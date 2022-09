Fox & Friends crushed the competition on Tuesday morning as people went back to work after the long Labor Day weekend. The performance continued the longtime trend of the Fox News morning show dominating its rivals on MSNBC and CNN.

Fox scored over 1 million total viewers across all three hours from 6 to 10 a.m. During the 9 to 10 a.m. hour, Fox & Friends raked in some 1.6 million total viewers almost doubling MSNBC’s Morning Joe’s average from 6 to 10 a.m.

CNN’s New Day peaked at 462,000 total viewers in the 9 to 10 a.m. hour.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1042 NEW DAY:

254 MORNING JOE:

832 ROB CARSONS WHAT IN THE:

26 EARLY MORNING:

14 7a FOX AND FRIENDS:

1320 NEW DAY:

347 — WAKE UP AMERICA:

90 MORNING IN AMERICA:

38 8a FOX AND FRIENDS:

1600 NEW DAY:

462 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1763 CNN NEWSROOM:

522 MORNING JOE:

877 NATIONAL REPORT:

164 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1867 CNN NEWSROOM:

628 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

695 — BLUE BLOODS:

65 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1850 AT THIS HOUR:

635 MSNBC REPORTS- LIVE:

687 — BLUE BLOODS:

82 12p OUTNUMBERED:

2007 INSIDE POLITICS:

586 ANDREA MITCHELL REPORTS:

697 JOHN BACHMAN NOW:

145 BLUE BLOODS:

119 1p AMERICA REPORTS:

1688 CNN NEWSROOM:

623 CHRIS JANSING REPORTS:

653 — BLUE BLOODS:

194 2p AMERICA REPORTS:

1561 CNN NEWSROOM:

590 KATY TUR REPORTS:

820 AMERICAN AGENDA:

131 BLUE BLOODS:

250 3p STORY, THE:

1502 CNN NEWSROOM:

650 HALLIE JACKSON REPORTS:

761 — BLUE BLOODS:

315 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1472 LEAD WITH JAKE TAPPER:

730 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1427 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

195 BLUE BLOODS:

374 5p FIVE, THE:

3513 LEAD WITH JAKE TAPPER:

712 — SPICER & CO:

208 NEWSNATION: RUSH HOUR:

120 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2670 SITUATION ROOM:

621 BEAT W/ARI MELBER:

1454 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

208 NEWSNATION: RUSH HOUR:

88 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2962 ERIN BURNETT OUTFRONT:

698 REIDOUT:

1212 ROB SCHMITT TONIGHT:

251 ON BALANCE W/ VITTERT:

62 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3291 ANDERSON COOPER 360:

831 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1536 ERIC BOLLING THE BALANCE:

208 NEWSNATION PRIME:

62 9p HANNITY:

2762 CNN TONIGHT:

653 ALEX WAGNER TONIGHT:

1719 PRIME NEWS:

158 DAN ABRAMS LIVE:

73 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2202 DON LEMON TONIGHT:

603 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1577 GREG KELLY REPORTS:

220 BANFIELD:

52 11p GUTFELD!:

2138 DON LEMON TONIGHT:

480 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

972 ROB SCHMITT TONIGHT:

100 NEWSNATION PRIME:

38

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

181 NEW DAY:

47 MORNING JOE:

103 ROB CARSONS WHAT IN THE:

5 EARLY MORNING:

3 7a FOX AND FRIENDS:

195 NEW DAY:

64 — WAKE UP AMERICA:

9 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

196 NEW DAY:

95 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

249 CNN NEWSROOM:

73 MORNING JOE:

84 NATIONAL REPORT:

13 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

295 CNN NEWSROOM:

97 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

55 — BLUE BLOODS:

10 11a FAULKNER FOCUS, THE:

286 AT THIS HOUR:

121 MSNBC REPORTS- LIVE:

54 — BLUE BLOODS:

17 12p OUTNUMBERED:

316 INSIDE POLITICS:

113 ANDREA MITCHELL REPORTS:

64 JOHN BACHMAN NOW:

11 BLUE BLOODS:

20 1p AMERICA REPORTS:

234 CNN NEWSROOM:

114 CHRIS JANSING REPORTS:

74 — BLUE BLOODS:

20 2p AMERICA REPORTS:

189 CNN NEWSROOM:

112 KATY TUR REPORTS:

75 AMERICAN AGENDA:

18 BLUE BLOODS:

30 3p STORY, THE:

191 CNN NEWSROOM:

92 HALLIE JACKSON REPORTS:

74 — BLUE BLOODS:

43 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

179 LEAD WITH JAKE TAPPER:

111 DEADLINE:WHITE HOUSE:

110 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

22 BLUE BLOODS:

35 5p FIVE, THE:

416 LEAD WITH JAKE TAPPER:

142 — SPICER & CO:

22 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

366 SITUATION ROOM:

127 BEAT W/ARI MELBER:

163 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

22 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

413 ERIN BURNETT OUTFRONT:

146 REIDOUT:

131 ROB SCHMITT TONIGHT:

28 ON BALANCE W/ VITTERT:

17 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

557 ANDERSON COOPER 360:

194 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

140 ERIC BOLLING THE BALANCE:

23 NEWSNATION PRIME:

12 9p HANNITY:

425 CNN TONIGHT:

139 ALEX WAGNER TONIGHT:

181 PRIME NEWS:

8 DAN ABRAMS LIVE:

15 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

363 DON LEMON TONIGHT:

130 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

154 GREG KELLY REPORTS:

25 BANFIELD:

9 11p GUTFELD!:

394 DON LEMON TONIGHT:

110 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

117 ROB SCHMITT TONIGHT:

9 NEWSNATION PRIME:

6

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 549,000

Fox News: 1.87 million

MSNBC: 972,000

25-54 Demo:

CNN: 108,000

Fox News: 280,000

MSNBC: 99,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 696,000

Fox News: 2.75 million

MSNBC: 1.61 million

25-54 Demo:

CNN: 155,000

Fox News: 449,000

MSNBC: 159,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com