66 JOHN BACHMAN NOW:

8 BLUE BLOODS:

19 1p AMERICA REPORTS:

275 CNN NEWSROOM:

144 CHRIS JANSING REPORTS:

71 — BLUE BLOODS:

32 2p AMERICA REPORTS:

276 CNN NEWSROOM:

151 KATY TUR REPORTS:

79 AMERICAN AGENDA:

19 BLUE BLOODS:

46 3p STORY, THE:

259 CNN NEWSROOM:

156 HALLIE JACKSON REPORTS:

91 — BLUE BLOODS:

36 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

267 LEAD WITH JAKE TAPPER:

118 DEADLINE:WHITE HOUSE:

123 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

38 BLUE BLOODS:

42 5p FIVE, THE:

530 SITUATION ROOM:

146 — SPICER & CO:

27 NEWSNATION: RUSH HOUR:

35 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

400 SITUATION ROOM:

159 BEAT W/ARI MELBER:

117 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

18 NEWSNATION: RUSH HOUR:

21 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

443 ERIN BURNETT OUTFRONT:

191 REIDOUT:

131 ROB SCHMITT TONIGHT:

51 ON BALANCE W/ VITTERT:

17 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

545 ANDERSON COOPER 360:

168 DECISION 2022:

190 ERIC BOLLING THE BALANCE:

64 CUOMO:

14 9p HANNITY:

488 CNN TONIGHT:

106 DECISION 2022:

172 PRIME NEWS:

54 DAN ABRAMS LIVE:

14 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

419 CNN TONIGHT:

73 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

136 GREG KELLY REPORTS:

54 BANFIELD:

12 11p GUTFELD!:

492 CNN TONIGHT:

83 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

105 ROB SCHMITT TONIGHT:

26 CUOMO:

8

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 496,000

Fox News: 2.26 million

MSNBC: 873,000

25-54 Demo:

CNN: 114,000

Fox News: 332,000

MSNBC: 98,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 585,000

Fox News: 3.49 million

MSNBC: 1.31 million

25-54 Demo:

CNN: 116,000

Fox News: 484,000

MSNBC: 166,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com