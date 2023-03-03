Cable News Ratings Thursday March 2: Murdaugh Verdict Pushes CNN Over 1 Million Viewers During Two Hours — Still Lands in Third

By Mediaite StaffMar 3rd, 2023, 4:32 pm
 

CNN Murdaugh

CNN scored two hours with more than 1 million viewers on Thursday night as the verdict in the highly publicized Murdaugh murder trial came in.

Both Erin Burnett and Anderson Cooper drew in more than 1.1 million total viewers, which brought the total day average for CNN up to 583,000 total viewers — a notable boost for the ratings-beleaguered network.

CNN still landed in third place overall and did not win any prime time hours on Thursday.

Fox News led the day with 1.77 million total day viewers, while MSNBC came in second place with 910,000.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
892		 CNN THIS MORNING:
290		 MORNING JOE:
806		 DICK MORRIS DEMOCRACY:
8		 EARLY MORNING:
6
7a FOX AND FRIENDS:
1235		 CNN THIS MORNING:
430		 WAKE UP AMERICA:
81		 MORNING IN AMERICA:
27
8a FOX AND FRIENDS:
1561		 CNN THIS MORNING:
474
9a AMERICAS NEWSROOM:
1685		 CNN NEWSROOM:
537		 MORNING JOE:
860		 NATIONAL REPORT:
127
10a AMERICAS NEWSROOM:
1525		 CNN NEWSROOM:
605		 MSNBC SPECIAL COVERAGE:
645		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
81
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1476		 AT THIS HOUR:
569		 MSNBC SPECIAL COVERAGE:
627 [11:14 AM-12:25 PM]
12p OUTNUMBERED:
1507		 INSIDE POLITICS:
594		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
569 [12:26 PM-12:59 PM]		 JOHN BACHMAN NOW:
130
1p AMERICA REPORTS:
1439		 CNN NEWSROOM:
607		 CHRIS JANSING REPORTS:
602		 BLUE BLOODS:
138
2p AMERICA REPORTS:
1368		 CNN NEWSROOM:
552		 AMERICAN AGENDA:
115		 BLUE BLOODS:
180
3p STORY, THE:
1566		 CNN NEWSROOM:
635		 KATY TUR REPORTS:
776		 BLUE BLOODS:
235
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1521		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
641		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1365		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
131		 BLUE BLOODS:
284
5p FIVE, THE:
3189		 SITUATION ROOM:
665		 SPICER & CO:
154		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
131
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2358		 SITUATION ROOM:
593		 BEAT W/ARI MELBER:
1296		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
176		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
47
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
3511		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
1130		 REIDOUT:
1373		 ROB SCHMITT TONIGHT:
188		 ON BALANCE W/ VITTERT:
123
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3346		 ANDERSON COOPER 360:
1183		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1515		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
129		 CUOMO:
231
9p HANNITY:
2852		 ANDERSON COOPER 360:
882		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1317		 PRIME NEWS:
90		 DAN ABRAMS LIVE:
160
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2165		 CNN TONIGHT:
619		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1544		 GREG KELLY REPORTS:
129		 BANFIELD:
180
11p GUTFELD!:
1908		 CNN TONIGHT:
383		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
950		 ROB SCHMITT TONIGHT:
117		 CUOMO:
88

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
105		 CNN THIS MORNING:
58		 MORNING JOE:
90		 DICK MORRIS DEMOCRACY:
2		 EARLY MORNING:
2
7a FOX AND FRIENDS:
168		 CNN THIS MORNING:
68		 WAKE UP AMERICA:
10		 MORNING IN AMERICA:
5
8a FOX AND FRIENDS:
200		 CNN THIS MORNING:
90
9a AMERICAS NEWSROOM:
221		 CNN NEWSROOM:
94		 MORNING JOE:
97		 NATIONAL REPORT:
3
10a AMERICAS NEWSROOM:
188		 CNN NEWSROOM:
102		 MSNBC SPECIAL COVERAGE:
78		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
20
11a FAULKNER FOCUS, THE:
185		 AT THIS HOUR:
103		 MSNBC SPECIAL COVERAGE:
74 [11:14 AM-12:25 PM]
12p OUTNUMBERED:
170		 INSIDE POLITICS:
86		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
54 [12:26 PM-12:59 PM]		 JOHN BACHMAN NOW:
7
1p AMERICA REPORTS:
173		 CNN NEWSROOM:
93		 CHRIS JANSING REPORTS:
71		 BLUE BLOODS:
24
2p AMERICA REPORTS:
163		 CNN NEWSROOM:
95		 AMERICAN AGENDA:
7		 BLUE BLOODS:
20
3p STORY, THE:
185		 CNN NEWSROOM:
105		 KATY TUR REPORTS:
100		 BLUE BLOODS:
28
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
205		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
104		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
120		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
7		 BLUE BLOODS:
33
5p FIVE, THE:
362		 SITUATION ROOM:
128		 SPICER & CO:
10		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
23
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
302		 SITUATION ROOM:
127		 BEAT W/ARI MELBER:
141		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
10		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
443		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
243		 REIDOUT:
156		 ROB SCHMITT TONIGHT:
7		 ON BALANCE W/ VITTERT:
44
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
449		 ANDERSON COOPER 360:
191		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
153		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
16		 CUOMO:
49
9p HANNITY:
404		 ANDERSON COOPER 360:
179		 ALEX WAGNER TONIGHT:
145		 PRIME NEWS:
16		 DAN ABRAMS LIVE:
29
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
286		 CNN TONIGHT:
122		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
118		 GREG KELLY REPORTS:
27		 BANFIELD:
40
11p GUTFELD!:
297		 CNN TONIGHT:
79		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
74		 ROB SCHMITT TONIGHT:
36		 CUOMO:
26

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 583,000

Fox News: 1.77 million

MSNBC: 910,000

25-54 Demo:

CNN: 109,000

Fox News: 231,000

MSNBC: 93,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 895,000

Fox News: 2.79 million

MSNBC: 1.46

25-54 Demo:

CNN: 164,000

Fox News: 380,000

MSNBC: 139,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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