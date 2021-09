Cable News Ratings Monday, September 6: Fox News Beats CNN and MSNBC Combined on Labor Day

Fox News beat CNN and MSNBC combined in the ratings on Labor Day Monday. (Given the holiday weekend, the Nielsen numbers this week will be delayed by a day. We apologize on behalf of the ratings gods for the delay.)

Now for the numbers…

In the total day numbers, Fox took first place with 1.35 million viewers, followed by 567,000 for MSNBC and 551,000 for CNN.

Fox similarly beat both combined in the demo overall, with 186,000 25-54 viewers to CNN’s 114,000 and MSNBC’s 56,000.

At 5 pm, a special Labor Day edition of The Five (1.76 million) beat CNN (671,000) and MSNBC (averaging 928,000 from 4-6) overall.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

791 NEW DAY SPECIAL:

343 MEET THE PRESS:

243 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

28 — 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1078 NEW DAY SPECIAL:

408 MORNING JOE-SPC:

436 WAKE UP AMERICA:

120 — 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1547 NEW DAY SPECIAL:

555 — — — 9a FOX NEWS LIVE:

1679 CNN NEWSROOM SPCL:

725 MSNBC REPORTS- LIVE:

611 NATIONAL REPORT:

168 — 10a FOX NEWS LIVE:

1624 CNN NEWSROOM SPCL:

740 HALLIE JACKSON REPORTS:

652 — — 11a FOX NEWS LIVE:

1576 AT THIS HOUR SPCL:

719 MSNBC REPORTS- LIVE:

573 — — 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

1576 INSIDE POLITICS SPECIAL:

643 MSNBC REPORTS- LIVE:

612 JOHN BACHMAN NOW:

151 — 1p FOX NEWS LIVE:

1439 CNN NEWSROOM SPCL:

667 MSNBC REPORTS- LIVE:

581 — — 2p FOX NEWS LIVE:

1235 CNN NEWSROOM SPCL:

735 MSNBC REPORTS- LIVE:

543 AMERICAN AGENDA:

184 — 3p FOX NEWS LIVE:

1243 CNN NEWSROOM SPCL:

640 MSNBC REPORTS- LIVE:

572 — — 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

1184 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

681 DEADLINE: WH SPECIAL:

928 ERIC BOLLING THE BALANCE:

216 — 5p FIVE, THE SPCL:

1761 SITUATION ROOM SPCL:

671 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

256 — 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

1705 SITUATION ROOM SPCL:

589 MSNBC REPORTS- LIVE:

799 SPICER & CO:

274 NEWSNATION: RUSH HOUR:

115 7p FOX NEWS PRIMETIME SPCL:

1643 ERIN BURNETT OUTFRNT SPCL:

558 MSNBC REPORTS- LIVE:

693 GREG KELLY REPORTS:

300 DONLON REPORT, THE:

57 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

2099 ANDERSON COOPER SPECIAL:

791 DEADLINE: WH SPECIAL:

774 STINCHFIELD:

258 ON BALANCE W/ VITTERT:

24 9p HANNITY SPECIAL:

1531 CNN FILMS PRESENTS:

445 — CORTES & PELLEGRINO:

191 NEWSNATION PRIME:

42 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

1556 — PROMISED LAND:

508 ROB SCHMITT TONIGHT:

133 BANFIELD:

29 11p GUTFELD SPECIAL:

1156 DON LEMON SPECIAL:

341 MSNBC REPORTS- LIVE:

431 GREG KELLY REPORTS:

148 —

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

86 NEW DAY SPECIAL:

46 MEET THE PRESS:

34 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

4 — 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

117 NEW DAY SPECIAL:

61 MORNING JOE-SPC:

40 WAKE UP AMERICA:

8 — 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

184 NEW DAY SPECIAL:

92 — — — 9a FOX NEWS LIVE:

209 CNN NEWSROOM SPCL:

166 MSNBC REPORTS- LIVE:

50 NATIONAL REPORT:

15 — 10a FOX NEWS LIVE:

210 CNN NEWSROOM SPCL:

179 HALLIE JACKSON REPORTS:

62 — — 11a FOX NEWS LIVE:

223 AT THIS HOUR SPCL:

193 MSNBC REPORTS- LIVE:

51 — — 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

211 INSIDE POLITICS SPECIAL:

125 MSNBC REPORTS- LIVE:

55 JOHN BACHMAN NOW:

27 — 1p FOX NEWS LIVE:

239 CNN NEWSROOM SPCL:

111 MSNBC REPORTS- LIVE:

69 — — 2p FOX NEWS LIVE:

174 CNN NEWSROOM SPCL:

129 MSNBC REPORTS- LIVE:

85 AMERICAN AGENDA:

40 — 3p FOX NEWS LIVE:

181 CNN NEWSROOM SPCL:

99 MSNBC REPORTS- LIVE:

80 — — 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

181 LEAD W/ JAKE TAPPER SPCL:

112 DEADLINE: WH SPECIAL:

89 ERIC BOLLING THE BALANCE:

42 — 5p FIVE, THE SPCL:

193 SITUATION ROOM SPCL:

133 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

58 — 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

197 SITUATION ROOM SPCL:

142 MSNBC REPORTS- LIVE:

90 SPICER & CO:

54 NEWSNATION: RUSH HOUR:

18 7p FOX NEWS PRIMETIME SPCL:

216 ERIN BURNETT OUTFRNT SPCL:

98 MSNBC REPORTS- LIVE:

58 GREG KELLY REPORTS:

56 DONLON REPORT, THE:

7 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

293 ANDERSON COOPER SPECIAL:

164 DEADLINE: WH SPECIAL:

55 STINCHFIELD:

58 ON BALANCE W/ VITTERT:

3 9p HANNITY SPECIAL:

213 CNN FILMS PRESENTS:

114 — CORTES & PELLEGRINO:

53 NEWSNATION PRIME:

3 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

219 — PROMISED LAND:

56 ROB SCHMITT TONIGHT:

16 BANFIELD:

5 11p GUTFELD SPECIAL:

179 DON LEMON SPECIAL:

101 MSNBC REPORTS- LIVE:

45 GREG KELLY REPORTS:

29 —

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

Fox News: 1.35 mil

MSNBC: 567,000

CNN: 551,000

25-54 Demo:

Fox News: 186,000

CNN: 114,000

MSNBC: 56,000

Here are the prime time averages— encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

Fox News: 1.73 million

MSNBC: 686,000

CNN: 560,000

25-54 Demo:

Fox News: 242,000

CNN: 131,000

MSNBC: 55,000

