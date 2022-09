On Labor Day, MSNBC aired a Peacock original Civil War documentary during much of prime time, which saw the network’s ratings halve from earlier hours.

The Beat With Ari Melber maintained a solid audience from 6 to 7 p.m. with 1.1 million total viewers. However, from 8 to 10 p.m. the network’s viewership dropped to an average of 565,000 while the documentary aired.

Tucker Carlson, meanwhile, managed to still rake in 2.02 million total viewers at 8 p.m.

Overall, MSNBC still managed to come in second for the day with 608,000 total average viewers, just beating CNN’s 556,000.

Fox News led the day with 1.46 million total viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

687 NEW DAY SPECIAL:

330 MORNING JOE-SPC:

554 RETURN: TRUMP?S BIG 2024:

18 EARLY MORNING:

14 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1009 NEW DAY SPECIAL:

399 — WAKE UP AMERICA:

78 MORNING IN AMERICA:

56 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1515 NEW DAY SPECIAL:

466 MSNBC REPORTS- LIVE:

668 — — 9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1709 CNN NEWSROOM SPCL:

616 MSNBC REPORTS- LIVE:

733 NATIONAL REPORT:

187 — 10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1777 CNN NEWSROOM SPCL:

775 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

755 — BLUE BLOODS:

88 11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1747 AT THIS HOUR SPCL:

712 MSNBC REPORTS- LIVE:

650 — BLUE BLOODS:

159 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

1835 INSIDE POLITICS SPECIAL:

785 ANDREA MITCHELL REPORTS:

693 JOHN BACHMAN NOW:

153 BLUE BLOODS:

251 1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1558 CNN NEWSROOM SPCL:

742 MSNBC REPORTS- LIVE:

692 — BLUE BLOODS:

281 2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1383 CNN NEWSROOM SPCL:

666 MSNBC REPORTS- LIVE:

679 AMERICAN AGENDA:

175 BLUE BLOODS:

335 3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1405 CNN NEWSROOM SPCL:

623 MSNBC REPORTS- LIVE:

571 — BLUE BLOODS:

334 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

1360 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

800 REIDOUT SPECIAL:

801 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

209 BLUE BLOODS:

360 5p FIVE, THE SPCL:

2293 SITUATION ROOM SPCL:

785 — SPICER & CO:

247 NEWSNATION: RUSH HOUR:

142 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

1944 SITUATION ROOM SPCL:

614 BEAT W/ ARI MELBER SPEC:

966 PUTIN?S ATROCITIES: HORRO:

190 NEWSNATION: RUSH HOUR:

53 7p JESSE WATTERS SPECIAL:

2073 ERIN BURNETT OUTFRNT SPCL:

652 BEAT W/ARI MELBER:

1083 FBI: ABUSE OF POWER:

204 ON BALANCE W/ VITTERT:

23 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

2025 ANDERSON COOPER SPECIAL:

779 CIVIL WAR:

565 ERIC BOLLING THE BALANCE:

216 NEWSNATION PRIME:

43 9p HANNITY SPECIAL:

1562 CNN SPECIAL REPORT:

523 — PRIME NEWS:

139 DAN ABRAMS LIVE:

54 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

1504 CNN FILMS:

320 — GREG KELLY REPORTS:

158 BANFIELD:

41 11p GUTFELD SPECIAL:

1505 — DIAMOND HANDS: WALLSTBTS:

236 FBI: ABUSE OF POWER:

111 NEWSNATION PRIME:

23

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

120 NEW DAY SPECIAL:

41 MORNING JOE-SPC:

52 RETURN: TRUMP?S BIG 2024:

0 EARLY MORNING:

5 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

165 NEW DAY SPECIAL:

60 — WAKE UP AMERICA:

2 MORNING IN AMERICA:

10 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

214 NEW DAY SPECIAL:

68 MSNBC REPORTS- LIVE:

52 — — 9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

247 CNN NEWSROOM SPCL:

107 MSNBC REPORTS- LIVE:

70 NATIONAL REPORT:

14 — 10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

246 CNN NEWSROOM SPCL:

143 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

87 — BLUE BLOODS:

9 11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

301 AT THIS HOUR SPCL:

138 MSNBC REPORTS- LIVE:

66 — BLUE BLOODS:

18 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

340 INSIDE POLITICS SPECIAL:

139 ANDREA MITCHELL REPORTS:

82 JOHN BACHMAN NOW:

8 BLUE BLOODS:

43 1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

245 CNN NEWSROOM SPCL:

143 MSNBC REPORTS- LIVE:

73 — BLUE BLOODS:

45 2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

217 CNN NEWSROOM SPCL:

132 MSNBC REPORTS- LIVE:

54 AMERICAN AGENDA:

23 BLUE BLOODS:

45 3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

223 CNN NEWSROOM SPCL:

105 MSNBC REPORTS- LIVE:

46 — BLUE BLOODS:

40 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

227 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

128 REIDOUT SPECIAL:

90 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

20 BLUE BLOODS:

50 5p FIVE, THE SPCL:

370 SITUATION ROOM SPCL:

116 — SPICER & CO:

26 NEWSNATION: RUSH HOUR:

19 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

270 SITUATION ROOM SPCL:

132 BEAT W/ ARI MELBER SPEC:

79 PUTIN?S ATROCITIES: HORRO:

27 NEWSNATION: RUSH HOUR:

8 7p JESSE WATTERS SPECIAL:

281 ERIN BURNETT OUTFRNT SPCL:

149 BEAT W/ARI MELBER:

76 FBI: ABUSE OF POWER:

22 ON BALANCE W/ VITTERT:

3 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

264 ANDERSON COOPER SPECIAL:

142 CIVIL WAR:

53 ERIC BOLLING THE BALANCE:

37 NEWSNATION PRIME:

9 9p HANNITY SPECIAL:

166 CNN SPECIAL REPORT:

95 — PRIME NEWS:

21 DAN ABRAMS LIVE:

1 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

196 CNN FILMS:

61 — GREG KELLY REPORTS:

17 BANFIELD:

1 11p GUTFELD SPECIAL:

228 — DIAMOND HANDS: WALLSTBTS:

38 FBI: ABUSE OF POWER:

13 NEWSNATION PRIME:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 556,000

Fox News: 1.46 million

MSNBC: 608,000

25-54 Demo:

CNN: 100,000

Fox News: 225,000

MSNBC: 59,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 490,000

Fox News: 1.70 million

MSNBC: 565,000

25-54 Demo:

CNN: 90,000

Fox News: 208,000

MSNBC: 53,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

