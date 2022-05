CNN’s Inside Politics with John King led the network on Thursday in the advertiser-coveted 25-54 age demographic.

King’s 12 p.m. show beat out Anderson Cooper’s 8 p.m. hour, bringing in 155,000 demo viewers compared to Cooper’s 134,000.

CNN Newsroom at 1 p.m., following King’s lead, landed in third place in the demo with 132,000 viewers.

Overall, Fox News dominated the demo, far outpacing both second-place CNN and third-place MSNBC.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1178 NEW DAY:

265 MORNING JOE:

699 DICK MORRIS DEMOCRACY:

20 ELEMENTARY:

15 7a FOX AND FRIENDS:

1589 NEW DAY:

373 — WAKE UP AMERICA:

108 MORNING IN AMERICA:

22 8a FOX AND FRIENDS:

1801 NEW DAY:

399 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1798 CNN NEWSROOM:

442 MORNING JOE:

777 NATIONAL REPORT:

166 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1687 CNN NEWSROOM:

503 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

565 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

97 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1783 AT THIS HOUR:

603 — — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

145 12p OUTNUMBERED:

1887 INSIDE POLITICS:

603 ANDREA MITCHELL REPORTS:

616 JOHN BACHMAN NOW:

162 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

206 1p AMERICA REPORTS:

1534 CNN NEWSROOM:

529 MTP DAILY:

670 — BLUE BLOODS:

144 2p AMERICA REPORTS:

1390 CNN NEWSROOM:

553 KATY TUR REPORTS:

613 AMERICAN AGENDA:

175 BLUE BLOODS:

185 3p STORY, THE:

1382 CNN NEWSROOM:

511 HALLIE JACKSON REPORTS:

653 — BLUE BLOODS:

226 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1484 LEAD WITH JAKE TAPPER:

556 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1139 ERIC BOLLING THE BALANCE:

272 BLUE BLOODS:

283 5p FIVE, THE:

3172 LEAD WITH JAKE TAPPER:

621 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

280 NEWSNATION: RUSH HOUR:

116 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2439 SITUATION ROOM:

586 BEAT W/ARI MELBER:

1080 SPICER & CO:

278 NEWSNATION: RUSH HOUR:

61 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2563 ERIN BURNETT OUTFRONT:

561 REIDOUT:

997 GREG KELLY REPORTS:

301 ON BALANCE W/ VITTERT:

47 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3118 ANDERSON COOPER 360:

692 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

992 STINCHFIELD:

232 NEWSNATION PRIME:

55 9p HANNITY:

2909 CNN TONIGHT:

535 MSNBC PRIME:

1123 PRIME NEWS:

131 DAN ABRAMS LIVE:

54 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2229 DON LEMON TONIGHT:

498 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1006 ROB SCHMITT TONIGHT:

168 BANFIELD:

55 11p GUTFELD!:

2081 DON LEMON TONIGHT:

414 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

807 GREG KELLY REPORTS:

133 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

56

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

235 NEW DAY:

41 MORNING JOE:

90 DICK MORRIS DEMOCRACY:

0 ELEMENTARY:

0 7a FOX AND FRIENDS:

311 NEW DAY:

87 — WAKE UP AMERICA:

13 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

276 NEW DAY:

91 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

238 CNN NEWSROOM:

99 MORNING JOE:

63 NATIONAL REPORT:

23 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

193 CNN NEWSROOM:

118 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

71 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

17 11a FAULKNER FOCUS, THE:

180 AT THIS HOUR:

121 — — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

16 12p OUTNUMBERED:

244 INSIDE POLITICS:

155 ANDREA MITCHELL REPORTS:

55 JOHN BACHMAN NOW:

31 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

40 1p AMERICA REPORTS:

210 CNN NEWSROOM:

132 MTP DAILY:

63 — BLUE BLOODS:

13 2p AMERICA REPORTS:

200 CNN NEWSROOM:

128 KATY TUR REPORTS:

59 AMERICAN AGENDA:

27 BLUE BLOODS:

23 3p STORY, THE:

165 CNN NEWSROOM:

116 HALLIE JACKSON REPORTS:

75 — BLUE BLOODS:

29 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

214 LEAD WITH JAKE TAPPER:

96 DEADLINE:WHITE HOUSE:

95 ERIC BOLLING THE BALANCE:

36 BLUE BLOODS:

20 5p FIVE, THE:

446 LEAD WITH JAKE TAPPER:

98 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

22 NEWSNATION: RUSH HOUR:

7 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

372 SITUATION ROOM:

104 BEAT W/ARI MELBER:

115 SPICER & CO:

21 NEWSNATION: RUSH HOUR:

8 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

305 ERIN BURNETT OUTFRONT:

129 REIDOUT:

98 GREG KELLY REPORTS:

26 ON BALANCE W/ VITTERT:

13 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

456 ANDERSON COOPER 360:

134 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

108 STINCHFIELD:

20 NEWSNATION PRIME:

14 9p HANNITY:

455 CNN TONIGHT:

109 MSNBC PRIME:

111 PRIME NEWS:

26 DAN ABRAMS LIVE:

7 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

410 DON LEMON TONIGHT:

106 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

75 ROB SCHMITT TONIGHT:

21 BANFIELD:

4 11p GUTFELD!:

381 DON LEMON TONIGHT:

62 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

98 GREG KELLY REPORTS:

15 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

7

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 480,000

Fox News: 1.83 million

MSNBC: 770,000

25-54 Demo:

CNN: 99,000

Fox News: 279,000

MSNBC: 80,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 575,000

Fox News: 2.75 million

MSNBC: 1.04 million

25-54 Demo:

CNN: 116,000

Fox News: 440,000

MSNBC: 98,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

