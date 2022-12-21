Cable News Ratings Tuesday December 20: ‘The Five’ Tops Cable News — Only Show With Over 3 Million Viewers

By Mediaite StaffDec 21st, 2022, 4:32 pm
 

The Five

Fox News’s top-rated show, The Five, yet again dominated the cable news ratings on Tuesday.

The Five was the only show to pass the 3 million total viewer mark with 3.048 million viewers.

Tucker Carlson Tonight landed in second place in total viewers with 2.77 million total viewers. Tucker led in the key 25-54 age demographic.

Jesse Watters, who also co-hosts The Five, landed in a solid third place with 2.51 million total viewers.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
963		 CNN THIS MORNING:
301		 MORNING JOE:
994		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
16		 EARLY MORNING:
14
7a FOX AND FRIENDS:
1153		 CNN THIS MORNING:
368		 WAKE UP AMERICA:
71		 MORNING IN AMERICA:
28
8a FOX AND FRIENDS:
1516		 CNN THIS MORNING:
448
9a AMERICAS NEWSROOM:
1535		 CNN NEWSROOM:
607		 MORNING JOE:
917		 NATIONAL REPORT:
128
10a AMERICAS NEWSROOM:
1504		 CNN NEWSROOM:
711		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
697		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
35
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1415		 AT THIS HOUR:
643		 MSNBC REPORTS- LIVE:
681
12p OUTNUMBERED:
1508		 INSIDE POLITICS:
657		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
699		 JOHN BACHMAN NOW:
118		 BLUE BLOODS:
86
1p AMERICA REPORTS:
1315		 CNN NEWSROOM:
635		 CHRIS JANSING REPORTS:
731		 BLUE BLOODS:
112
2p AMERICA REPORTS:
1222		 CNN NEWSROOM:
612		 KATY TUR REPORTS:
833		 AMERICAN AGENDA:
117		 BLUE BLOODS:
195
3p STORY, THE:
1316		 CNN NEWSROOM:
682		 HALLIE JACKSON REPORTS:
861		 BLUE BLOODS:
188
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1455		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
773		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1436		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
216		 BLUE BLOODS:
278
5p FIVE, THE:
3048		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
830		 SPICER & CO:
153		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
105
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2235		 SITUATION ROOM:
735		 BEAT W/ARI MELBER:
1492		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
140		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
47
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2514		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
847		 REIDOUT:
1268		 ROB SCHMITT TONIGHT:
219		 ON BALANCE W/ VITTERT:
39
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2775		 ANDERSON COOPER 360:
900		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1566		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
165		 CUOMO:
124
9p HANNITY:
2004		 CNN TONIGHT:
704		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1641		 PRIME NEWS:
114		 DAN ABRAMS LIVE:
90
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1718		 CNN TONIGHT:
568		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1667		 GREG KELLY REPORTS:
133		 BANFIELD:
65
11p GUTFELD!:
1827		 ANDERSON COOPER 360:
378		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1161		 ROB SCHMITT TONIGHT:
77		 CUOMO:
50

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
148		 CNN THIS MORNING:
54		 MORNING JOE:
106		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
0		 EARLY MORNING:
2
7a FOX AND FRIENDS:
134		 CNN THIS MORNING:
65		 WAKE UP AMERICA:
7		 MORNING IN AMERICA:
3
8a FOX AND FRIENDS:
214		 CNN THIS MORNING:
90
9a AMERICAS NEWSROOM:
169		 CNN NEWSROOM:
115		 MORNING JOE:
81		 NATIONAL REPORT:
16
10a AMERICAS NEWSROOM:
147		 CNN NEWSROOM:
125		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
81		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
9
11a FAULKNER FOCUS, THE:
136		 AT THIS HOUR:
113		 MSNBC REPORTS- LIVE:
77
12p OUTNUMBERED:
145		 INSIDE POLITICS:
117		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
73		 JOHN BACHMAN NOW:
3		 BLUE BLOODS:
10
1p AMERICA REPORTS:
117		 CNN NEWSROOM:
119		 CHRIS JANSING REPORTS:
83		 BLUE BLOODS:
14
2p AMERICA REPORTS:
126		 CNN NEWSROOM:
103		 KATY TUR REPORTS:
107		 AMERICAN AGENDA:
8		 BLUE BLOODS:
30
3p STORY, THE:
143		 CNN NEWSROOM:
114		 HALLIE JACKSON REPORTS:
121		 BLUE BLOODS:
23
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
166		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
141		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
175		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
12		 BLUE BLOODS:
35
5p FIVE, THE:
332		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
173		 SPICER & CO:
12		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
6
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
273		 SITUATION ROOM:
157		 BEAT W/ARI MELBER:
163		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
3		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
5
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
290		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
184		 REIDOUT:
135		 ROB SCHMITT TONIGHT:
23		 ON BALANCE W/ VITTERT:
6
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
394		 ANDERSON COOPER 360:
200		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
147		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
24		 CUOMO:
15
9p HANNITY:
255		 CNN TONIGHT:
149		 ALEX WAGNER TONIGHT:
163		 PRIME NEWS:
12		 DAN ABRAMS LIVE:
25
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
230		 CNN TONIGHT:
118		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
161		 GREG KELLY REPORTS:
10		 BANFIELD:
15
11p GUTFELD!:
295		 ANDERSON COOPER 360:
84		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
140		 ROB SCHMITT TONIGHT:
6		 CUOMO:
16

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 578,000

Fox News: 1.57 million

MSNBC: 1.04 million

25-54 Demo:

CNN: 113,000

Fox News: 196,000

MSNBC: 116,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 724,000

Fox News: 2.16 million

MSNBC: 2.62 million

25-54 Demo:

CNN: 156,000

Fox News: 293,000

MSNBC: 157,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com

Filed Under: