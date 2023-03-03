Cable News Ratings Thursday March 2: Murdaugh Verdict Pushes CNN Over 1 Million Viewers During Two Hours — Still Lands in Third
CNN scored two hours with more than 1 million viewers on Thursday night as the verdict in the highly publicized Murdaugh murder trial came in.
Both Erin Burnett and Anderson Cooper drew in more than 1.1 million total viewers, which brought the total day average for CNN up to 583,000 total viewers — a notable boost for the ratings-beleaguered network.
CNN still landed in third place overall and did not win any prime time hours on Thursday.
Fox News led the day with 1.77 million total day viewers, while MSNBC came in second place with 910,000.
Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
892
|CNN THIS MORNING:
290
|MORNING JOE:
806
|DICK MORRIS DEMOCRACY:
8
|EARLY MORNING:
6
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1235
|CNN THIS MORNING:
430
|—
|WAKE UP AMERICA:
81
|MORNING IN AMERICA:
27
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1561
|CNN THIS MORNING:
474
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1685
|CNN NEWSROOM:
537
|MORNING JOE:
860
|NATIONAL REPORT:
127
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1525
|CNN NEWSROOM:
605
|MSNBC SPECIAL COVERAGE:
645
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
81
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1476
|AT THIS HOUR:
569
|MSNBC SPECIAL COVERAGE:
627 [11:14 AM-12:25 PM]
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1507
|INSIDE POLITICS:
594
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
569 [12:26 PM-12:59 PM]
|JOHN BACHMAN NOW:
130
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
1439
|CNN NEWSROOM:
607
|CHRIS JANSING REPORTS:
602
|—
|BLUE BLOODS:
138
|2p
|AMERICA REPORTS:
1368
|CNN NEWSROOM:
552
|—
|AMERICAN AGENDA:
115
|BLUE BLOODS:
180
|3p
|STORY, THE:
1566
|CNN NEWSROOM:
635
|KATY TUR REPORTS:
776
|—
|BLUE BLOODS:
235
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1521
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
641
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1365
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
131
|BLUE BLOODS:
284
|5p
|FIVE, THE:
3189
|SITUATION ROOM:
665
|—
|SPICER & CO:
154
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
131
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2358
|SITUATION ROOM:
593
|BEAT W/ARI MELBER:
1296
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
176
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
47
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
3511
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
1130
|REIDOUT:
1373
|ROB SCHMITT TONIGHT:
188
|ON BALANCE W/ VITTERT:
123
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3346
|ANDERSON COOPER 360:
1183
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1515
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
129
|CUOMO:
231
|9p
|HANNITY:
2852
|ANDERSON COOPER 360:
882
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1317
|PRIME NEWS:
90
|DAN ABRAMS LIVE:
160
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2165
|CNN TONIGHT:
619
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1544
|GREG KELLY REPORTS:
129
|BANFIELD:
180
|11p
|GUTFELD!:
1908
|CNN TONIGHT:
383
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
950
|ROB SCHMITT TONIGHT:
117
|CUOMO:
88
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
105
|CNN THIS MORNING:
58
|MORNING JOE:
90
|DICK MORRIS DEMOCRACY:
2
|EARLY MORNING:
2
|7a
|FOX AND FRIENDS:
168
|CNN THIS MORNING:
68
|—
|WAKE UP AMERICA:
10
|MORNING IN AMERICA:
5
|8a
|FOX AND FRIENDS:
200
|CNN THIS MORNING:
90
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
221
|CNN NEWSROOM:
94
|MORNING JOE:
97
|NATIONAL REPORT:
3
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
188
|CNN NEWSROOM:
102
|MSNBC SPECIAL COVERAGE:
78
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
20
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
185
|AT THIS HOUR:
103
|MSNBC SPECIAL COVERAGE:
74 [11:14 AM-12:25 PM]
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
170
|INSIDE POLITICS:
86
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
54 [12:26 PM-12:59 PM]
|JOHN BACHMAN NOW:
7
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
173
|CNN NEWSROOM:
93
|CHRIS JANSING REPORTS:
71
|—
|BLUE BLOODS:
24
|2p
|AMERICA REPORTS:
163
|CNN NEWSROOM:
95
|—
|AMERICAN AGENDA:
7
|BLUE BLOODS:
20
|3p
|STORY, THE:
185
|CNN NEWSROOM:
105
|KATY TUR REPORTS:
100
|—
|BLUE BLOODS:
28
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
205
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
104
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
120
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
7
|BLUE BLOODS:
33
|5p
|FIVE, THE:
362
|SITUATION ROOM:
128
|—
|SPICER & CO:
10
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
23
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
302
|SITUATION ROOM:
127
|BEAT W/ARI MELBER:
141
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
10
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
443
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
243
|REIDOUT:
156
|ROB SCHMITT TONIGHT:
7
|ON BALANCE W/ VITTERT:
44
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
449
|ANDERSON COOPER 360:
191
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
153
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
16
|CUOMO:
49
|9p
|HANNITY:
404
|ANDERSON COOPER 360:
179
|ALEX WAGNER TONIGHT:
145
|PRIME NEWS:
16
|DAN ABRAMS LIVE:
29
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
286
|CNN TONIGHT:
122
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
118
|GREG KELLY REPORTS:
27
|BANFIELD:
40
|11p
|GUTFELD!:
297
|CNN TONIGHT:
79
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
74
|ROB SCHMITT TONIGHT:
36
|CUOMO:
26
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 583,000
Fox News: 1.77 million
MSNBC: 910,000
25-54 Demo:
CNN: 109,000
Fox News: 231,000
MSNBC: 93,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 895,000
Fox News: 2.79 million
MSNBC: 1.46
25-54 Demo:
CNN: 164,000
Fox News: 380,000
MSNBC: 139,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.
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