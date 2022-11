Cable News Ratings Thursday November 24: Tucker Carlson Animal-Themed Special Boosts Fox News Above Competition

Thanksgiving saw viewers largely turn off cable news for the holiday, but Fox News prime time still managed to pull in over 1 million average viewers.

CNN averaged 294,000 total price time viewers on Thursday, while MSNBC’s special programming only brought in 127,000 average prime time viewers.

Fox News, meanwhile, brought in 1.03 million total average viewers during prime time as Tucker Carlson led the way with a special that focused on past interviews related to animals.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

781 CNN THIS MORNING SPECIAL:

283 MORNING JOE-SPC:

380 BIDEN CHRONICLES; THE:

26 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1265 CNN THIS MORNING SPECIAL:

453 MORNING JOE-SPC:

324 WAKE UP AMERICA:

94 MORNING IN AMERICA:

22 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1640 CNN THIS MORNING SPECIAL:

503 MSNBC REPORTS- LIVE:

408 — — 9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1446 CNN NEWSROOM SPCL:

466 MSNBC REPORTS- LIVE:

414 NATIONAL REPORT:

139 — 10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1401 CNN NEWSROOM SPCL:

518 MSNBC REPORTS- LIVE:

442 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

13 11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

1094 AT THIS HOUR SPCL:

501 MSNBC REPORTS- LIVE:

481 — — 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

909 AT THIS HOUR SPCL:

415 MSNBC REPORTS- LIVE:

470 JOHN BACHMAN NOW:

98 BLUE BLOODS:

94 1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

655 CNN NEWSROOM SPCL:

372 MSNBC REPORTS- LIVE:

431 — BLUE BLOODS:

175 2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

560 CNN NEWSROOM SPCL:

351 FOUR SEASONS TOTAL DOC:

369 AMERICAN AGENDA:

79 BLUE BLOODS:

218 3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

540 CNN NEWSROOM SPCL:

351 SENTENCE OF M THOMPSON:

192 — BLUE BLOODS:

222 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

573 PATAGONIA:

294 LOVE AND THE CONSTITUTION:

237 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

104 BLUE BLOODS:

198 5p FIVE, THE SPCL:

1091 PATAGONIA:

179 — SPICER & CO:

78 NEWSNATION: RUSH HOUR:

87 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

861 PATAGONIA:

191 TURNING POINT:SPLITSCREEN:

270 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

61 NEWSNATION: RUSH HOUR:

50 7p J. WATTERS PRIMETIME SPCL:

1089 PATAGONIA:

257 TURNING POINT: FROM DEVIL:

185 ROB SCHMITT TONIGHT:

71 ON BALANCE W/ VITTERT:

28 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

1294 PATAGONIA:

292 TURNING POINT: SHOUTING:

153 ERIC BOLLING THE BALANCE:

62 NN DOCUMENTARIES: HARVEST:

33 9p HANNITY SPECIAL:

964 PATAGONIA:

328 — PRIME NEWS:

53 — 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

839 STANLEY TUCCI:

263 DIAMOND HANDS: WALLSTBTS:

101 GREG KELLY REPORTS:

95 NN DOCUMENTARIES: HARVEST:

14 11p GUTFELD SPECIAL:

1111 STANLEY TUCCI:

274 — ROB SCHMITT TONIGHT:

81 —

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

103 CNN THIS MORNING SPECIAL:

53 MORNING JOE-SPC:

55 BIDEN CHRONICLES; THE:

0 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

190 CNN THIS MORNING SPECIAL:

60 MORNING JOE-SPC:

47 WAKE UP AMERICA:

4 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

239 CNN THIS MORNING SPECIAL:

85 MSNBC REPORTS- LIVE:

47 — — 9a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

216 CNN NEWSROOM SPCL:

82 MSNBC REPORTS- LIVE:

64 NATIONAL REPORT:

14 — 10a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

185 CNN NEWSROOM SPCL:

104 MSNBC REPORTS- LIVE:

56 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

0 11a FOX NEWS LIVE SPECIAL:

140 AT THIS HOUR SPCL:

103 MSNBC REPORTS- LIVE:

73 — — 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

123 AT THIS HOUR SPCL:

71 MSNBC REPORTS- LIVE:

67 JOHN BACHMAN NOW:

17 BLUE BLOODS:

20 1p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

104 CNN NEWSROOM SPCL:

72 MSNBC REPORTS- LIVE:

56 — BLUE BLOODS:

33 2p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

76 CNN NEWSROOM SPCL:

51 FOUR SEASONS TOTAL DOC:

50 AMERICAN AGENDA:

18 BLUE BLOODS:

25 3p FOX NEWS LIVE SPECIAL:

86 CNN NEWSROOM SPCL:

34 SENTENCE OF M THOMPSON:

32 — BLUE BLOODS:

37 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

99 PATAGONIA:

50 LOVE AND THE CONSTITUTION:

58 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

20 BLUE BLOODS:

29 5p FIVE, THE SPCL:

143 PATAGONIA:

21 — SPICER & CO:

19 NEWSNATION: RUSH HOUR:

12 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

107 PATAGONIA:

33 TURNING POINT:SPLITSCREEN:

49 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

7 NEWSNATION: RUSH HOUR:

5 7p J. WATTERS PRIMETIME SPCL:

129 PATAGONIA:

44 TURNING POINT: FROM DEVIL:

31 ROB SCHMITT TONIGHT:

7 ON BALANCE W/ VITTERT:

1 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

155 PATAGONIA:

69 TURNING POINT: SHOUTING:

23 ERIC BOLLING THE BALANCE:

6 NN DOCUMENTARIES: HARVEST:

2 9p HANNITY SPECIAL:

96 PATAGONIA:

80 — PRIME NEWS:

6 — 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

102 STANLEY TUCCI:

80 DIAMOND HANDS: WALLSTBTS:

16 GREG KELLY REPORTS:

10 NN DOCUMENTARIES: HARVEST:

2 11p GUTFELD SPECIAL:

145 STANLEY TUCCI:

81 — ROB SCHMITT TONIGHT:

8 —

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 331,000

Fox News: 951,000

MSNBC: 265,000

25-54 Demo:

CNN: 65,000

Fox News: 130,000

MSNBC: 41,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 294,000

Fox News: 1.03 million

MSNBC: 127,000

25-54 Demo:

CNN: 76,000

Fox News: 117,000

MSNBC: 20,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

