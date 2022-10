CNN topped MSNBC in the key 25-54 age demographic on Thursday despite coming in a distant third in terms of total viewers, particularly across prime time.

CNN’s total day demo viewership averaged 111,000, while MSNBC averaged 98,000 demo viewers. Fox News won the day with 266,000 demo viewers.

In prime time Fox won with 380,000 demo viewers over CNN’s 132,000. MSNBC came in third with 121,000 demo viewers.

In terms of total viewers, CNN averaged 547,000 prime time viewers, while MSNBC averaged 1.33 million. Fox News won prime time with 2.95 million average viewers.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1086 NEW DAY:

309 MORNING JOE:

847 BIDEN CHRONICLES; THE:

43 EARLY MORNING:

16 7a FOX AND FRIENDS:

1388 NEW DAY:

395 — WAKE UP AMERICA:

111 MORNING IN AMERICA:

30 8a FOX AND FRIENDS:

1675 NEW DAY:

476 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1900 CNN NEWSROOM:

633 MORNING JOE:

967 NATIONAL REPORT:

142 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1821 CNN NEWSROOM:

717 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

734 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

31 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1841 AT THIS HOUR:

654 MSNBC REPORTS- LIVE:

665 — — 12p OUTNUMBERED:

1897 INSIDE POLITICS:

650 ANDREA MITCHELL REPORTS:

699 JOHN BACHMAN NOW:

103 BLUE BLOODS:

75 1p AMERICA REPORTS:

1607 CNN NEWSROOM:

628 CHRIS JANSING REPORTS:

698 — BLUE BLOODS:

119 2p AMERICA REPORTS:

1481 CNN NEWSROOM:

625 KATY TUR REPORTS:

715 AMERICAN AGENDA:

134 BLUE BLOODS:

229 3p STORY, THE:

1505 CNN NEWSROOM:

637 HALLIE JACKSON REPORTS:

747 — BLUE BLOODS:

287 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1524 LEAD WITH JAKE TAPPER:

682 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1348 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

225 BLUE BLOODS:

264 5p FIVE, THE:

3390 SITUATION ROOM:

688 — SPICER & CO:

215 NEWSNATION: RUSH HOUR:

122 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2506 SITUATION ROOM:

663 BEAT W/ARI MELBER:

1371 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

210 NEWSNATION: RUSH HOUR:

76 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3080 ERIN BURNETT OUTFRONT:

712 REIDOUT:

1153 ROB SCHMITT TONIGHT:

233 ON BALANCE W/ VITTERT:

48 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3519 ANDERSON COOPER 360:

664 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1305 ERIC BOLLING THE BALANCE:

145 CUOMO:

123 9p HANNITY:

2980 CNN TONIGHT:

523 ALEX WAGNER TONIGHT:

1225 PRIME NEWS:

85 DAN ABRAMS LIVE:

90 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2364 CNN TONIGHT:

453 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1452 GREG KELLY REPORTS:

119 BANFIELD:

66 11p GUTFELD!:

2283 CNN TONIGHT:

367 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1059 ROB SCHMITT TONIGHT:

74 CUOMO:

72

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

177 NEW DAY:

54 MORNING JOE:

114 BIDEN CHRONICLES; THE:

1 EARLY MORNING:

3 7a FOX AND FRIENDS:

232 NEW DAY:

55 — WAKE UP AMERICA:

13 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

239 NEW DAY:

81 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

228 CNN NEWSROOM:

120 MORNING JOE:

97 NATIONAL REPORT:

4 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

220 CNN NEWSROOM:

132 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

61 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

5 11a FAULKNER FOCUS, THE:

252 AT THIS HOUR:

124 MSNBC REPORTS- LIVE:

83 — — 12p OUTNUMBERED:

252 INSIDE POLITICS:

151 ANDREA MITCHELL REPORTS:

60 JOHN BACHMAN NOW:

11 BLUE BLOODS:

6 1p AMERICA REPORTS:

195 CNN NEWSROOM:

129 CHRIS JANSING REPORTS:

72 — BLUE BLOODS:

7 2p AMERICA REPORTS:

196 CNN NEWSROOM:

112 KATY TUR REPORTS:

88 AMERICAN AGENDA:

12 BLUE BLOODS:

37 3p STORY, THE:

225 CNN NEWSROOM:

124 HALLIE JACKSON REPORTS:

83 — BLUE BLOODS:

25 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

204 LEAD WITH JAKE TAPPER:

142 DEADLINE:WHITE HOUSE:

127 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

19 BLUE BLOODS:

27 5p FIVE, THE:

405 SITUATION ROOM:

120 — SPICER & CO:

12 NEWSNATION: RUSH HOUR:

13 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

347 SITUATION ROOM:

158 BEAT W/ARI MELBER:

143 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

15 NEWSNATION: RUSH HOUR:

16 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

410 ERIN BURNETT OUTFRONT:

171 REIDOUT:

119 ROB SCHMITT TONIGHT:

15 ON BALANCE W/ VITTERT:

6 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

493 ANDERSON COOPER 360:

185 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

121 ERIC BOLLING THE BALANCE:

4 CUOMO:

14 9p HANNITY:

358 CNN TONIGHT:

120 ALEX WAGNER TONIGHT:

115 PRIME NEWS:

7 DAN ABRAMS LIVE:

19 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

289 CNN TONIGHT:

91 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

126 GREG KELLY REPORTS:

7 BANFIELD:

26 11p GUTFELD!:

319 CNN TONIGHT:

91 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

111 ROB SCHMITT TONIGHT:

5 CUOMO:

24

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 536,000

Fox News: 1.93 million

MSNBC: 924,000

25-54 Demo:

CNN: 111,000

Fox News: 266,000

MSNBC: 98,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 547,000

Fox News: 2.95 million

MSNBC: 1.33 million

25-54 Demo:

CNN: 132,000

Fox News: 380,000

MSNBC: 121,000

