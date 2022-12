Cable News Ratings Tuesday December 20: ‘The Five’ Tops Cable News — Only Show With Over 3 Million Viewers

Fox News’s top-rated show, The Five, yet again dominated the cable news ratings on Tuesday.

The Five was the only show to pass the 3 million total viewer mark with 3.048 million viewers.

Tucker Carlson Tonight landed in second place in total viewers with 2.77 million total viewers. Tucker led in the key 25-54 age demographic.

Jesse Watters, who also co-hosts The Five, landed in a solid third place with 2.51 million total viewers.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

963 CNN THIS MORNING:

301 MORNING JOE:

994 ROB CARSONS WHAT IN THE:

16 EARLY MORNING:

14 7a FOX AND FRIENDS:

1153 CNN THIS MORNING:

368 — WAKE UP AMERICA:

71 MORNING IN AMERICA:

28 8a FOX AND FRIENDS:

1516 CNN THIS MORNING:

448 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1535 CNN NEWSROOM:

607 MORNING JOE:

917 NATIONAL REPORT:

128 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1504 CNN NEWSROOM:

711 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

697 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

35 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1415 AT THIS HOUR:

643 MSNBC REPORTS- LIVE:

681 — — 12p OUTNUMBERED:

1508 INSIDE POLITICS:

657 ANDREA MITCHELL REPORTS:

699 JOHN BACHMAN NOW:

118 BLUE BLOODS:

86 1p AMERICA REPORTS:

1315 CNN NEWSROOM:

635 CHRIS JANSING REPORTS:

731 — BLUE BLOODS:

112 2p AMERICA REPORTS:

1222 CNN NEWSROOM:

612 KATY TUR REPORTS:

833 AMERICAN AGENDA:

117 BLUE BLOODS:

195 3p STORY, THE:

1316 CNN NEWSROOM:

682 HALLIE JACKSON REPORTS:

861 — BLUE BLOODS:

188 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1455 LEAD WITH JAKE TAPPER:

773 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1436 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

216 BLUE BLOODS:

278 5p FIVE, THE:

3048 LEAD WITH JAKE TAPPER:

830 — SPICER & CO:

153 NEWSNATION: RUSH HOUR:

105 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2235 SITUATION ROOM:

735 BEAT W/ARI MELBER:

1492 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

140 NEWSNATION: RUSH HOUR:

47 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2514 ERIN BURNETT OUTFRONT:

847 REIDOUT:

1268 ROB SCHMITT TONIGHT:

219 ON BALANCE W/ VITTERT:

39 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2775 ANDERSON COOPER 360:

900 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1566 ERIC BOLLING THE BALANCE:

165 CUOMO:

124 9p HANNITY:

2004 CNN TONIGHT:

704 ALEX WAGNER TONIGHT:

1641 PRIME NEWS:

114 DAN ABRAMS LIVE:

90 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1718 CNN TONIGHT:

568 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1667 GREG KELLY REPORTS:

133 BANFIELD:

65 11p GUTFELD!:

1827 ANDERSON COOPER 360:

378 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1161 ROB SCHMITT TONIGHT:

77 CUOMO:

50

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

148 CNN THIS MORNING:

54 MORNING JOE:

106 ROB CARSONS WHAT IN THE:

0 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

134 CNN THIS MORNING:

65 — WAKE UP AMERICA:

7 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

214 CNN THIS MORNING:

90 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

169 CNN NEWSROOM:

115 MORNING JOE:

81 NATIONAL REPORT:

16 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

147 CNN NEWSROOM:

125 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

81 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

9 11a FAULKNER FOCUS, THE:

136 AT THIS HOUR:

113 MSNBC REPORTS- LIVE:

77 — — 12p OUTNUMBERED:

145 INSIDE POLITICS:

117 ANDREA MITCHELL REPORTS:

73 JOHN BACHMAN NOW:

3 BLUE BLOODS:

10 1p AMERICA REPORTS:

117 CNN NEWSROOM:

119 CHRIS JANSING REPORTS:

83 — BLUE BLOODS:

14 2p AMERICA REPORTS:

126 CNN NEWSROOM:

103 KATY TUR REPORTS:

107 AMERICAN AGENDA:

8 BLUE BLOODS:

30 3p STORY, THE:

143 CNN NEWSROOM:

114 HALLIE JACKSON REPORTS:

121 — BLUE BLOODS:

23 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

166 LEAD WITH JAKE TAPPER:

141 DEADLINE:WHITE HOUSE:

175 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

12 BLUE BLOODS:

35 5p FIVE, THE:

332 LEAD WITH JAKE TAPPER:

173 — SPICER & CO:

12 NEWSNATION: RUSH HOUR:

6 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

273 SITUATION ROOM:

157 BEAT W/ARI MELBER:

163 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

3 NEWSNATION: RUSH HOUR:

5 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

290 ERIN BURNETT OUTFRONT:

184 REIDOUT:

135 ROB SCHMITT TONIGHT:

23 ON BALANCE W/ VITTERT:

6 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

394 ANDERSON COOPER 360:

200 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

147 ERIC BOLLING THE BALANCE:

24 CUOMO:

15 9p HANNITY:

255 CNN TONIGHT:

149 ALEX WAGNER TONIGHT:

163 PRIME NEWS:

12 DAN ABRAMS LIVE:

25 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

230 CNN TONIGHT:

118 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

161 GREG KELLY REPORTS:

10 BANFIELD:

15 11p GUTFELD!:

295 ANDERSON COOPER 360:

84 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

140 ROB SCHMITT TONIGHT:

6 CUOMO:

16

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 578,000

Fox News: 1.57 million

MSNBC: 1.04 million

25-54 Demo:

CNN: 113,000

Fox News: 196,000

MSNBC: 116,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 724,000

Fox News: 2.16 million

MSNBC: 2.62 million

25-54 Demo:

CNN: 156,000

Fox News: 293,000

MSNBC: 157,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

