Fox News host Sean Hannity drew big numbers in the advertiser-coveted 25-54 age demographic on Thursday, dethroning regular demo king Tucker Carlson and beating the rest of cable news.

Hannity — which featured an interview with former President Donald Trump — drew a massive 720,000 viewers in the demo, pulling ahead of Carlson’s 651,000 in the demo.

As for total viewers, Hannity pulled in 3.57 million, placing ahead of Tucker Carlson Tonight but behind The Five, which came in first in all of cable news with 3.91 million viewers.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1132 NEW DAY:

441 MORNING JOE:

853 DICK MORRIS DEMOCRACY:

18 ELEMENTARY:

18 7a FOX AND FRIENDS:

1555 NEW DAY:

570 — WAKE UP AMERICA:

112 MORNING IN AMERICA:

30 8a FOX AND FRIENDS:

1866 NEW DAY:

774 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1992 CNN NEWSROOM:

930 MSNBC REPORTS- LIVE:

731 NATIONAL REPORT:

192 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1927 CNN NEWSROOM:

1016 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

631 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

81 11a FAULKNER FOCUS, THE:

2078 AT THIS HOUR:

1004 CRAIG MELVIN REPORTS:

678 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

137 12p OUTNUMBERED:

2127 INSIDE POLITICS:

1040 ANDREA MITCHELL REPORTS:

770 JOHN BACHMAN NOW:

175 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

237 1p AMERICA REPORTS:

2143 CNN NEWSROOM:

1034 MTP DAILY:

849 — BLUE BLOODS:

199 2p AMERICA REPORTS:

2062 CNN NEWSROOM:

1049 KATY TUR REPORTS:

739 AMERICAN AGENDA:

159 BLUE BLOODS:

272 3p STORY, THE:

2016 CNN NEWSROOM:

999 HALLIE JACKSON REPORTS:

808 — BLUE BLOODS:

373 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

2066 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1126 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1224 ERIC BOLLING THE BALANCE:

249 BLUE BLOODS:

373 5p FIVE, THE:

3912 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1106 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

217 NEWSNATION: RUSH HOUR:

174 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

3014 SITUATION ROOM:

1030 BEAT W/ARI MELBER:

1177 SPICER & CO:

240 DONLON REPORT, THE:

76 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3160 ERIN BURNETT OUTFRONT:

1031 REIDOUT:

1088 GREG KELLY REPORTS:

322 ON BALANCE W/ VITTERT:

44 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3571 ANDERSON COOPER 360:

1299 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1316 STINCHFIELD:

199 NEWSNATION PRIME:

60 9p HANNITY:

3791 ANDERSON COOPER 360:

1214 RACHEL MADDOW SHOW:

1609 PRIME NEWS:

139 DAN ABRAMS LIVE:

75 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2792 DON LEMON TONIGHT:

1047 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1476 ROB SCHMITT TONIGHT:

128 BANFIELD:

62 11p FOX NEWS LIVE:

1647 DON LEMON TONIGHT:

729 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1046 GREG KELLY REPORTS:

112 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

24

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

265 NEW DAY:

112 MORNING JOE:

102 DICK MORRIS DEMOCRACY:

2 ELEMENTARY:

1 7a FOX AND FRIENDS:

365 NEW DAY:

145 — WAKE UP AMERICA:

10 MORNING IN AMERICA:

1 8a FOX AND FRIENDS:

360 NEW DAY:

186 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

352 CNN NEWSROOM:

230 MSNBC REPORTS- LIVE:

80 NATIONAL REPORT:

21 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

370 CNN NEWSROOM:

277 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

82 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

10 11a FAULKNER FOCUS, THE:

391 AT THIS HOUR:

252 CRAIG MELVIN REPORTS:

82 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

22 12p OUTNUMBERED:

413 INSIDE POLITICS:

241 ANDREA MITCHELL REPORTS:

100 JOHN BACHMAN NOW:

44 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

28 1p AMERICA REPORTS:

464 CNN NEWSROOM:

243 MTP DAILY:

114 — BLUE BLOODS:

27 2p AMERICA REPORTS:

446 CNN NEWSROOM:

259 KATY TUR REPORTS:

85 AMERICAN AGENDA:

31 BLUE BLOODS:

40 3p STORY, THE:

401 CNN NEWSROOM:

237 HALLIE JACKSON REPORTS:

99 — BLUE BLOODS:

54 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

396 LEAD WITH JAKE TAPPER:

228 DEADLINE:WHITE HOUSE:

143 ERIC BOLLING THE BALANCE:

36 BLUE BLOODS:

55 5p FIVE, THE:

659 LEAD WITH JAKE TAPPER:

211 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

15 NEWSNATION: RUSH HOUR:

22 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

547 SITUATION ROOM:

272 BEAT W/ARI MELBER:

171 SPICER & CO:

13 DONLON REPORT, THE:

16 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

550 ERIN BURNETT OUTFRONT:

313 REIDOUT:

186 GREG KELLY REPORTS:

34 ON BALANCE W/ VITTERT:

5 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

651 ANDERSON COOPER 360:

372 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

214 STINCHFIELD:

28 NEWSNATION PRIME:

12 9p HANNITY:

720 ANDERSON COOPER 360:

379 RACHEL MADDOW SHOW:

223 PRIME NEWS:

18 DAN ABRAMS LIVE:

10 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

516 DON LEMON TONIGHT:

356 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

202 ROB SCHMITT TONIGHT:

16 BANFIELD:

8 11p FOX NEWS LIVE:

363 DON LEMON TONIGHT:

232 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

175 GREG KELLY REPORTS:

6 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

1

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 Demo.

Total viewers:

CNN: 898,000

Fox: 2.15 million

MSNBC: 922,000

25-54 Demo:

CNN: 237,000

Fox News: 416,000

MSNBC: 127,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.18 million

Fox News: 3.38 million

MSNBC: 1.46 million

25-54 Demo:

CNN: 369,000

Fox News: 629,000

MSNBC: 213,000

