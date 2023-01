There are few bright spots in the ratings for CNN these days. But Pamela Brown, filling in for Jake Tapper on The Lead at 4 p.m., put up solid numbers and scored a win over a MSNBC competitor.

The Lead averaged 125,500 viewers in the advertiser-coveted 25-54 age demographic across a two hour show on Tuesday. Deadline: White House, hosted by Nicolle Wallace on MSNBC, meanwhile, averaged 100,000 viewers in the demo over those same hours.

That said, Wallace bested Brown in total viewers.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

901 CNN THIS MORNING:

286 MORNING JOE:

783 ROB CARSONS WHAT IN THE:

16 EARLY MORNING:

15 7a FOX AND FRIENDS:

1248 CNN THIS MORNING:

378 — WAKE UP AMERICA:

108 MORNING IN AMERICA:

25 8a FOX AND FRIENDS:

1578 CNN THIS MORNING:

437 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1631 CNN NEWSROOM:

515 MORNING JOE:

884 NATIONAL REPORT:

149 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1662 CNN NEWSROOM:

576 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

542 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

31 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1696 AT THIS HOUR:

540 MSNBC REPORTS- LIVE:

542 — — 12p OUTNUMBERED:

1687 INSIDE POLITICS:

642 ANDREA MITCHELL REPORTS:

617 JOHN BACHMAN NOW:

110 BLUE BLOODS:

101 1p AMERICA REPORTS:

1547 CNN NEWSROOM:

627 CHRIS JANSING REPORTS:

748 — BLUE BLOODS:

176 2p AMERICA REPORTS:

1593 CNN NEWSROOM:

604 KATY TUR REPORTS:

672 AMERICAN AGENDA:

133 BLUE BLOODS:

211 3p STORY, THE:

1375 CNN NEWSROOM:

623 HALLIE JACKSON REPORTS:

692 — BLUE BLOODS:

238 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1419 LEAD WITH JAKE TAPPER:

620 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1248 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

191 BLUE BLOODS:

303 5p FIVE, THE:

3323 LEAD WITH JAKE TAPPER:

610 — SPICER & CO:

161 NEWSNATION: RUSH HOUR:

118 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2464 SITUATION ROOM:

574 BEAT W/ARI MELBER:

1379 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

169 NEWSNATION: RUSH HOUR:

50 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2837 ERIN BURNETT OUTFRONT:

628 REIDOUT:

1174 ROB SCHMITT TONIGHT:

236 ON BALANCE W/ VITTERT:

52 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3138 ANDERSON COOPER 360:

586 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1351 ERIC BOLLING THE BALANCE:

146 CUOMO:

165 9p HANNITY:

2600 ANDERSON COOPER 360:

547 ALEX WAGNER TONIGHT:

1208 PRIME NEWS:

114 DAN ABRAMS LIVE:

118 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2036 CNN TONIGHT:

425 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1368 GREG KELLY REPORTS:

139 BANFIELD:

104 11p GUTFELD!:

1918 CNN TONIGHT:

280 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

815 ROB SCHMITT TONIGHT:

76 CUOMO:

76

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

135 CNN THIS MORNING:

40 MORNING JOE:

103 ROB CARSONS WHAT IN THE:

0 EARLY MORNING:

4 7a FOX AND FRIENDS:

182 CNN THIS MORNING:

51 — WAKE UP AMERICA:

12 MORNING IN AMERICA:

2 8a FOX AND FRIENDS:

213 CNN THIS MORNING:

71 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

184 CNN NEWSROOM:

94 MORNING JOE:

74 NATIONAL REPORT:

15 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

212 CNN NEWSROOM:

94 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

50 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

225 AT THIS HOUR:

111 MSNBC REPORTS- LIVE:

43 — — 12p OUTNUMBERED:

244 INSIDE POLITICS:

134 ANDREA MITCHELL REPORTS:

49 JOHN BACHMAN NOW:

5 BLUE BLOODS:

21 1p AMERICA REPORTS:

198 CNN NEWSROOM:

125 CHRIS JANSING REPORTS:

53 — BLUE BLOODS:

23 2p AMERICA REPORTS:

185 CNN NEWSROOM:

112 KATY TUR REPORTS:

69 AMERICAN AGENDA:

7 BLUE BLOODS:

18 3p STORY, THE:

152 CNN NEWSROOM:

129 HALLIE JACKSON REPORTS:

74 — BLUE BLOODS:

34 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

163 LEAD WITH JAKE TAPPER:

129 DEADLINE:WHITE HOUSE:

100 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

12 BLUE BLOODS:

37 5p FIVE, THE:

347 LEAD WITH JAKE TAPPER:

122 — SPICER & CO:

7 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

280 SITUATION ROOM:

119 BEAT W/ARI MELBER:

115 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

13 NEWSNATION: RUSH HOUR:

6 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

333 ERIN BURNETT OUTFRONT:

125 REIDOUT:

137 ROB SCHMITT TONIGHT:

19 ON BALANCE W/ VITTERT:

5 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

459 ANDERSON COOPER 360:

124 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

160 ERIC BOLLING THE BALANCE:

15 CUOMO:

21 9p HANNITY:

341 ANDERSON COOPER 360:

136 ALEX WAGNER TONIGHT:

112 PRIME NEWS:

11 DAN ABRAMS LIVE:

18 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

313 CNN TONIGHT:

89 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

136 GREG KELLY REPORTS:

12 BANFIELD:

7 11p GUTFELD!:

317 CNN TONIGHT:

67 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

102 ROB SCHMITT TONIGHT:

9 CUOMO:

11

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 482,000

Fox News: 1.74 million

MSNBC: 856,000

25-54 Demo:

CNN: 96,000

Fox News: 232,000

MSNBC: 88,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 519,000

Fox News: 2.59 million

MSNBC: 1.3 million

25-54 Demo:

CNN: 116,000

Fox News: 371,000

MSNBC: 136,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

