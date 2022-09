Cable News Ratings Monday September 26: Hannity Trounces Maddow in the Demo

Hannity topped The Rachel Maddow Show in the coveted 25-54 age demographic in the 9 p.m. time slot on Monday night.

Clocking in with 342,000 demo viewers, Sean Hannity easily beat Rachel Maddow, who notched 221,000. The Fox News and MSNBC host ran neck and neck in terms of total viewers, with the former hauling in 2.4 million and the latter garnering 2.3 million.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION FOX AND FRIENDS:

976 NEW DAY:

312 MORNING JOE:

876 WENDY BELL COMMON SENSE:

17 EARLY MORNING:

15 FOX AND FRIENDS:

1253 NEW DAY:

360 — WAKE UP AMERICA:

78 MORNING IN AMERICA:

24 FOX AND FRIENDS:

1598 NEW DAY:

420 — — — AMERICAS NEWSROOM:

1690 CNN NEWSROOM:

593 MORNING JOE:

1020 NATIONAL REPORT:

140 — AMERICAS NEWSROOM:

1781 CNN NEWSROOM:

647 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

831 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

24 FAULKNER FOCUS, THE:

1696 AT THIS HOUR:

756 MSNBC REPORTS- LIVE:

642 — — OUTNUMBERED:

1892 INSIDE POLITICS:

787 ANDREA MITCHELL REPORTS:

732 JOHN BACHMAN NOW:

163 BLUE BLOODS:

69 AMERICA REPORTS:

1620 CNN NEWSROOM:

763 CHRIS JANSING REPORTS:

801 — BLUE BLOODS:

155 AMERICA REPORTS:

1441 CNN NEWSROOM:

839 KATY TUR REPORTS:

847 AMERICAN AGENDA:

175 BLUE BLOODS:

228 STORY, THE:

1423 CNN NEWSROOM:

836 HALLIE JACKSON REPORTS:

900 — BLUE BLOODS:

245 YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1559 LEAD WITH JAKE TAPPER:

968 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1597 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

235 BLUE BLOODS:

287 FIVE, THE:

3393 SITUATION ROOM:

832 — SPICER & CO:

181 NEWSNATION: RUSH HOUR:

152 SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2374 SITUATION ROOM:

824 BEAT W/ARI MELBER:

1461 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

180 NEWSNATION: RUSH HOUR:

83 JESSE WATTERS PRIMETIME:

2758 ERIN BURNETT OUTFRONT:

980 REIDOUT:

1365 ROB SCHMITT TONIGHT:

233 ON BALANCE W/ VITTERT:

51 TUCKER CARLSON TONIGHT:

2866 ANDERSON COOPER 360:

770 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1437 ERIC BOLLING THE BALANCE:

164 NEWSNATION PRIME:

44 HANNITY:

2389 CNN TONIGHT:

616 RACHEL MADDOW SHOW:

2313 PRIME NEWS:

110 DAN ABRAMS LIVE:

50 INGRAHAM ANGLE, THE:

1981 DON LEMON TONIGHT:

586 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1721 GREG KELLY REPORTS:

153 BANFIELD:

72 GUTFELD!:

1911 DON LEMON TONIGHT:

428 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1072 ROB SCHMITT TONIGHT:

78 NEWSNATION PRIME:

31

25-54 Demo (thousands)

FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION FOX AND FRIENDS:

172 NEW DAY:

61 MORNING JOE:

84 WENDY BELL COMMON SENSE:

0 EARLY MORNING:

7 FOX AND FRIENDS:

206 NEW DAY:

73 — WAKE UP AMERICA:

10 MORNING IN AMERICA:

5 FOX AND FRIENDS:

232 NEW DAY:

98 — — — AMERICAS NEWSROOM:

195 CNN NEWSROOM:

136 MORNING JOE:

82 NATIONAL REPORT:

13 — AMERICAS NEWSROOM:

218 CNN NEWSROOM:

140 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

69 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

5 FAULKNER FOCUS, THE:

208 AT THIS HOUR:

178 MSNBC REPORTS- LIVE:

70 — — OUTNUMBERED:

229 INSIDE POLITICS:

157 ANDREA MITCHELL REPORTS:

74 JOHN BACHMAN NOW:

18 BLUE BLOODS:

8 AMERICA REPORTS:

247 CNN NEWSROOM:

143 CHRIS JANSING REPORTS:

72 — BLUE BLOODS:

32 AMERICA REPORTS:

221 CNN NEWSROOM:

165 KATY TUR REPORTS:

80 AMERICAN AGENDA:

32 BLUE BLOODS:

42 STORY, THE:

214 CNN NEWSROOM:

145 HALLIE JACKSON REPORTS:

80 — BLUE BLOODS:

49 YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

197 LEAD WITH JAKE TAPPER:

173 DEADLINE:WHITE HOUSE:

124 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

33 BLUE BLOODS:

40 FIVE, THE:

443 SITUATION ROOM:

168 — SPICER & CO:

26 NEWSNATION: RUSH HOUR:

22 SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

320 SITUATION ROOM:

180 BEAT W/ARI MELBER:

107 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

19 NEWSNATION: RUSH HOUR:

21 JESSE WATTERS PRIMETIME:

300 ERIN BURNETT OUTFRONT:

178 REIDOUT:

148 ROB SCHMITT TONIGHT:

29 ON BALANCE W/ VITTERT:

7 TUCKER CARLSON TONIGHT:

430 ANDERSON COOPER 360:

188 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

152 ERIC BOLLING THE BALANCE:

17 NEWSNATION PRIME:

6 HANNITY:

342 CNN TONIGHT:

164 RACHEL MADDOW SHOW:

221 PRIME NEWS:

12 DAN ABRAMS LIVE:

13 INGRAHAM ANGLE, THE:

268 DON LEMON TONIGHT:

120 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

140 GREG KELLY REPORTS:

11 BANFIELD:

22 GUTFELD!:

303 DON LEMON TONIGHT:

94 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

99 ROB SCHMITT TONIGHT:

5 NEWSNATION PRIME:

12

