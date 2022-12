Cable News Ratings Thursday December 15: Nicolle Wallace Leads MSNBC, Beats Prime Time

MSNBC’s Nicolle Wallace topped her network on Thursday, scoring wins over her prime time colleagues.

Wallace averaged 1.35 million total viewers between 4 and 6 p.m. Ari Melber came in second place with 1.32 million total viewers.

Lawrence O’Donnell rounded out the top three on the network with 1.30 million total viewers.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

993 CNN THIS MORNING:

271 MORNING JOE:

892 DICK MORRIS DEMOCRACY:

10 EARLY MORNING:

17 7a FOX AND FRIENDS:

1248 CNN THIS MORNING:

345 — WAKE UP AMERICA:

89 MORNING IN AMERICA:

35 8a FOX AND FRIENDS:

1568 CNN THIS MORNING:

469 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1722 CNN NEWSROOM:

556 MORNING JOE:

876 NATIONAL REPORT:

146 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1697 CNN NEWSROOM:

614 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

594 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

21 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1643 AT THIS HOUR:

575 MSNBC REPORTS- LIVE:

629 — — 12p OUTNUMBERED:

1699 INSIDE POLITICS:

621 ANDREA MITCHELL REPORTS:

632 JOHN BACHMAN NOW:

136 BLUE BLOODS:

77 1p AMERICA REPORTS:

1343 CNN NEWSROOM:

663 CHRIS JANSING REPORTS:

671 — BLUE BLOODS:

164 2p AMERICA REPORTS:

1317 CNN NEWSROOM:

624 KATY TUR REPORTS:

773 AMERICAN AGENDA:

121 BLUE BLOODS:

213 3p STORY, THE:

1293 CNN NEWSROOM:

669 HALLIE JACKSON REPORTS:

791 — BLUE BLOODS:

256 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1396 LEAD WITH JAKE TAPPER:

661 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1355 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

184 BLUE BLOODS:

278 5p FIVE, THE:

3253 LEAD WITH JAKE TAPPER:

687 — SPICER & CO:

194 NEWSNATION: RUSH HOUR:

132 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2439 SITUATION ROOM:

658 BEAT W/ARI MELBER:

1323 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

169 NEWSNATION: RUSH HOUR:

56 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2712 ERIN BURNETT OUTFRONT:

700 REIDOUT:

1098 ROB SCHMITT TONIGHT:

202 ON BALANCE W/ VITTERT:

54 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2970 ANDERSON COOPER 360:

656 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1241 ERIC BOLLING THE BALANCE:

170 CUOMO:

113 9p HANNITY:

2310 ANDERSON COOPER 360:

561 ALEX WAGNER TONIGHT:

1185 PRIME NEWS:

139 DAN ABRAMS LIVE:

97 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1914 CNN TONIGHT SPCL:

461 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1302 GREG KELLY REPORTS:

187 BANFIELD:

115 11p GUTFELD!:

1940 CNN TONIGHT:

246 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

779 ROB SCHMITT TONIGHT:

77 CUOMO:

74

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

149 CNN THIS MORNING:

62 MORNING JOE:

99 DICK MORRIS DEMOCRACY:

2 EARLY MORNING:

6 7a FOX AND FRIENDS:

146 CNN THIS MORNING:

80 — WAKE UP AMERICA:

12 MORNING IN AMERICA:

8 8a FOX AND FRIENDS:

205 CNN THIS MORNING:

108 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

210 CNN NEWSROOM:

99 MORNING JOE:

86 NATIONAL REPORT:

9 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

195 CNN NEWSROOM:

105 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

62 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

235 AT THIS HOUR:

111 MSNBC REPORTS- LIVE:

59 — — 12p OUTNUMBERED:

257 INSIDE POLITICS:

125 ANDREA MITCHELL REPORTS:

67 JOHN BACHMAN NOW:

9 BLUE BLOODS:

5 1p AMERICA REPORTS:

187 CNN NEWSROOM:

123 CHRIS JANSING REPORTS:

63 — BLUE BLOODS:

15 2p AMERICA REPORTS:

167 CNN NEWSROOM:

95 KATY TUR REPORTS:

81 AMERICAN AGENDA:

10 BLUE BLOODS:

18 3p STORY, THE:

159 CNN NEWSROOM:

99 HALLIE JACKSON REPORTS:

84 — BLUE BLOODS:

32 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

145 LEAD WITH JAKE TAPPER:

94 DEADLINE:WHITE HOUSE:

119 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

10 BLUE BLOODS:

24 5p FIVE, THE:

335 LEAD WITH JAKE TAPPER:

107 — SPICER & CO:

12 NEWSNATION: RUSH HOUR:

10 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

277 SITUATION ROOM:

112 BEAT W/ARI MELBER:

130 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

9 NEWSNATION: RUSH HOUR:

9 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

256 ERIN BURNETT OUTFRONT:

145 REIDOUT:

112 ROB SCHMITT TONIGHT:

9 ON BALANCE W/ VITTERT:

6 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

339 ANDERSON COOPER 360:

136 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

106 ERIC BOLLING THE BALANCE:

9 CUOMO:

8 9p HANNITY:

271 ANDERSON COOPER 360:

134 ALEX WAGNER TONIGHT:

108 PRIME NEWS:

12 DAN ABRAMS LIVE:

16 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

227 CNN TONIGHT SPCL:

79 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

89 GREG KELLY REPORTS:

11 BANFIELD:

41 11p GUTFELD!:

241 CNN TONIGHT:

50 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

86 ROB SCHMITT TONIGHT:

7 CUOMO:

34

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 508,000

Fox News: 1.70 million

MSNBC: 887,000

25-54 Demo:

CNN: 94,000

Fox News: 210,000

MSNBC: 88,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 559,000

Fox News: 2.40 million

MSNBC: 1.24 million

25-54 Demo:

CNN: 116,000

Fox News: 279,000

MSNBC: 101,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

