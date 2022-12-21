Cable News Ratings Tuesday December 20: ‘The Five’ Tops Cable News — Only Show With Over 3 Million Viewers
Fox News’s top-rated show, The Five, yet again dominated the cable news ratings on Tuesday.
The Five was the only show to pass the 3 million total viewer mark with 3.048 million viewers.
Tucker Carlson Tonight landed in second place in total viewers with 2.77 million total viewers. Tucker led in the key 25-54 age demographic.
Jesse Watters, who also co-hosts The Five, landed in a solid third place with 2.51 million total viewers.
Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
963
|CNN THIS MORNING:
301
|MORNING JOE:
994
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
16
|EARLY MORNING:
14
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1153
|CNN THIS MORNING:
368
|—
|WAKE UP AMERICA:
71
|MORNING IN AMERICA:
28
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1516
|CNN THIS MORNING:
448
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1535
|CNN NEWSROOM:
607
|MORNING JOE:
917
|NATIONAL REPORT:
128
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1504
|CNN NEWSROOM:
711
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
697
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
35
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1415
|AT THIS HOUR:
643
|MSNBC REPORTS- LIVE:
681
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1508
|INSIDE POLITICS:
657
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
699
|JOHN BACHMAN NOW:
118
|BLUE BLOODS:
86
|1p
|AMERICA REPORTS:
1315
|CNN NEWSROOM:
635
|CHRIS JANSING REPORTS:
731
|—
|BLUE BLOODS:
112
|2p
|AMERICA REPORTS:
1222
|CNN NEWSROOM:
612
|KATY TUR REPORTS:
833
|AMERICAN AGENDA:
117
|BLUE BLOODS:
195
|3p
|STORY, THE:
1316
|CNN NEWSROOM:
682
|HALLIE JACKSON REPORTS:
861
|—
|BLUE BLOODS:
188
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1455
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
773
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1436
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
216
|BLUE BLOODS:
278
|5p
|FIVE, THE:
3048
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
830
|—
|SPICER & CO:
153
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
105
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2235
|SITUATION ROOM:
735
|BEAT W/ARI MELBER:
1492
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
140
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
47
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2514
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
847
|REIDOUT:
1268
|ROB SCHMITT TONIGHT:
219
|ON BALANCE W/ VITTERT:
39
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
2775
|ANDERSON COOPER 360:
900
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1566
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
165
|CUOMO:
124
|9p
|HANNITY:
2004
|CNN TONIGHT:
704
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1641
|PRIME NEWS:
114
|DAN ABRAMS LIVE:
90
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1718
|CNN TONIGHT:
568
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1667
|GREG KELLY REPORTS:
133
|BANFIELD:
65
|11p
|GUTFELD!:
1827
|ANDERSON COOPER 360:
378
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1161
|ROB SCHMITT TONIGHT:
77
|CUOMO:
50
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
148
|CNN THIS MORNING:
54
|MORNING JOE:
106
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
0
|EARLY MORNING:
2
|7a
|FOX AND FRIENDS:
134
|CNN THIS MORNING:
65
|—
|WAKE UP AMERICA:
7
|MORNING IN AMERICA:
3
|8a
|FOX AND FRIENDS:
214
|CNN THIS MORNING:
90
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
169
|CNN NEWSROOM:
115
|MORNING JOE:
81
|NATIONAL REPORT:
16
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
147
|CNN NEWSROOM:
125
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
81
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
9
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
136
|AT THIS HOUR:
113
|MSNBC REPORTS- LIVE:
77
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
145
|INSIDE POLITICS:
117
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
73
|JOHN BACHMAN NOW:
3
|BLUE BLOODS:
10
|1p
|AMERICA REPORTS:
117
|CNN NEWSROOM:
119
|CHRIS JANSING REPORTS:
83
|—
|BLUE BLOODS:
14
|2p
|AMERICA REPORTS:
126
|CNN NEWSROOM:
103
|KATY TUR REPORTS:
107
|AMERICAN AGENDA:
8
|BLUE BLOODS:
30
|3p
|STORY, THE:
143
|CNN NEWSROOM:
114
|HALLIE JACKSON REPORTS:
121
|—
|BLUE BLOODS:
23
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
166
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
141
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
175
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
12
|BLUE BLOODS:
35
|5p
|FIVE, THE:
332
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
173
|—
|SPICER & CO:
12
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
6
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
273
|SITUATION ROOM:
157
|BEAT W/ARI MELBER:
163
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
3
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
5
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
290
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
184
|REIDOUT:
135
|ROB SCHMITT TONIGHT:
23
|ON BALANCE W/ VITTERT:
6
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
394
|ANDERSON COOPER 360:
200
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
147
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
24
|CUOMO:
15
|9p
|HANNITY:
255
|CNN TONIGHT:
149
|ALEX WAGNER TONIGHT:
163
|PRIME NEWS:
12
|DAN ABRAMS LIVE:
25
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
230
|CNN TONIGHT:
118
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
161
|GREG KELLY REPORTS:
10
|BANFIELD:
15
|11p
|GUTFELD!:
295
|ANDERSON COOPER 360:
84
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
140
|ROB SCHMITT TONIGHT:
6
|CUOMO:
16
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 578,000
Fox News: 1.57 million
MSNBC: 1.04 million
25-54 Demo:
CNN: 113,000
Fox News: 196,000
MSNBC: 116,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 724,000
Fox News: 2.16 million
MSNBC: 2.62 million
25-54 Demo:
CNN: 156,000
Fox News: 293,000
MSNBC: 157,000
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