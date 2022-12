Alisyn Camerota, hosting CNN Tonight at 9 p.m., drew the most viewers in the advertiser-coveted 25-54 age demographic on CNN Tuesday.

Camerota drew 182,000 viewers in the demo, besting all other hours on CNN, as well as the MSNBC competition. In total viewers, she drew 638,000 viewers, coming behind Pamela Brown at 8 p.m. and several other daytime hours on CNN.

Fox News, as usual, still placed first in the 9 p.m. timeslot.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

716 CNN THIS MORNING:

308 MORNING JOE:

729 ROB CARSONS WHAT IN THE:

12 EARLY MORNING:

29 7a FOX AND FRIENDS:

1093 CNN THIS MORNING:

359 — WAKE UP AMERICA:

67 MORNING IN AMERICA:

45 8a FOX AND FRIENDS:

1424 CNN THIS MORNING:

461 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1454 CNN NEWSROOM:

609 MORNING JOE:

808 NATIONAL REPORT:

116 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1429 CNN NEWSROOM:

740 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

704 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

31 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1281 AT THIS HOUR:

756 MSNBC REPORTS- LIVE:

687 — — 12p OUTNUMBERED:

1299 AT THIS HOUR:

792 ANDREA MITCHELL REPORTS:

677 JOHN BACHMAN NOW:

103 BLUE BLOODS:

109 1p AMERICA REPORTS:

1031 CNN NEWSROOM:

735 CHRIS JANSING REPORTS:

650 — BLUE BLOODS:

198 2p AMERICA REPORTS:

948 CNN NEWSROOM:

718 KATY TUR REPORTS:

679 AMERICAN AGENDA:

128 BLUE BLOODS:

278 3p STORY, THE:

981 CNN NEWSROOM:

595 HALLIE JACKSON REPORTS:

702 — BLUE BLOODS:

329 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1231 LEAD WITH JAKE TAPPER:

673 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1238 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

151 BLUE BLOODS:

419 5p FIVE, THE:

2955 SITUATION ROOM:

707 — SPICER & CO:

146 NEWSNATION: RUSH HOUR:

176 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2100 SITUATION ROOM:

651 BEAT W/ARI MELBER:

1040 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

130 NEWSNATION: RUSH HOUR:

86 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2019 ERIN BURNETT OUTFRONT:

666 REIDOUT:

940 ROB SCHMITT TONIGHT:

200 ON BALANCE W/ VITTERT:

51 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2244 ANDERSON COOPER 360:

692 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1168 ERIC BOLLING THE BALANCE:

160 CUOMO:

139 9p HANNITY:

1734 CNN TONIGHT:

638 ALEX WAGNER TONIGHT:

1170 PRIME NEWS:

113 DAN ABRAMS LIVE:

68 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1310 CNN TONIGHT:

541 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1130 GREG KELLY REPORTS:

110 BANFIELD:

83 11p GUTFELD!:

1562 ANDERSON COOPER 360:

413 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

708 ROB SCHMITT TONIGHT:

93 CUOMO:

29

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

74 CNN THIS MORNING:

74 MORNING JOE:

71 ROB CARSONS WHAT IN THE:

0 EARLY MORNING:

14 7a FOX AND FRIENDS:

102 CNN THIS MORNING:

98 — WAKE UP AMERICA:

6 MORNING IN AMERICA:

16 8a FOX AND FRIENDS:

146 CNN THIS MORNING:

124 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

182 CNN NEWSROOM:

145 MORNING JOE:

71 NATIONAL REPORT:

20 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

182 CNN NEWSROOM:

157 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

88 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

159 AT THIS HOUR:

138 MSNBC REPORTS- LIVE:

78 — — 12p OUTNUMBERED:

138 AT THIS HOUR:

169 ANDREA MITCHELL REPORTS:

76 JOHN BACHMAN NOW:

4 BLUE BLOODS:

19 1p AMERICA REPORTS:

138 CNN NEWSROOM:

145 CHRIS JANSING REPORTS:

92 — BLUE BLOODS:

33 2p AMERICA REPORTS:

113 CNN NEWSROOM:

114 KATY TUR REPORTS:

92 AMERICAN AGENDA:

9 BLUE BLOODS:

28 3p STORY, THE:

116 CNN NEWSROOM:

93 HALLIE JACKSON REPORTS:

91 — BLUE BLOODS:

21 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

146 LEAD WITH JAKE TAPPER:

107 DEADLINE:WHITE HOUSE:

126 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

4 BLUE BLOODS:

26 5p FIVE, THE:

315 SITUATION ROOM:

133 — SPICER & CO:

3 NEWSNATION: RUSH HOUR:

17 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

217 SITUATION ROOM:

130 BEAT W/ARI MELBER:

130 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

3 NEWSNATION: RUSH HOUR:

14 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

185 ERIN BURNETT OUTFRONT:

140 REIDOUT:

106 ROB SCHMITT TONIGHT:

3 ON BALANCE W/ VITTERT:

13 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

257 ANDERSON COOPER 360:

149 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

145 ERIC BOLLING THE BALANCE:

9 CUOMO:

35 9p HANNITY:

183 CNN TONIGHT:

182 ALEX WAGNER TONIGHT:

141 PRIME NEWS:

8 DAN ABRAMS LIVE:

20 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

142 CNN TONIGHT:

169 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

112 GREG KELLY REPORTS:

11 BANFIELD:

18 11p GUTFELD!:

232 ANDERSON COOPER 360:

141 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

76 ROB SCHMITT TONIGHT:

10 CUOMO:

9

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 564,000

Fox News: 1.35 million

MSNBC: 805,000

25-54 Demo:

CNN: 126,000

Fox News: 160,000

MSNBC: 93,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 623,000

Fox News: 1.76 million

MSNBC: 1.15 million

25-54 Demo:

CNN: 167,000

Fox News: 194,000

MSNBC: 133,000

