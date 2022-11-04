Cable News Ratings Thursday November 3: Ari Melber Leads MSNBC — Beats Prime Time Hosts
MSNBC’s Ari Melber led his network on Thursday in terms of total viewers.
Melber brought in 1.35 million total viewers at 6 p.m. to lead MSNBC, topping the prime time line-up.
Nicolle Wallace’s 4 to 6 p.m. program came in second place on the network with 1.27 million total viewers, also beating out prime time.
In the key 25-54 age demographic, however, Joy Reid led the network at 7 p.m. with 143,000 demo viewers.
Melber came in second with 134,000 demo viewers.
Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
1121
|CNN THIS MORNING:
264
|MORNING JOE:
808
|DICK MORRIS DEMOCRACY:
15
|EARLY MORNING:
6
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1517
|CNN THIS MORNING:
346
|—
|WAKE UP AMERICA:
123
|MORNING IN AMERICA:
44
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1786
|CNN THIS MORNING:
450
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1854
|CNN NEWSROOM:
510
|MORNING JOE:
873
|NATIONAL REPORT:
196
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1864
|CNN NEWSROOM:
572
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
629
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
48
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1927
|AT THIS HOUR:
506
|MSNBC REPORTS- LIVE:
553
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
2097
|INSIDE POLITICS:
551
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
590
|JOHN BACHMAN NOW:
130
|BLUE BLOODS:
132
|1p
|AMERICA REPORTS:
1709
|CNN NEWSROOM:
554
|CHRIS JANSING REPORTS:
629
|—
|BLUE BLOODS:
166
|2p
|AMERICA REPORTS:
1531
|CNN NEWSROOM:
539
|KATY TUR REPORTS:
609
|AMERICAN AGENDA:
135
|BLUE BLOODS:
221
|3p
|STORY, THE:
1591
|CNN NEWSROOM:
526
|HALLIE JACKSON REPORTS:
702
|—
|BLUE BLOODS:
247
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1769
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
561
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1267
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
222
|BLUE BLOODS:
299
|5p
|FIVE, THE:
3758
|SITUATION ROOM:
651
|—
|SPICER & CO:
244
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
113
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2730
|SITUATION ROOM:
593
|BEAT W/ARI MELBER:
1348
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
255
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
42
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
3265
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
646
|REIDOUT:
1152
|ROB SCHMITT TONIGHT:
248
|ON BALANCE W/ VITTERT:
51
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3361
|ANDERSON COOPER 360:
635
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1120
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
233
|CUOMO:
90
|9p
|HANNITY:
2765
|CNN TONIGHT:
484
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1081
|PRIME NEWS:
186
|DAN ABRAMS LIVE:
64
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2248
|CNN TONIGHT:
393
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1124
|GREG KELLY REPORTS:
220
|BANFIELD:
56
|11p
|GUTFELD!:
2133
|CNN TONIGHT:
271
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
769
|ROB SCHMITT TONIGHT:
157
|CUOMO:
35
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
168
|CNN THIS MORNING:
51
|MORNING JOE:
90
|DICK MORRIS DEMOCRACY:
1
|EARLY MORNING:
0
|7a
|FOX AND FRIENDS:
210
|CNN THIS MORNING:
80
|—
|WAKE UP AMERICA:
18
|MORNING IN AMERICA:
3
|8a
|FOX AND FRIENDS:
267
|CNN THIS MORNING:
96
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
238
|CNN NEWSROOM:
113
|MORNING JOE:
87
|NATIONAL REPORT:
35
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
235
|CNN NEWSROOM:
112
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
57
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
20
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
246
|AT THIS HOUR:
109
|MSNBC REPORTS- LIVE:
59
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
250
|INSIDE POLITICS:
110
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
54
|JOHN BACHMAN NOW:
11
|BLUE BLOODS:
29
|1p
|AMERICA REPORTS:
225
|CNN NEWSROOM:
115
|CHRIS JANSING REPORTS:
55
|—
|BLUE BLOODS:
25
|2p
|AMERICA REPORTS:
211
|CNN NEWSROOM:
124
|KATY TUR REPORTS:
64
|AMERICAN AGENDA:
7
|BLUE BLOODS:
21
|3p
|STORY, THE:
201
|CNN NEWSROOM:
115
|HALLIE JACKSON REPORTS:
54
|—
|BLUE BLOODS:
25
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
200
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
128
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
116
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
8
|BLUE BLOODS:
24
|5p
|FIVE, THE:
437
|SITUATION ROOM:
150
|—
|SPICER & CO:
10
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
9
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
310
|SITUATION ROOM:
152
|BEAT W/ARI MELBER:
134
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
14
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
4
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
384
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
124
|REIDOUT:
143
|ROB SCHMITT TONIGHT:
12
|ON BALANCE W/ VITTERT:
7
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
435
|ANDERSON COOPER 360:
126
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
127
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
22
|CUOMO:
19
|9p
|HANNITY:
348
|CNN TONIGHT:
103
|ALEX WAGNER TONIGHT:
102
|PRIME NEWS:
24
|DAN ABRAMS LIVE:
13
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
316
|CNN TONIGHT:
86
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
94
|GREG KELLY REPORTS:
41
|BANFIELD:
7
|11p
|GUTFELD!:
355
|CNN TONIGHT:
74
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
69
|ROB SCHMITT TONIGHT:
20
|CUOMO:
6
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 464,000
Fox News: 1.98 million
MSNBC: 829,000
25-54 Demo:
CNN: 101,000
Fox News: 270,000
MSNBC: 86,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 504,000
Fox News: 2.79 million
MSNBC: 1.11 million
25-54 Demo:
CNN: 105,000
Fox News: 367,000
MSNBC: 108,000
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