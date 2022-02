Wolf Blitzer’s iconic CNN show The Situation Room beat MSNBC’s Ari Melber in the advertiser-coveted 25-54 age demographic on Thursday.

Blitzer at 6 p.m. drew 117,000 viewers in the demo, besting the 95,000 drawn by The Beat. Melber still won in total viewers, nearly doubling Blitzer with 1.09 million to CNN’s 578,000.

Special Report with Bret Baier, Fox’s 6 p.m. show, beat both MSNBC and CNN by a mile, drawing 2.71 million total viewers and 508,000 in the demo.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

938 NEW DAY:

298 MORNING JOE:

755 DICK MORRIS DEMOCRACY:

23 ELEMENTARY:

45 7a FOX AND FRIENDS:

1321 NEW DAY:

363 — WAKE UP AMERICA:

93 MORNING IN AMERICA:

18 8a FOX AND FRIENDS:

1652 NEW DAY:

441 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1756 CNN NEWSROOM:

482 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

723 NATIONAL REPORT:

187 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1811 CNN NEWSROOM:

630 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

681 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

80 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1756 AT THIS HOUR:

546 CRAIG MELVIN REPORTS:

651 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

150 12p OUTNUMBERED:

1905 INSIDE POLITICS:

613 ANDREA MITCHELL REPORTS:

732 JOHN BACHMAN NOW:

169 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

203 1p AMERICA REPORTS:

1654 CNN NEWSROOM:

627 — — BLUE BLOODS:

124 2p AMERICA REPORTS:

1611 CNN NEWSROOM:

634 KATY TUR REPORTS:

744 AMERICAN AGENDA:

169 BLUE BLOODS:

209 3p STORY, THE:

1653 CNN NEWSROOM:

690 HALLIE JACKSON REPORTS:

840 — BLUE BLOODS:

300 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1683 LEAD WITH JAKE TAPPER:

664 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1256 ERIC BOLLING THE BALANCE:

253 BLUE BLOODS:

375 5p FIVE, THE:

3722 LEAD WITH JAKE TAPPER:

655 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

232 NEWSNATION: RUSH HOUR:

147 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2714 SITUATION ROOM:

578 BEAT W/ARI MELBER:

1097 SPICER & CO:

249 DONLON REPORT, THE:

55 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3169 ERIN BURNETT OUTFRONT:

579 REIDOUT:

1124 GREG KELLY REPORTS:

351 ON BALANCE W/ VITTERT:

54 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3642 ANDERSON COOPER 360:

647 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1360 STINCHFIELD:

229 DAN ABRAMS LIVE:

72 9p HANNITY:

3104 ANDERSON COOPER 360:

540 RACHEL MADDOW SHOW:

2208 PRIME NEWS:

146 NEWSNATION PRIME:

55 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2370 DON LEMON TONIGHT:

489 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1331 ROB SCHMITT TONIGHT:

150 BANFIELD:

40 11p GUTFELD!:

2107 DON LEMON TONIGHT:

376 11TH HOUR:

794 GREG KELLY REPORTS:

87 ON BALANCE W/ VITTERT:

29

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

147 NEW DAY:

56 MORNING JOE:

90 DICK MORRIS DEMOCRACY:

0 ELEMENTARY:

20 7a FOX AND FRIENDS:

199 NEW DAY:

57 — WAKE UP AMERICA:

10 MORNING IN AMERICA:

2 8a FOX AND FRIENDS:

232 NEW DAY:

75 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

237 CNN NEWSROOM:

78 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

62 NATIONAL REPORT:

35 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

230 CNN NEWSROOM:

116 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

58 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

8 11a FAULKNER FOCUS, THE:

239 AT THIS HOUR:

100 CRAIG MELVIN REPORTS:

68 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

16 12p OUTNUMBERED:

285 INSIDE POLITICS:

129 ANDREA MITCHELL REPORTS:

69 JOHN BACHMAN NOW:

31 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

23 1p AMERICA REPORTS:

275 CNN NEWSROOM:

127 — — BLUE BLOODS:

16 2p AMERICA REPORTS:

340 CNN NEWSROOM:

127 KATY TUR REPORTS:

56 AMERICAN AGENDA:

24 BLUE BLOODS:

23 3p STORY, THE:

314 CNN NEWSROOM:

144 HALLIE JACKSON REPORTS:

78 — BLUE BLOODS:

41 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

314 LEAD WITH JAKE TAPPER:

135 DEADLINE:WHITE HOUSE:

89 ERIC BOLLING THE BALANCE:

12 BLUE BLOODS:

54 5p FIVE, THE:

584 LEAD WITH JAKE TAPPER:

149 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

12 NEWSNATION: RUSH HOUR:

17 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

508 SITUATION ROOM:

117 BEAT W/ARI MELBER:

95 SPICER & CO:

13 DONLON REPORT, THE:

0 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

504 ERIN BURNETT OUTFRONT:

147 REIDOUT:

132 GREG KELLY REPORTS:

39 ON BALANCE W/ VITTERT:

11 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

592 ANDERSON COOPER 360:

140 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

156 STINCHFIELD:

40 DAN ABRAMS LIVE:

9 9p HANNITY:

468 ANDERSON COOPER 360:

124 RACHEL MADDOW SHOW:

231 PRIME NEWS:

26 NEWSNATION PRIME:

7 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

373 DON LEMON TONIGHT:

114 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

130 ROB SCHMITT TONIGHT:

19 BANFIELD:

4 11p GUTFELD!:

323 DON LEMON TONIGHT:

83 11TH HOUR:

100 GREG KELLY REPORTS:

4 ON BALANCE W/ VITTERT:

2

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 504,000

Fox: 1.93 million

MSNBC: 914,000

25-54 Demo:

CNN: 103,000

Fox News: 313,000

MSNBC: 92,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 558,000

Fox News: 3.03 million

MSNBC: 1.63 million

25-54 Demo:

CNN: 126,000

Fox News: 478,000

MSNBC: 172,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com