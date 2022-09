The passing of Queen Elizabeth II boosted CNN’s lackluster ratings on Thursday, with multiple hours passing the 1 million viewer mark.

CNN fared particularly well in the key 25-54 age demographic, beating Fox News for four hours straight when news of the queen’s death broke around mid-day.

The network, however, still landed in third place in total daytime viewers. Fox News led with 1.87 million total viewers, while MSNBC came in second with 1.04 million total average viewers.

CNN came in third with 914,000 total day viewers. In the demo, however, CNN beat MSNBC to land in second.

CNN’s 224,000 demo viewers across the day topped MSNBC’s 117,000, but fell short of Fox News’s 271,000.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1051 NEW DAY:

298 MORNING JOE:

896 DICK MORRIS DEMOCRACY:

35 EARLY MORNING:

34 7a FOX AND FRIENDS:

1286 NEW DAY:

408 — WAKE UP AMERICA:

108 MORNING IN AMERICA:

45 8a FOX AND FRIENDS:

1676 NEW DAY:

560 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1579 CNN NEWSROOM:

673 MORNING JOE:

1037 NATIONAL REPORT:

178 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1661 CNN NEWSROOM:

802 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

786 — BLUE BLOODS:

41 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1725 CNN SPECIAL COVERAGE:

833 MSNBC REPORTS- LIVE:

764 — BLUE BLOODS:

87 12p OUTNUMBERED:

1864 CNN SPECIAL COVERAGE:

1035 ANDREA MITCHELL REPORTS:

795 JOHN BACHMAN NOW:

164 BLUE BLOODS:

133 1p AMERICA REPORTS:

1921 CNN SPECIAL COVERAGE:

1429 CHRIS JANSING REPORTS:

913 — BLUE BLOODS:

189 2p AMERICA REPORTS:

2275 CNN SPECIAL COVERAGE:

1804 KATY TUR REPORTS:

1194 AMERICAN AGENDA:

199 BLUE BLOODS:

208 3p STORY, THE:

2094 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1505 HALLIE JACKSON REPORTS:

1166 — BLUE BLOODS:

157 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1936 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1440 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1571 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

192 BLUE BLOODS:

192 5p FIVE, THE:

3351 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1412 — SPICER & CO:

181 NEWSNATION: RUSH HOUR:

114 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2556 SITUATION ROOM:

1172 BEAT W/ARI MELBER:

1508 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

171 NEWSNATION: RUSH HOUR:

60 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2686 ERIN BURNETT OUTFRONT:

1143 REIDOUT:

1173 ROB SCHMITT TONIGHT:

247 ON BALANCE W/ VITTERT:

43 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2858 ANDERSON COOPER 360:

1092 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1246 ERIC BOLLING THE BALANCE:

228 NEWSNATION PRIME:

47 9p HANNITY:

2327 ANDERSON COOPER 360:

932 ALEX WAGNER TONIGHT:

1264 PRIME NEWS:

163 DAN ABRAMS LIVE:

47 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1894 CNN SPECIAL REPORT:

908 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1638 GREG KELLY REPORTS:

238 BANFIELD:

54 11p GUTFELD!:

2226 CNN SPECIAL COVERAGE:

590 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1086 ROB SCHMITT TONIGHT:

91 NEWSNATION PRIME:

33

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

175 NEW DAY:

55 MORNING JOE:

104 DICK MORRIS DEMOCRACY:

7 EARLY MORNING:

3 7a FOX AND FRIENDS:

220 NEW DAY:

65 — WAKE UP AMERICA:

14 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS:

259 NEW DAY:

101 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

220 CNN NEWSROOM:

145 MORNING JOE:

99 NATIONAL REPORT:

12 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

193 CNN NEWSROOM:

179 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

87 — BLUE BLOODS:

9 11a FAULKNER FOCUS, THE:

211 CNN SPECIAL COVERAGE:

174 MSNBC REPORTS- LIVE:

95 — BLUE BLOODS:

23 12p OUTNUMBERED:

266 CNN SPECIAL COVERAGE:

183 ANDREA MITCHELL REPORTS:

95 JOHN BACHMAN NOW:

13 BLUE BLOODS:

33 1p AMERICA REPORTS:

278 CNN SPECIAL COVERAGE:

349 CHRIS JANSING REPORTS:

106 — BLUE BLOODS:

29 2p AMERICA REPORTS:

377 CNN SPECIAL COVERAGE:

489 KATY TUR REPORTS:

141 AMERICAN AGENDA:

25 BLUE BLOODS:

22 3p STORY, THE:

330 LEAD WITH JAKE TAPPER:

402 HALLIE JACKSON REPORTS:

153 — BLUE BLOODS:

23 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

328 LEAD WITH JAKE TAPPER:

391 DEADLINE:WHITE HOUSE:

162 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

25 BLUE BLOODS:

20 5p FIVE, THE:

507 LEAD WITH JAKE TAPPER:

363 — SPICER & CO:

19 NEWSNATION: RUSH HOUR:

20 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

366 SITUATION ROOM:

346 BEAT W/ARI MELBER:

158 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

12 NEWSNATION: RUSH HOUR:

13 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

368 ERIN BURNETT OUTFRONT:

340 REIDOUT:

140 ROB SCHMITT TONIGHT:

10 ON BALANCE W/ VITTERT:

10 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

418 ANDERSON COOPER 360:

293 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

137 ERIC BOLLING THE BALANCE:

22 NEWSNATION PRIME:

5 9p HANNITY:

230 ANDERSON COOPER 360:

203 ALEX WAGNER TONIGHT:

135 PRIME NEWS:

10 DAN ABRAMS LIVE:

8 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

209 CNN SPECIAL REPORT:

171 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

131 GREG KELLY REPORTS:

15 BANFIELD:

7 11p GUTFELD!:

343 CNN SPECIAL COVERAGE:

159 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

122 ROB SCHMITT TONIGHT:

10 NEWSNATION PRIME:

5

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 914,000

Fox News: 1.87 million

MSNBC: 1.04 million

25-54 Demo:

CNN: 224,000

Fox News: 271,000

MSNBC: 117,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 978,000

Fox News: 2.36 million

MSNBC: 1.38 million

25-54 Demo:

CNN: 223,000

Fox News: 286,000

MSNBC: 134,000

