Fox News host Sean Hannity placed first in the advertiser-coveted 25-54 age demographic on Thursday.

Hannity drew 491,000 viewers in the demo, edging out Tucker Carlson, who placed second with 483,000 viewers.

Despite the strong demo showing, Hannity placed fourth in total viewers, behind Tucker Carlson Tonight, The Five, and Jesse Watters Primetime.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1152 NEW DAY:

494 MORNING JOE:

905 DICK MORRIS DEMOCRACY:

16 ELEMENTARY:

27 7a FOX AND FRIENDS:

1492 NEW DAY:

627 — WAKE UP AMERICA:

103 MORNING IN AMERICA:

7 8a FOX AND FRIENDS:

1828 NEW DAY:

771 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1895 CNN NEWSROOM:

812 MSNBC REPORTS- LIVE:

733 NATIONAL REPORT:

186 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

2002 CNN NEWSROOM:

944 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

601 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

84 11a FAULKNER FOCUS, THE:

2015 AT THIS HOUR:

941 CRAIG MELVIN REPORTS:

614 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

84 12p OUTNUMBERED:

2027 INSIDE POLITICS:

999 ANDREA MITCHELL REPORTS:

715 JOHN BACHMAN NOW:

142 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

166 1p AMERICA REPORTS:

1837 CNN NEWSROOM:

1012 MTP DAILY:

703 — BLUE BLOODS:

129 2p AMERICA REPORTS:

1864 CNN NEWSROOM:

1021 KATY TUR REPORTS:

691 AMERICAN AGENDA:

131 BLUE BLOODS:

171 3p STORY, THE:

1755 CNN NEWSROOM:

1029 HALLIE JACKSON REPORTS:

660 — BLUE BLOODS:

242 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1781 LEAD WITH JAKE TAPPER:

962 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1043 ERIC BOLLING THE BALANCE:

245 BLUE BLOODS:

315 5p FIVE, THE:

3175 LEAD WITH JAKE TAPPER:

823 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

235 NEWSNATION: RUSH HOUR:

137 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2573 SITUATION ROOM:

786 BEAT W/ARI MELBER:

1074 SPICER & CO:

269 DONLON REPORT, THE:

46 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2994 ERIN BURNETT OUTFRONT:

979 REIDOUT:

1082 GREG KELLY REPORTS:

339 ON BALANCE W/ VITTERT:

55 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3289 ANDERSON COOPER 360:

1126 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1251 STINCHFIELD:

233 NEWSNATION PRIME:

51 9p HANNITY:

2955 ANDERSON COOPER 360:

1016 RACHEL MADDOW SHOW:

1471 PRIME NEWS:

122 DAN ABRAMS LIVE:

55 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2403 DON LEMON TONIGHT:

977 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1448 ROB SCHMITT TONIGHT:

129 BANFIELD:

69 11p GUTFELD!:

2097 DON LEMON TONIGHT:

726 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

875 GREG KELLY REPORTS:

125 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

82

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

282 NEW DAY:

109 MORNING JOE:

96 DICK MORRIS DEMOCRACY:

5 ELEMENTARY:

0 7a FOX AND FRIENDS:

336 NEW DAY:

154 — WAKE UP AMERICA:

4 MORNING IN AMERICA:

0 8a FOX AND FRIENDS:

321 NEW DAY:

188 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

287 CNN NEWSROOM:

172 MSNBC REPORTS- LIVE:

74 NATIONAL REPORT:

18 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

300 CNN NEWSROOM:

211 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

60 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

13 11a FAULKNER FOCUS, THE:

356 AT THIS HOUR:

200 CRAIG MELVIN REPORTS:

62 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

9 12p OUTNUMBERED:

353 INSIDE POLITICS:

204 ANDREA MITCHELL REPORTS:

72 JOHN BACHMAN NOW:

26 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

34 1p AMERICA REPORTS:

299 CNN NEWSROOM:

224 MTP DAILY:

77 — BLUE BLOODS:

24 2p AMERICA REPORTS:

283 CNN NEWSROOM:

252 KATY TUR REPORTS:

90 AMERICAN AGENDA:

28 BLUE BLOODS:

24 3p STORY, THE:

281 CNN NEWSROOM:

277 HALLIE JACKSON REPORTS:

75 — BLUE BLOODS:

25 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

282 LEAD WITH JAKE TAPPER:

256 DEADLINE:WHITE HOUSE:

103 ERIC BOLLING THE BALANCE:

29 BLUE BLOODS:

44 5p FIVE, THE:

443 LEAD WITH JAKE TAPPER:

176 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

34 NEWSNATION: RUSH HOUR:

23 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

402 SITUATION ROOM:

203 BEAT W/ARI MELBER:

114 SPICER & CO:

36 DONLON REPORT, THE:

8 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

486 ERIN BURNETT OUTFRONT:

268 REIDOUT:

131 GREG KELLY REPORTS:

35 ON BALANCE W/ VITTERT:

8 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

483 ANDERSON COOPER 360:

283 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

193 STINCHFIELD:

35 NEWSNATION PRIME:

9 9p HANNITY:

491 ANDERSON COOPER 360:

291 RACHEL MADDOW SHOW:

197 PRIME NEWS:

16 DAN ABRAMS LIVE:

9 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

433 DON LEMON TONIGHT:

258 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

156 ROB SCHMITT TONIGHT:

10 BANFIELD:

5 11p GUTFELD!:

384 DON LEMON TONIGHT:

179 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

112 GREG KELLY REPORTS:

8 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

4

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 Demo.

Total viewers:

CNN: 832,000

Fox: 1.98 million

MSNBC: 858,000

25-54 Demo:

CNN: 204,000

Fox News: 335,000

MSNBC: 100,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.04 million

Fox News: 2.88 million

MSNBC: 1.39 million

25-54 Demo:

CNN: 278,000

Fox News: 469,000

MSNBC: 182,000

