Cable News Ratings Thursday June 24: Wolf Blitzer Beats Bret Baier in Demo

By Mediaite StaffJun 24th, 2022, 5:12 pm
 

Wolf Blitzer

CNN’s Wolf Blitzer beat Fox’s Bret Baier in the advertiser coveted 25-54 age demographic on Thursday night, as both shows covered the Jan. 6 House select committee investigating the riot at the U.S. Capitol.

Fox News, long the cable news ratings king, has struggled to attract an audience during the Jan. 6 hearings, which have led to a surge in viewers for MSNBC and CNN.

The hearings aired from 3 p.m. until after 5 p.m. on Thursday. Blitzer’s coverage in the aftermath drew a sizable 306,000 demo viewers, while Baier on Fox drew 282,000. MSNBC’s Ari Melber placed third in the demo with 219,000 viewers.

The rankings were shuffled when it came to total viewers. Baier placed first with 2.22 million viewers, and Melber was not far behind with 2.02 million viewers.

Blitzer trailed considerably behind both Baier and Melber overall, drawing 1.28 million.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1037		 NEW DAY:
242		 MORNING JOE:
805		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
9		 ELEMENTARY:
33
7a FOX AND FRIENDS:
1294		 NEW DAY:
373		 WAKE UP AMERICA:
68		 MORNING IN AMERICA:
22
8a FOX AND FRIENDS:
1533		 NEW DAY:
485
9a AMERICAS NEWSROOM:
1531		 CNN NEWSROOM:
506		 MORNING JOE:
972		 NATIONAL REPORT:
139
10a AMERICAS NEWSROOM:
1578		 CNN NEWSROOM:
585		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
776		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
97
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1698		 AT THIS HOUR:
631		 MSNBC REPORTS- LIVE:
800		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
155
12p OUTNUMBERED:
1765		 INSIDE POLITICS:
812		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
1355		 JOHN BACHMAN NOW:
154		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
181
1p AMERICA REPORTS:
1548		 ATTACK ON DEMOCRACY:
1342		 JANUARY 6TH HEARINGS:
1426		 BLUE BLOODS:
121
2p AMERICA REPORTS:
1331		 JANUARY 6TH HEARINGS:
1667		 AMERICAN AGENDA:
165		 BLUE BLOODS:
157
3p JANUARY 6TH HEARING:
747		 ATTACK ON DEMOCRACY:
2428		 JANUARY 6TH HEARINGS:
3220		 BLUE BLOODS:
236
4p JANUARY 6TH HEARING:
718		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
328		 BLUE BLOODS:
299
5p FIVE, THE:
2764		 SPICER & CO:
260		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
129
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2220		 SITUATION ROOM:
1289		 BEAT W/ARI MELBER:
2023		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
278		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
53
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2674		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
1017		 REIDOUT:
1730		 ROB SCHMITT TONIGHT:
249		 ON BALANCE W/ VITTERT:
19
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3185		 ANDERSON COOPER 360:
915		 JANUARY 6TH HEARINGS:
2523		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
212		 NEWSNATION PRIME:
40
9p HANNITY:
2690		 ANDERSON COOPER 360:
898		 JANUARY 6TH HEARINGS:
2724		 PRIME NEWS:
165		 DAN ABRAMS LIVE:
49
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2284		 DON LEMON TONIGHT:
873		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1839		 GREG KELLY REPORTS:
173		 BANFIELD:
50
11p GUTFELD!:
2166		 DON LEMON TONIGHT:
641		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1128		 ROB SCHMITT TONIGHT:
86		 NN PRIME: SPECIAL REPORT:
31

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
168		 NEW DAY:
36		 MORNING JOE:
89		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
3		 ELEMENTARY:
4
7a FOX AND FRIENDS:
224		 NEW DAY:
71		 WAKE UP AMERICA:
9		 MORNING IN AMERICA:
3
8a FOX AND FRIENDS:
251		 NEW DAY:
79
9a AMERICAS NEWSROOM:
211		 CNN NEWSROOM:
92		 MORNING JOE:
113		 NATIONAL REPORT:
12
10a AMERICAS NEWSROOM:
199		 CNN NEWSROOM:
101		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
92		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
10
11a FAULKNER FOCUS, THE:
177		 AT THIS HOUR:
115		 MSNBC REPORTS- LIVE:
98		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
20
12p OUTNUMBERED:
203		 INSIDE POLITICS:
164		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
147		 JOHN BACHMAN NOW:
24		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
20
1p AMERICA REPORTS:
197		 ATTACK ON DEMOCRACY:
230		 JANUARY 6TH HEARINGS:
168		 BLUE BLOODS:
11
2p AMERICA REPORTS:
179		 JANUARY 6TH HEARINGS:
178		 AMERICAN AGENDA:
28		 BLUE BLOODS:
20
3p JANUARY 6TH HEARING:
101		 ATTACK ON DEMOCRACY:
441		 JANUARY 6TH HEARINGS:
367		 BLUE BLOODS:
37
4p JANUARY 6TH HEARING:
81		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
47		 BLUE BLOODS:
49
5p FIVE, THE:
378		 SPICER & CO:
32		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
14
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
282		 SITUATION ROOM:
306		 BEAT W/ARI MELBER:
219		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
37		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
12
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
313		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
224		 REIDOUT:
206		 ROB SCHMITT TONIGHT:
43		 ON BALANCE W/ VITTERT:
2
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
493		 ANDERSON COOPER 360:
211		 JANUARY 6TH HEARINGS:
330		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
27		 NEWSNATION PRIME:
5
9p HANNITY:
387		 ANDERSON COOPER 360:
194		 JANUARY 6TH HEARINGS:
311		 PRIME NEWS:
27		 DAN ABRAMS LIVE:
12
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
390		 DON LEMON TONIGHT:
193		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
160		 GREG KELLY REPORTS:
25		 BANFIELD:
8
11p GUTFELD!:
414		 DON LEMON TONIGHT:
174		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
108		 ROB SCHMITT TONIGHT:
9		 NN PRIME: SPECIAL REPORT:
4

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 956,000

Fox News: 1.68 million

MSNBC: 1.56 million

25-54 Demo:

CNN: 188,000

Fox News: 247,000

MSNBC: 175,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 895,000

Fox News: 2.72 million

MSNBC: 2.36 million

25-54 Demo:

CNN: 199,000

Fox News: 423,000

MSNBC: 267,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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