Cable News Ratings Wednesday April 27: Fox News Sweeps in the Demo Across All Hours

Fox News swept in the key 25-54 age demographic on Wednesday, with its lowest-rated hour in the demo still topping the highest-rated hour on CNN or MSNBC.

Fox & Friends at 6 a.m. brought in 265,000 demo viewers, which was still more than enough to top MSNBC’s The Rachel Maddow Show in the demo.

Maddow brought in 236,00. demo viewers, the only non-Fox program to bring in over 200,000 demo viewers.

Tucker Carlson Tonight was the top-rated show in the demo on Wednesday with 509,000 demo viewers.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1112 NEW DAY:

405 MORNING JOE:

836 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

9 ELEMENTARY:

36 7a FOX AND FRIENDS:

1495 NEW DAY:

451 — WAKE UP AMERICA:

78 MORNING IN AMERICA:

34 8a FOX AND FRIENDS:

1875 NEW DAY:

504 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1835 CNN NEWSROOM:

594 MORNING JOE:

871 NATIONAL REPORT:

175 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1744 CNN NEWSROOM:

690 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

647 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

130 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1621 AT THIS HOUR:

632 MSNBC REPORTS- LIVE:

598 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

149 12p OUTNUMBERED:

1671 INSIDE POLITICS:

644 — JOHN BACHMAN NOW:

149 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

194 1p AMERICA REPORTS:

1380 CNN NEWSROOM:

689 MTP DAILY:

659 — BLUE BLOODS:

150 2p AMERICA REPORTS:

1442 CNN NEWSROOM:

639 KATY TUR REPORTS:

638 AMERICAN AGENDA:

166 BLUE BLOODS:

214 3p STORY, THE:

1548 CNN NEWSROOM:

696 HALLIE JACKSON REPORTS:

642 — BLUE BLOODS:

257 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1571 LEAD WITH JAKE TAPPER:

714 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1146 ERIC BOLLING THE BALANCE:

268 BLUE BLOODS:

262 5p FIVE, THE:

3498 LEAD WITH JAKE TAPPER:

711 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

249 NEWSNATION: RUSH HOUR:

122 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2628 SITUATION ROOM:

667 BEAT W/ARI MELBER:

1077 SPICER & CO:

248 NEWSNATION: RUSH HOUR:

67 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2684 ERIN BURNETT OUTFRONT:

679 REIDOUT:

1051 GREG KELLY REPORTS:

334 ON BALANCE W/ VITTERT:

37 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3194 ANDERSON COOPER 360:

770 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1249 STINCHFIELD:

278 NEWSNATION PRIME:

41 9p HANNITY:

2854 ANDERSON COOPER 360:

681 RACHEL MADDOW SHOW:

2222 PRIME NEWS:

156 DAN ABRAMS LIVE:

40 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2423 DON LEMON TONIGHT:

575 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1527 ROB SCHMITT TONIGHT:

153 BANFIELD:

33 11p GUTFELD!:

2106 DON LEMON TONIGHT:

452 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

943 GREG KELLY REPORTS:

123 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

23

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

265 NEW DAY:

78 MORNING JOE:

117 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

0 ELEMENTARY:

3 7a FOX AND FRIENDS:

292 NEW DAY:

94 — WAKE UP AMERICA:

17 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

305 NEW DAY:

120 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

330 CNN NEWSROOM:

112 MORNING JOE:

105 NATIONAL REPORT:

34 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

293 CNN NEWSROOM:

141 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

66 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

12 11a FAULKNER FOCUS, THE:

265 AT THIS HOUR:

115 MSNBC REPORTS- LIVE:

77 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

19 12p OUTNUMBERED:

253 INSIDE POLITICS:

128 — JOHN BACHMAN NOW:

37 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

23 1p AMERICA REPORTS:

248 CNN NEWSROOM:

142 MTP DAILY:

73 — BLUE BLOODS:

22 2p AMERICA REPORTS:

233 CNN NEWSROOM:

119 KATY TUR REPORTS:

60 AMERICAN AGENDA:

37 BLUE BLOODS:

42 3p STORY, THE:

263 CNN NEWSROOM:

158 HALLIE JACKSON REPORTS:

69 — BLUE BLOODS:

61 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

234 LEAD WITH JAKE TAPPER:

147 DEADLINE:WHITE HOUSE:

113 ERIC BOLLING THE BALANCE:

52 BLUE BLOODS:

57 5p FIVE, THE:

509 LEAD WITH JAKE TAPPER:

136 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

48 NEWSNATION: RUSH HOUR:

17 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

399 SITUATION ROOM:

174 BEAT W/ARI MELBER:

108 SPICER & CO:

39 NEWSNATION: RUSH HOUR:

13 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

415 ERIN BURNETT OUTFRONT:

190 REIDOUT:

109 GREG KELLY REPORTS:

57 ON BALANCE W/ VITTERT:

10 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

511 ANDERSON COOPER 360:

167 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

125 STINCHFIELD:

44 NEWSNATION PRIME:

3 9p HANNITY:

410 ANDERSON COOPER 360:

155 RACHEL MADDOW SHOW:

236 PRIME NEWS:

34 DAN ABRAMS LIVE:

4 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

411 DON LEMON TONIGHT:

120 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

134 ROB SCHMITT TONIGHT:

28 BANFIELD:

5 11p GUTFELD!:

394 DON LEMON TONIGHT:

122 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

118 GREG KELLY REPORTS:

21 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

5

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 573,000

Fox News: 1.85 million

MSNBC: 914,000

25-54 Demo:

CNN: 124,000

Fox News: 308,000

MSNBC: 102,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 676,000

Fox News: 2.82 million

MSNBC: 1.66 million

25-54 Demo:

CNN: 147,000

Fox News: 444,000

MSNBC: 165,000

