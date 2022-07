Fox News’s The Five continued its dominance in the ratings on Tuesday as it was the only show to crack 3 million total viewers on all of cable news.

The Five more than doubled its MSNBC competition, Nicolle Wallace’s Deadline: White House, and more than quintupled its CNN competition, The Lead with Jake Tapper.

Tucker Carlson won the day in the key 25-54 age demographic, topping The Five’s 397,000 demo viewers with 493,000 viewers.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

939 NEW DAY:

305 MORNING JOE:

838 ROB CARSONS WHAT IN THE:

24 EARLY MORNING:

17 7a FOX AND FRIENDS:

1280 NEW DAY:

385 — WAKE UP AMERICA:

58 MORNING IN AMERICA:

29 8a FOX AND FRIENDS:

1508 NEW DAY:

480 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1467 CNN NEWSROOM:

516 MORNING JOE:

892 NATIONAL REPORT:

110 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1528 CNN NEWSROOM:

608 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

647 — BLUE BLOODS:

45 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1530 AT THIS HOUR:

611 MSNBC REPORTS- LIVE:

548 — BLUE BLOODS:

82 12p OUTNUMBERED:

1660 INSIDE POLITICS:

582 ANDREA MITCHELL REPORTS:

686 JOHN BACHMAN NOW:

139 BLUE BLOODS:

117 1p AMERICA REPORTS:

1328 CNN NEWSROOM:

594 CHRIS JANSING REPORTS:

680 — BLUE BLOODS:

152 2p AMERICA REPORTS:

1269 CNN NEWSROOM:

601 KATY TUR REPORTS:

667 AMERICAN AGENDA:

130 BLUE BLOODS:

226 3p STORY, THE:

1412 CNN NEWSROOM:

616 HALLIE JACKSON REPORTS:

745 — BLUE BLOODS:

320 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1597 LEAD WITH JAKE TAPPER:

665 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1438 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

192 BLUE BLOODS:

333 5p FIVE, THE:

3319 LEAD WITH JAKE TAPPER:

653 — SPICER & CO:

154 NEWSNATION: RUSH HOUR:

203 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2293 SITUATION ROOM:

554 BEAT W/ARI MELBER:

1437 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

169 NEWSNATION: RUSH HOUR:

123 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2792 ERIN BURNETT OUTFRONT:

694 REIDOUT:

1153 ROB SCHMITT TONIGHT:

178 ON BALANCE W/ VITTERT:

74 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2858 ANDERSON COOPER 360:

819 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1320 ERIC BOLLING THE BALANCE:

166 NEWSNATION PRIME:

58 9p HANNITY:

2342 CNN TONIGHT:

695 MSNBC PRIME:

1344 PRIME NEWS:

135 DAN ABRAMS LIVE:

50 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2200 DON LEMON TONIGHT:

619 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1467 GREG KELLY REPORTS:

157 BANFIELD:

47 11p GUTFELD!:

2030 DON LEMON TONIGHT:

456 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

929 ROB SCHMITT TONIGHT:

82 NEWSNATION TONIGHT:

26

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

178 NEW DAY:

73 MORNING JOE:

87 ROB CARSONS WHAT IN THE:

4 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

205 NEW DAY:

90 — WAKE UP AMERICA:

7 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

197 NEW DAY:

106 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

186 CNN NEWSROOM:

102 MORNING JOE:

72 NATIONAL REPORT:

14 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

200 CNN NEWSROOM:

129 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

59 — BLUE BLOODS:

9 11a FAULKNER FOCUS, THE:

169 AT THIS HOUR:

117 MSNBC REPORTS- LIVE:

57 — BLUE BLOODS:

10 12p OUTNUMBERED:

184 INSIDE POLITICS:

113 ANDREA MITCHELL REPORTS:

59 JOHN BACHMAN NOW:

13 BLUE BLOODS:

13 1p AMERICA REPORTS:

169 CNN NEWSROOM:

97 CHRIS JANSING REPORTS:

60 — BLUE BLOODS:

17 2p AMERICA REPORTS:

150 CNN NEWSROOM:

119 KATY TUR REPORTS:

66 AMERICAN AGENDA:

14 BLUE BLOODS:

45 3p STORY, THE:

199 CNN NEWSROOM:

128 HALLIE JACKSON REPORTS:

55 — BLUE BLOODS:

48 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

209 LEAD WITH JAKE TAPPER:

139 DEADLINE:WHITE HOUSE:

109 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

15 BLUE BLOODS:

39 5p FIVE, THE:

397 LEAD WITH JAKE TAPPER:

156 — SPICER & CO:

18 NEWSNATION: RUSH HOUR:

33 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

297 SITUATION ROOM:

146 BEAT W/ARI MELBER:

124 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

20 NEWSNATION: RUSH HOUR:

23 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

330 ERIN BURNETT OUTFRONT:

158 REIDOUT:

115 ROB SCHMITT TONIGHT:

22 ON BALANCE W/ VITTERT:

4 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

493 ANDERSON COOPER 360:

203 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

99 ERIC BOLLING THE BALANCE:

16 NEWSNATION PRIME:

4 9p HANNITY:

386 CNN TONIGHT:

178 MSNBC PRIME:

103 PRIME NEWS:

15 DAN ABRAMS LIVE:

7 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

382 DON LEMON TONIGHT:

135 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

114 GREG KELLY REPORTS:

21 BANFIELD:

4 11p GUTFELD!:

361 DON LEMON TONIGHT:

102 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

82 ROB SCHMITT TONIGHT:

13 NEWSNATION TONIGHT:

2

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 535,000

Fox News: 1.69 million

MSNBC: 922,000

25-54 Demo:

CNN: 117,000

Fox News: 250,000

MSNBC: 79,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 711,000

Fox News: 2.47 million

MSNBC: 1.38 million

25-54 Demo:

CNN: 172,000

Fox News: 420,000

MSNBC: 105,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

