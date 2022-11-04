Cable News Ratings Thursday November 3: Ari Melber Leads MSNBC — Beats Prime Time Hosts

By Mediaite StaffNov 4th, 2022, 4:51 pm
 

Ari Melber MSNBC

MSNBC’s Ari Melber led his network on Thursday in terms of total viewers.

Melber brought in 1.35 million total viewers at 6 p.m. to lead MSNBC, topping the prime time line-up.

Nicolle Wallace’s 4 to 6 p.m. program came in second place on the network with 1.27 million total viewers, also beating out prime time.

In the key 25-54 age demographic, however, Joy Reid led the network at 7 p.m. with 143,000 demo viewers.

Melber came in second with 134,000 demo viewers.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1121		 CNN THIS MORNING:
264		 MORNING JOE:
808		 DICK MORRIS DEMOCRACY:
15		 EARLY MORNING:
6
7a FOX AND FRIENDS:
1517		 CNN THIS MORNING:
346		 WAKE UP AMERICA:
123		 MORNING IN AMERICA:
44
8a FOX AND FRIENDS:
1786		 CNN THIS MORNING:
450
9a AMERICAS NEWSROOM:
1854		 CNN NEWSROOM:
510		 MORNING JOE:
873		 NATIONAL REPORT:
196
10a AMERICAS NEWSROOM:
1864		 CNN NEWSROOM:
572		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
629		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
48
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1927		 AT THIS HOUR:
506		 MSNBC REPORTS- LIVE:
553
12p OUTNUMBERED:
2097		 INSIDE POLITICS:
551		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
590		 JOHN BACHMAN NOW:
130		 BLUE BLOODS:
132
1p AMERICA REPORTS:
1709		 CNN NEWSROOM:
554		 CHRIS JANSING REPORTS:
629		 BLUE BLOODS:
166
2p AMERICA REPORTS:
1531		 CNN NEWSROOM:
539		 KATY TUR REPORTS:
609		 AMERICAN AGENDA:
135		 BLUE BLOODS:
221
3p STORY, THE:
1591		 CNN NEWSROOM:
526		 HALLIE JACKSON REPORTS:
702		 BLUE BLOODS:
247
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1769		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
561		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1267		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
222		 BLUE BLOODS:
299
5p FIVE, THE:
3758		 SITUATION ROOM:
651		 SPICER & CO:
244		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
113
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2730		 SITUATION ROOM:
593		 BEAT W/ARI MELBER:
1348		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
255		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
42
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
3265		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
646		 REIDOUT:
1152		 ROB SCHMITT TONIGHT:
248		 ON BALANCE W/ VITTERT:
51
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3361		 ANDERSON COOPER 360:
635		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1120		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
233		 CUOMO:
90
9p HANNITY:
2765		 CNN TONIGHT:
484		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1081		 PRIME NEWS:
186		 DAN ABRAMS LIVE:
64
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2248		 CNN TONIGHT:
393		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1124		 GREG KELLY REPORTS:
220		 BANFIELD:
56
11p GUTFELD!:
2133		 CNN TONIGHT:
271		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
769		 ROB SCHMITT TONIGHT:
157		 CUOMO:
35

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
168		 CNN THIS MORNING:
51		 MORNING JOE:
90		 DICK MORRIS DEMOCRACY:
1		 EARLY MORNING:
0
7a FOX AND FRIENDS:
210		 CNN THIS MORNING:
80		 WAKE UP AMERICA:
18		 MORNING IN AMERICA:
3
8a FOX AND FRIENDS:
267		 CNN THIS MORNING:
96
9a AMERICAS NEWSROOM:
238		 CNN NEWSROOM:
113		 MORNING JOE:
87		 NATIONAL REPORT:
35
10a AMERICAS NEWSROOM:
235		 CNN NEWSROOM:
112		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
57		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
20
11a FAULKNER FOCUS, THE:
246		 AT THIS HOUR:
109		 MSNBC REPORTS- LIVE:
59
12p OUTNUMBERED:
250		 INSIDE POLITICS:
110		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
54		 JOHN BACHMAN NOW:
11		 BLUE BLOODS:
29
1p AMERICA REPORTS:
225		 CNN NEWSROOM:
115		 CHRIS JANSING REPORTS:
55		 BLUE BLOODS:
25
2p AMERICA REPORTS:
211		 CNN NEWSROOM:
124		 KATY TUR REPORTS:
64		 AMERICAN AGENDA:
7		 BLUE BLOODS:
21
3p STORY, THE:
201		 CNN NEWSROOM:
115		 HALLIE JACKSON REPORTS:
54		 BLUE BLOODS:
25
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
200		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
128		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
116		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
8		 BLUE BLOODS:
24
5p FIVE, THE:
437		 SITUATION ROOM:
150		 SPICER & CO:
10		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
9
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
310		 SITUATION ROOM:
152		 BEAT W/ARI MELBER:
134		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
14		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
4
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
384		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
124		 REIDOUT:
143		 ROB SCHMITT TONIGHT:
12		 ON BALANCE W/ VITTERT:
7
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
435		 ANDERSON COOPER 360:
126		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
127		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
22		 CUOMO:
19
9p HANNITY:
348		 CNN TONIGHT:
103		 ALEX WAGNER TONIGHT:
102		 PRIME NEWS:
24		 DAN ABRAMS LIVE:
13
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
316		 CNN TONIGHT:
86		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
94		 GREG KELLY REPORTS:
41		 BANFIELD:
7
11p GUTFELD!:
355		 CNN TONIGHT:
74		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
69		 ROB SCHMITT TONIGHT:
20		 CUOMO:
6

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 464,000

Fox News: 1.98 million

MSNBC: 829,000

25-54 Demo:

CNN: 101,000

Fox News: 270,000

MSNBC: 86,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 504,000

Fox News: 2.79 million

MSNBC: 1.11 million

25-54 Demo:

CNN: 105,000

Fox News: 367,000

MSNBC: 108,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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