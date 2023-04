Cable News Ratings Wednesday April 12: Alex Wagner Scores Her Highest Rated Show So Far This Year

MSNBC’s Alex Wagner posted strong numbers on Wednesday night as she played recordings from former Fox News producer Abby Grossberg.

Wagner brought in 1.89 million total viewers, landing in second place behind Sean Hannity’s 2.7 million total viewers at 9 p.m. Wagner’s total viewers were her highest so far for the year.

Wagner led her network in total viewers and also in the key 25-54 age demographic, where she scored 203,000 viewers. Hannity won the hour with 310,000.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

922 CNN THIS MORNING:

284 MORNING JOE:

943 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

17 EARLY MORNING:

13 7a FOX AND FRIENDS:

1260 CNN THIS MORNING:

363 — WAKE UP AMERICA:

72 MORNING IN AMERICA:

39 8a FOX AND FRIENDS:

1496 CNN THIS MORNING:

373 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1660 CNN NEWS CENTRAL:

502 MORNING JOE:

993 NATIONAL REPORT:

136 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1626 CNN NEWS CENTRAL:

503 ANA CABRERA REPORTS:

763 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

24 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1560 CNN NEWS CENTRAL:

526 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

695 — — 12p OUTNUMBERED:

1623 INSIDE POLITICS:

596 ANDREA MITCHELL REPORTS:

695 JOHN BACHMAN NOW:

129 — 1p AMERICA REPORTS:

1293 CNN NEWSROOM:

551 CHRIS JANSING REPORTS:

780 — BLUE BLOODS:

66 2p AMERICA REPORTS:

1181 CNN NEWSROOM:

551 — AMERICAN AGENDA:

119 BLUE BLOODS:

121 3p STORY, THE:

1318 CNN NEWSROOM:

528 KATY TUR REPORTS:

901 — BLUE BLOODS:

165 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1389 LEAD WITH JAKE TAPPER:

608 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1554 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

156 BLUE BLOODS:

169 5p FIVE, THE:

3025 LEAD WITH JAKE TAPPER:

613 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

123 NEWSNATION: RUSH HOUR:

84 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2181 SITUATION ROOM:

560 BEAT W/ARI MELBER:

1565 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

121 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

43 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2630 ERIN BURNETT OUTFRONT:

611 REIDOUT:

1288 ROB SCHMITT TONIGHT:

180 ON BALANCE W/ VITTERT:

36 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3606 ANDERSON COOPER 360:

663 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1473 ERIC BOLLING THE BALANCE:

120 CUOMO:

149 9p HANNITY:

2705 CNN PRIMETIME:

576 ALEX WAGNER TONIGHT:

1890 PRIME NEWS:

79 DAN ABRAMS LIVE:

83 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1977 CNN TONIGHT:

529 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1631 GREG KELLY REPORTS:

165 BANFIELD:

93 11p GUTFELD!:

1953 CNN TONIGHT:

391 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1036 ROB SCHMITT TONIGHT:

102 CUOMO:

62

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

110 CNN THIS MORNING:

86 MORNING JOE:

138 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

0 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

186 CNN THIS MORNING:

112 — WAKE UP AMERICA:

5 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS:

202 CNN THIS MORNING:

118 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

200 CNN NEWS CENTRAL:

125 MORNING JOE:

133 NATIONAL REPORT:

18 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

243 CNN NEWS CENTRAL:

107 ANA CABRERA REPORTS:

108 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

220 CNN NEWS CENTRAL:

107 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

107 — — 12p OUTNUMBERED:

214 INSIDE POLITICS:

119 ANDREA MITCHELL REPORTS:

99 JOHN BACHMAN NOW:

9 — 1p AMERICA REPORTS:

163 CNN NEWSROOM:

96 CHRIS JANSING REPORTS:

117 — BLUE BLOODS:

2 2p AMERICA REPORTS:

142 CNN NEWSROOM:

92 — AMERICAN AGENDA:

14 BLUE BLOODS:

9 3p STORY, THE:

166 CNN NEWSROOM:

94 KATY TUR REPORTS:

106 — BLUE BLOODS:

23 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

167 LEAD WITH JAKE TAPPER:

110 DEADLINE:WHITE HOUSE:

138 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

17 BLUE BLOODS:

23 5p FIVE, THE:

335 LEAD WITH JAKE TAPPER:

110 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

14 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

240 SITUATION ROOM:

99 BEAT W/ARI MELBER:

162 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

14 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

11 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

261 ERIN BURNETT OUTFRONT:

135 REIDOUT:

166 ROB SCHMITT TONIGHT:

16 ON BALANCE W/ VITTERT:

6 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

438 ANDERSON COOPER 360:

163 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

193 ERIC BOLLING THE BALANCE:

19 CUOMO:

14 9p HANNITY:

310 CNN PRIMETIME:

138 ALEX WAGNER TONIGHT:

203 PRIME NEWS:

8 DAN ABRAMS LIVE:

8 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

215 CNN TONIGHT:

131 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

166 GREG KELLY REPORTS:

13 BANFIELD:

27 11p GUTFELD!:

299 CNN TONIGHT:

72 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

154 ROB SCHMITT TONIGHT:

6 CUOMO:

17

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 481,000

Fox News: 1.70 million

MSNBC: 1.04 million

25-54 Demo:

CNN: 105,000

Fox News: 213,000

MSNBC: 132,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 589,000

Fox News: 2.76 million

MSNBC: 1.66 million

25-54 Demo:

CNN: 144,000

Fox News: 321,000

MSNBC: 187,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

