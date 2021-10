MSNBC more than doubled CNN in prime time viewers on Thursday night.

The MSNBC prime time team of Chris Hayes, Rachel Maddow, and Lawrence O’Donnell averaged 1.52 million viewers, more than doubling CNN’s Anderson Cooper, Chris Cuomo, and Don Lemon, who drew 749,000.

As usual Rachel Maddow placed first of the pack, with 1.96 million total viewers and 248,000 in the demo.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

989 NEW DAY:

285 MORNING JOE:

788 DICK MORRIS DEMOCRACY:

26 MURDER, SHE WROTE:

22 7a FOX AND FRIENDS:

1304 NEW DAY:

375 — WAKE UP AMERICA:

127 MORNING IN AMERICA:

8 8a FOX AND FRIENDS:

1599 NEW DAY:

460 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1657 CNN NEWSROOM:

485 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

795 NATIONAL REPORT:

189 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1669 CNN NEWSROOM:

618 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

647 — JAG:

62 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1660 AT THIS HOUR:

638 CRAIG MELVIN REPORTS:

567 — JAG:

90 12p OUTNUMBERED:

1731 INSIDE POLITICS:

611 ANDREA MITCHELL REPORTS:

599 JOHN BACHMAN NOW:

179 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

209 1p AMERICA REPORTS:

1517 CNN NEWSROOM:

628 MTP DAILY:

642 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

284 2p AMERICA REPORTS:

1361 CNN NEWSROOM:

724 KATY TUR REPORTS:

646 AMERICAN AGENDA:

161 BLUE BLOODS:

206 3p STORY, THE:

1553 CNN NEWSROOM:

686 HALLIE JACKSON REPORTS:

724 — BLUE BLOODS:

244 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1524 LEAD WITH JAKE TAPPER:

722 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1264 ERIC BOLLING THE BALANCE:

219 BLUE BLOODS:

293 5p FIVE, THE:

2919 LEAD WITH JAKE TAPPER:

665 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

239 NEWSNATION: RUSH HOUR:

124 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2202 SITUATION ROOM:

657 BEAT W/ARI MELBER:

1215 SPICER & CO:

288 DONLON REPORT, THE:

59 7p FOX NEWS PRIMETIME:

2162 ERIN BURNETT OUTFRONT:

702 REIDOUT:

1111 GREG KELLY REPORTS:

315 ON BALANCE W/ VITTERT:

54 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3066 ANDERSON COOPER 360:

800 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1227 STINCHFIELD:

198 DAN ABRAMS LIVE:

36 9p HANNITY:

2673 CUOMO PRIME TIME:

808 RACHEL MADDOW SHOW:

1966 CORTES & PELLEGRINO:

131 NEWSNATION PRIME:

48 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2056 DON LEMON TONIGHT:

639 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1372 ROB SCHMITT TONIGHT:

148 BANFIELD:

72 11p GUTFELD!:

1838 DON LEMON TONIGHT:

418 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:

953 GREG KELLY REPORTS:

98 ON BALANCE W/ VITTERT:

28

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

185 NEW DAY:

44 MORNING JOE:

87 DICK MORRIS DEMOCRACY:

3 MURDER, SHE WROTE:

8 7a FOX AND FRIENDS:

238 NEW DAY:

64 — WAKE UP AMERICA:

15 MORNING IN AMERICA:

2 8a FOX AND FRIENDS:

276 NEW DAY:

67 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

297 CNN NEWSROOM:

96 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

72 NATIONAL REPORT:

20 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

295 CNN NEWSROOM:

125 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

58 — JAG:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

307 AT THIS HOUR:

132 CRAIG MELVIN REPORTS:

64 — JAG:

6 12p OUTNUMBERED:

320 INSIDE POLITICS:

147 ANDREA MITCHELL REPORTS:

75 JOHN BACHMAN NOW:

28 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

17 1p AMERICA REPORTS:

268 CNN NEWSROOM:

124 MTP DAILY:

87 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

22 2p AMERICA REPORTS:

240 CNN NEWSROOM:

137 KATY TUR REPORTS:

85 AMERICAN AGENDA:

22 BLUE BLOODS:

17 3p STORY, THE:

263 CNN NEWSROOM:

142 HALLIE JACKSON REPORTS:

93 — BLUE BLOODS:

22 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

254 LEAD WITH JAKE TAPPER:

153 DEADLINE:WHITE HOUSE:

105 ERIC BOLLING THE BALANCE:

23 BLUE BLOODS:

18 5p FIVE, THE:

412 LEAD WITH JAKE TAPPER:

142 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

22 NEWSNATION: RUSH HOUR:

12 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

340 SITUATION ROOM:

125 BEAT W/ARI MELBER:

102 SPICER & CO:

27 DONLON REPORT, THE:

4 7p FOX NEWS PRIMETIME:

359 ERIN BURNETT OUTFRONT:

151 REIDOUT:

137 GREG KELLY REPORTS:

29 ON BALANCE W/ VITTERT:

2 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

449 ANDERSON COOPER 360:

187 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

177 STINCHFIELD:

24 DAN ABRAMS LIVE:

2 9p HANNITY:

432 CUOMO PRIME TIME:

141 RACHEL MADDOW SHOW:

248 CORTES & PELLEGRINO:

13 NEWSNATION PRIME:

4 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

356 DON LEMON TONIGHT:

137 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

178 ROB SCHMITT TONIGHT:

27 BANFIELD:

10 11p GUTFELD!:

323 DON LEMON TONIGHT:

95 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:

116 GREG KELLY REPORTS:

18 ON BALANCE W/ VITTERT:

1

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 558,000

Fox News: 1.69 million

MSNBC: 899,000

25-54 Demo:

CNN: 117,000

Fox News: 289,000

MSNBC: 102,000

Here are the prime time averages— encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 749,000

Fox News: 2.59 million

MSNBC: 1.52 million

25-54 Demo:

CNN: 155,000

Fox News: 412,000

MSNBC: 201,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

