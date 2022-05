CNN’s Wolf Blitzer led the network on Thursday in the advertiser-coveted 25-54 age demographic.

Blitzer’s Situation Room brought in 149,000 demo viewers, just beating out Erin Burnett’s OutFront, which brought in 145,000 demo viewers.

Anderson Cooper landed in third place on the network with 141,000 demo viewers. While CNN beat out MSNBC in demo viewers across both day time and prime time, it trailed far behind Fox News, which yet again swept the demo across all time slots.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1112 NEW DAY:

340 MORNING JOE:

820 DICK MORRIS DEMOCRACY:

15 ELEMENTARY:

14 7a FOX AND FRIENDS:

1396 NEW DAY:

401 — WAKE UP AMERICA:

93 MORNING IN AMERICA:

22 8a FOX AND FRIENDS:

1654 NEW DAY:

455 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1656 CNN NEWSROOM:

506 MORNING JOE:

862 NATIONAL REPORT:

137 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1659 CNN NEWSROOM:

506 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

578 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

100 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1629 AT THIS HOUR:

510 MSNBC REPORTS- LIVE:

510 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

122 12p OUTNUMBERED:

1709 INSIDE POLITICS:

557 ANDREA MITCHELL REPORTS:

555 JOHN BACHMAN NOW:

165 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

173 1p AMERICA REPORTS:

1449 CNN NEWSROOM:

609 MTP DAILY:

665 — BLUE BLOODS:

116 2p AMERICA REPORTS:

1372 CNN NEWSROOM:

573 KATY TUR REPORTS:

615 AMERICAN AGENDA:

148 BLUE BLOODS:

172 3p STORY, THE:

1416 CNN NEWSROOM:

519 HALLIE JACKSON REPORTS:

635 — BLUE BLOODS:

255 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1460 LEAD WITH JAKE TAPPER:

534 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1110 ERIC BOLLING THE BALANCE:

225 BLUE BLOODS:

299 5p FIVE, THE:

3102 LEAD WITH JAKE TAPPER:

595 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

242 NEWSNATION: RUSH HOUR:

153 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2242 SITUATION ROOM:

585 BEAT W/ARI MELBER:

1016 SPICER & CO:

255 NEWSNATION: RUSH HOUR:

70 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2352 ERIN BURNETT OUTFRONT:

588 REIDOUT:

1006 GREG KELLY REPORTS:

327 ON BALANCE W/ VITTERT:

66 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2956 ANDERSON COOPER 360:

636 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1152 STINCHFIELD:

285 NEWSNATION PRIME:

55 9p HANNITY:

2675 CNN TONIGHT:

447 MSNBC PRIME:

1347 PRIME NEWS:

146 DAN ABRAMS LIVE:

49 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2162 DON LEMON TONIGHT:

402 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1301 ROB SCHMITT TONIGHT:

127 BANFIELD:

34 11p GUTFELD!:

1954 DON LEMON TONIGHT:

339 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

807 GREG KELLY REPORTS:

144 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

30

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

199 NEW DAY:

68 MORNING JOE:

117 DICK MORRIS DEMOCRACY:

3 ELEMENTARY:

1 7a FOX AND FRIENDS:

202 NEW DAY:

89 — WAKE UP AMERICA:

8 MORNING IN AMERICA:

8 8a FOX AND FRIENDS:

212 NEW DAY:

103 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

196 CNN NEWSROOM:

105 MORNING JOE:

101 NATIONAL REPORT:

16 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

193 CNN NEWSROOM:

99 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

62 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

6 11a FAULKNER FOCUS, THE:

185 AT THIS HOUR:

107 MSNBC REPORTS- LIVE:

65 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

14 12p OUTNUMBERED:

200 INSIDE POLITICS:

131 ANDREA MITCHELL REPORTS:

74 JOHN BACHMAN NOW:

28 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

21 1p AMERICA REPORTS:

200 CNN NEWSROOM:

115 MTP DAILY:

74 — BLUE BLOODS:

16 2p AMERICA REPORTS:

164 CNN NEWSROOM:

118 KATY TUR REPORTS:

67 AMERICAN AGENDA:

29 BLUE BLOODS:

26 3p STORY, THE:

194 CNN NEWSROOM:

105 HALLIE JACKSON REPORTS:

63 — BLUE BLOODS:

25 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

210 LEAD WITH JAKE TAPPER:

116 DEADLINE:WHITE HOUSE:

87 ERIC BOLLING THE BALANCE:

31 BLUE BLOODS:

29 5p FIVE, THE:

443 LEAD WITH JAKE TAPPER:

123 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

25 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

329 SITUATION ROOM:

149 BEAT W/ARI MELBER:

84 SPICER & CO:

27 NEWSNATION: RUSH HOUR:

5 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

277 ERIN BURNETT OUTFRONT:

145 REIDOUT:

115 GREG KELLY REPORTS:

33 ON BALANCE W/ VITTERT:

8 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

452 ANDERSON COOPER 360:

141 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

111 STINCHFIELD:

12 NEWSNATION PRIME:

12 9p HANNITY:

426 CNN TONIGHT:

111 MSNBC PRIME:

122 PRIME NEWS:

16 DAN ABRAMS LIVE:

6 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

357 DON LEMON TONIGHT:

110 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

115 ROB SCHMITT TONIGHT:

10 BANFIELD:

5 11p GUTFELD!:

363 DON LEMON TONIGHT:

82 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

82 GREG KELLY REPORTS:

27 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

2

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 468,000

Fox News: 1.73 million

MSNBC: 799,000

25-54 Demo:

CNN: 104,000

Fox News: 251,000

MSNBC: 85,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 495,000

Fox News: 2.59 million

MSNBC: 1.27 million

25-54 Demo:

CNN: 121,000

Fox News: 411,000

MSNBC: 116,000

