Fox News’s Laura Ingraham remained the most-watched female host on cable news on Tuesday night, crushing her time slot competition.

Ingraham brought in 2.34 million total viewers at 10 p.m., handle beating MSNBC’s Lawrence O’Donnell who came in second place with 1.63 million total viewers.

Ingraham more than tripled CNN’s Don Lemon, who is going to the network’s revamped morning show, with 644,000 total viewers. The ratings news wasn’t all bad for Lemon, who beat both O’Donnell at 10 and Stephanie Ruhle at 11 in the advertiser-coveted demo.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1026 NEW DAY:

356 MORNING JOE:

884 ROB CARSONS WHAT IN THE:

23 EARLY MORNING:

4 7a FOX AND FRIENDS:

1306 NEW DAY:

419 — WAKE UP AMERICA:

86 MORNING IN AMERICA:

39 8a FOX AND FRIENDS:

1582 NEW DAY:

554 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1713 CNN NEWSROOM:

658 MORNING JOE:

979 NATIONAL REPORT:

120 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1834 CNN NEWSROOM:

729 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

690 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

33 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1691 AT THIS HOUR:

696 MSNBC REPORTS- LIVE:

623 — — 12p OUTNUMBERED:

1758 INSIDE POLITICS:

808 ANDREA MITCHELL REPORTS:

732 JOHN BACHMAN NOW:

122 BLUE BLOODS:

104 1p AMERICA REPORTS:

1505 CNN NEWSROOM:

860 CHRIS JANSING REPORTS:

796 — BLUE BLOODS:

158 2p AMERICA REPORTS:

1488 CNN NEWSROOM:

766 KATY TUR REPORTS:

874 AMERICAN AGENDA:

138 BLUE BLOODS:

225 3p STORY, THE:

1549 CNN NEWSROOM:

740 HALLIE JACKSON REPORTS:

819 — BLUE BLOODS:

292 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1575 LEAD WITH JAKE TAPPER:

809 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1518 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

203 BLUE BLOODS:

275 5p FIVE, THE:

3463 LEAD WITH JAKE TAPPER:

909 — SPICER & CO:

197 NEWSNATION: RUSH HOUR:

160 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2509 SITUATION ROOM:

725 BEAT W/ARI MELBER:

1577 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

187 NEWSNATION: RUSH HOUR:

66 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2826 ERIN BURNETT OUTFRONT:

936 REIDOUT:

1401 ROB SCHMITT TONIGHT:

269 ON BALANCE W/ VITTERT:

59 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3456 ANDERSON COOPER 360:

857 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1521 ERIC BOLLING THE BALANCE:

191 CUOMO:

193 9p HANNITY:

2908 CNN TONIGHT:

690 ALEX WAGNER TONIGHT:

1639 PRIME NEWS:

122 DAN ABRAMS LIVE:

94 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2339 DON LEMON TONIGHT:

644 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1633 GREG KELLY REPORTS:

219 BANFIELD:

71 11p GUTFELD!:

2245 DON LEMON TONIGHT:

408 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

984 ROB SCHMITT TONIGHT:

101 CUOMO:

73

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

178 NEW DAY:

74 MORNING JOE:

99 ROB CARSONS WHAT IN THE:

1 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

180 NEW DAY:

82 — WAKE UP AMERICA:

21 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

200 NEW DAY:

101 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

190 CNN NEWSROOM:

143 MORNING JOE:

85 NATIONAL REPORT:

20 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

250 CNN NEWSROOM:

137 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

70 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

1 11a FAULKNER FOCUS, THE:

265 AT THIS HOUR:

136 MSNBC REPORTS- LIVE:

72 — — 12p OUTNUMBERED:

243 INSIDE POLITICS:

179 ANDREA MITCHELL REPORTS:

88 JOHN BACHMAN NOW:

10 BLUE BLOODS:

20 1p AMERICA REPORTS:

187 CNN NEWSROOM:

171 CHRIS JANSING REPORTS:

80 — BLUE BLOODS:

16 2p AMERICA REPORTS:

189 CNN NEWSROOM:

151 KATY TUR REPORTS:

90 AMERICAN AGENDA:

10 BLUE BLOODS:

18 3p STORY, THE:

213 CNN NEWSROOM:

123 HALLIE JACKSON REPORTS:

74 — BLUE BLOODS:

19 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

187 LEAD WITH JAKE TAPPER:

145 DEADLINE:WHITE HOUSE:

107 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

17 BLUE BLOODS:

17 5p FIVE, THE:

418 LEAD WITH JAKE TAPPER:

192 — SPICER & CO:

22 NEWSNATION: RUSH HOUR:

16 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

351 SITUATION ROOM:

182 BEAT W/ARI MELBER:

119 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

23 NEWSNATION: RUSH HOUR:

8 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

403 ERIN BURNETT OUTFRONT:

243 REIDOUT:

145 ROB SCHMITT TONIGHT:

34 ON BALANCE W/ VITTERT:

11 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

480 ANDERSON COOPER 360:

244 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

153 ERIC BOLLING THE BALANCE:

31 CUOMO:

21 9p HANNITY:

321 CNN TONIGHT:

186 ALEX WAGNER TONIGHT:

149 PRIME NEWS:

19 DAN ABRAMS LIVE:

18 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

326 DON LEMON TONIGHT:

155 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

143 GREG KELLY REPORTS:

24 BANFIELD:

4 11p GUTFELD!:

386 DON LEMON TONIGHT:

113 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

94 ROB SCHMITT TONIGHT:

20 CUOMO:

10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 645,000

Fox News: 1.86 million

MSNBC: 1.02 million

25-54 Demo:

CNN: 141,000

Fox News: 257,000

MSNBC: 96,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 731,000

Fox News: 2.90 million

MSNBC: 1.60 million

25-54 Demo:

CNN: 195,000

Fox News: 376,000

MSNBC: 148,000

