CNN’s OutFront, guest-hosted by Kate Bolduan, pulled in a very solid 296,00 demo viewers on Tuesday, enough to beat out Fox News rival Neil Cavuto and MSNBC’s Rachel Maddow.

Maddow brought in 221,000 demo viewers, while Cavuto scored 293,000 demo viewers.

Bolduan still lost to her Fox News time slot rival, Jesse Watters, who pulled in 425,000 demo viewers.

CNN, however, did beat MSNBC in both day time and prime time averages in the demo.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1093 NEW DAY:

288 MORNING JOE:

734 ROB CARSONS WHAT IN THE:

30 ELEMENTARY:

16 7a FOX AND FRIENDS:

1430 NEW DAY:

338 — WAKE UP AMERICA:

100 MORNING IN AMERICA:

31 8a FOX AND FRIENDS:

1756 NEW DAY:

479 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1814 CNN NEWSROOM:

670 MORNING JOE:

908 NATIONAL REPORT:

175 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

2024 CNN NEWSROOM:

793 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

728 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

98 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1998 AT THIS HOUR:

770 MSNBC REPORTS- LIVE:

633 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

131 12p OUTNUMBERED:

2097 INSIDE POLITICS:

890 ANDREA MITCHELL REPORTS:

778 JOHN BACHMAN NOW:

175 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

186 1p AMERICA REPORTS:

1646 CNN NEWSROOM:

829 MTP DAILY:

781 — BLUE BLOODS:

116 2p AMERICA REPORTS:

1552 CNN NEWSROOM:

984 KATY TUR REPORTS:

710 AMERICAN AGENDA:

205 BLUE BLOODS:

209 3p STORY, THE:

1741 CNN NEWSROOM:

922 HALLIE JACKSON REPORTS:

679 — BLUE BLOODS:

287 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1912 LEAD WITH JAKE TAPPER:

854 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1033 ERIC BOLLING THE BALANCE:

281 BLUE BLOODS:

258 5p FIVE, THE:

3668 LEAD WITH JAKE TAPPER:

903 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

200 NEWSNATION: RUSH HOUR:

114 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2705 SITUATION ROOM:

903 BEAT W/ARI MELBER:

1048 SPICER & CO:

229 NEWSNATION: RUSH HOUR:

47 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3055 ERIN BURNETT OUTFRONT:

1001 MSNBC PRESS CONFERENCE:

1065 GREG KELLY REPORTS:

349 ON BALANCE W/ VITTERT:

56 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3708 ANDERSON COOPER 360:

960 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1204 STINCHFIELD:

221 NEWSNATION PRIME:

42 9p HANNITY:

2921 CNN TONIGHT:

748 RACHEL MADDOW SHOW:

1990 PRIME NEWS:

165 DAN ABRAMS LIVE:

38 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2315 DON LEMON TONIGHT:

783 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1377 ROB SCHMITT TONIGHT:

175 BANFIELD:

45 11p GUTFELD!:

2103 DON LEMON TONIGHT:

540 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

900 GREG KELLY REPORTS:

111 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

36

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

206 NEW DAY:

65 MORNING JOE:

87 ROB CARSONS WHAT IN THE:

6 ELEMENTARY:

1 7a FOX AND FRIENDS:

229 NEW DAY:

82 — WAKE UP AMERICA:

8 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS:

272 NEW DAY:

111 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

307 CNN NEWSROOM:

170 MORNING JOE:

93 NATIONAL REPORT:

13 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

363 CNN NEWSROOM:

162 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

66 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

14 11a FAULKNER FOCUS, THE:

323 AT THIS HOUR:

190 MSNBC REPORTS- LIVE:

58 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

13 12p OUTNUMBERED:

343 INSIDE POLITICS:

224 ANDREA MITCHELL REPORTS:

79 JOHN BACHMAN NOW:

22 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

24 1p AMERICA REPORTS:

248 CNN NEWSROOM:

207 MTP DAILY:

93 — BLUE BLOODS:

21 2p AMERICA REPORTS:

256 CNN NEWSROOM:

244 KATY TUR REPORTS:

80 AMERICAN AGENDA:

28 BLUE BLOODS:

35 3p STORY, THE:

256 CNN NEWSROOM:

238 HALLIE JACKSON REPORTS:

75 — BLUE BLOODS:

34 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

293 LEAD WITH JAKE TAPPER:

210 DEADLINE:WHITE HOUSE:

111 ERIC BOLLING THE BALANCE:

36 BLUE BLOODS:

37 5p FIVE, THE:

548 LEAD WITH JAKE TAPPER:

208 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

25 NEWSNATION: RUSH HOUR:

9 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

405 SITUATION ROOM:

230 BEAT W/ARI MELBER:

116 SPICER & CO:

29 NEWSNATION: RUSH HOUR:

4 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

425 ERIN BURNETT OUTFRONT:

296 MSNBC PRESS CONFERENCE:

130 GREG KELLY REPORTS:

44 ON BALANCE W/ VITTERT:

12 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

587 ANDERSON COOPER 360:

269 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

146 STINCHFIELD:

31 NEWSNATION PRIME:

8 9p HANNITY:

476 CNN TONIGHT:

181 RACHEL MADDOW SHOW:

221 PRIME NEWS:

18 DAN ABRAMS LIVE:

4 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

407 DON LEMON TONIGHT:

185 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

140 ROB SCHMITT TONIGHT:

17 BANFIELD:

3 11p GUTFELD!:

390 DON LEMON TONIGHT:

132 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

121 GREG KELLY REPORTS:

16 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

2

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 698,000

Fox: 1.99 million

MSNBC: 876,000

25-54 Demo:

CNN: 178,000

Fox News: 329,000

MSNBC: 100,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 830,000

Fox News: 2.98 million

MSNBC: 1.52 million

25-54 Demo:

CNN: 211,000

Fox News: 490,000

MSNBC: 169,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

